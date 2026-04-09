Ingredientele pentru cozonac, mai ieftine în 2026. Cât costă cozonacii în magazine

Produse precum cacao, zahăr, unt, grâu sau ouă sunt și mai relevante în această perioadă, pentru că sunt principalele ingrediente ale cozonacului de Paște. După ce oamenii s-au confruntat cu valuri de inflație ridicată, prețurile au mai scăzut în 2026.

Cacao, una dintre cele mai importante materii prime, a înregistrat creșteri de preț pe tot parcursul anului 2024, din cauza recoltei slabe, care a dus la scăderea producției mondiale în principalele țări producătoare. Ulterior, anul 2025 a înregistrat corecții abrupte, de ordinul a 60%, pentru că nivelurile au fost ajustate în urma aprecierii excesive.

În prezent, evoluția prețului boabelor de cacao continuă să fie marcată de scăderi importante, de aproximativ 45% de la începutul anului, explică analiștii XTB.

Prețurile zahărului și untului din Uniunea Europeană au înregistrat, de asemenea, corecții în raport cu valorile înregistrate în anii precedenți. Pe de altă parte, grâul și ouăle se mențin peste cifrele de acum un an, chiar dacă prețul grâului continuă să fie tranzacționat la minime istorice.

Care va fi impactul asupra consumatorilor

În acest moment, nu există indicii privind apariția unor noi presiuni majore asupra prețurilor. Evoluția ingredientelor necesare pentru pregătirea cozonacului de Paște nu este uniformă: în timp ce tariful boabelor de cacao a cunoscut o scădere, alte materii prime s-au menținut la aceleași niveluri sau chiar au avut ușoare majorări.

Deși efectele conflictului din Orientul Mijlociu se reflectă deja în costurile pentru combustibil sau energie, momentan acestea nu s-au tradus, deocamdată, într-o scumpire directă a ingredientelor.

Astfel cozonacul de Paște din 2026 ar putea avea un preț ușor mai redus decât cel de anul trecut. Totuși, consumatorii nu ar trebui să se aștepte la ieftiniri majore la raft, având în vedere cererea ridicată specifică perioadei, mai adaugă analiștii XTB.

Cât costă cozonacii în magazine

În perioada aceasta, prețul cozonacilor în România variază destul de mult, în funcție de locul de achiziție și de calitatea produsului. La supermarketuri, un cozonac de 500 g poate costa în jur de 18–20 lei, iar variantele mai mari, cu nucă, mac sau rahat, de 1–1,2 kg, ajung la aproximativ 40 lei. În alte magazine, cozonacii de Paște cântărind în jur de 900 g pot ajunge la 70–75 lei.

La brutării și cofetării artizanale, prețurile sunt mai ridicate. În orașe precum Sibiu, un cozonac poate costa între 85 și 120 lei, în funcție de umplutură și gramaj, iar în București, variantele premium pot ajunge chiar și la 195–250 lei pentru produsele artizanale mai mari.

Dacă alegi să faci cozonacul acasă, costul ingredientelor pentru un produs de aproximativ 1 kg ajunge, în medie, la 20–22 lei, însă suma poate varia în funcție de tipul ingredientelor și de consumul de energie.

Pe scurt, pentru Paște 2026, poți găsi cozonaci între 20 și 75 lei în supermarket, între 70 și 130 lei la brutării locale și între 150 și 250 lei la cofetării artizanale premium, în timp ce varianta făcută acasă rămâne cea mai economică.