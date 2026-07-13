Inflația a scăzut ușor în iunie. Ce produse au explodat la preț. Energia electrică s-a scumpit cu aproape 60% într-un an

Rata anuală a inflației a înregistrat o ușoară temperare în luna iunie 2026, coborând la 10,42%, față de 10,9% în luna mai, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Chiar dacă ritmul de creștere al prețurilor s-a redus ușor, inflația rămâne la un nivel ridicat, iar serviciile continuă să fie categoria cu cele mai accentuate scumpiri.

În aprilie 2026, rata anuală a inflației urcase deja la 10,7%, astfel că datele din iunie marchează prima reducere vizibilă din ultimele luni. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 12,29%, iar produsele alimentare cu 5,75%.

Cafeaua, ouăle și laptele, în topul scumpirilor alimentare

În categoria alimentelor, cafeaua rămâne produsul cu cea mai mare creștere de preț, fiind cu 19,9% mai scumpă decât în iunie 2025. Pe următoarele locuri se află ouăle, cu o majorare de 13,66%, și laptele de vacă, care s-a scumpit cu 12,13%.

Creșteri importante au fost consemnate și la carnea de vită (+11,95%), produsele din grupa zahăr, produse zaharoase și miere (+9,44%), pâine (+8,19%), bere (+8,18%), pește proaspăt (+7,73%), carne de pasăre (+6,73%), vin (+6,60%), ulei (+5,92%) și brânză de vacă (+5,83%). Citricele au devenit mai scumpe cu 4,45%.

Pe de altă parte, unele produse alimentare au înregistrat ieftiniri față de aceeași lună din anul trecut. Cele mai mari scăderi au fost consemnate la cartofi (-14,47%) și fructe proaspete (-9,48%). Prețurile au coborât și la mălai (-5,49%), făină (-4,20%), fasole boabe și alte leguminoase (-2,87%), în timp ce untul s-a ieftinit ușor, cu 0,16%.

Energia electrică și carburanții continuă să alimenteze inflația

În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică rămâne principalul factor de presiune asupra inflației, cu o creștere anuală de aproape 60% (59,97%), după eliminarea schemei de plafonare a prețurilor.

Scumpiri importante au fost înregistrate și la carburanți. Benzina este mai scumpă cu 22,74%, iar motorina cu 28,16% comparativ cu iunie 2025. Energia termică a crescut cu 10,70%, iar cărțile, ziarele și revistele s-au scumpit cu 10,76%.

În același interval, detergenții au înregistrat o majorare de 9,41%, articolele de igienă și cosmeticele de 6,96%, tutunul și țigările de 6,81%, gazele naturale de 4,70%, iar medicamentele de 4,30%.

Chiriile, cele mai mari creșteri în sectorul serviciilor

Serviciile au rămas categoria cu cea mai ridicată rată anuală de creștere a prețurilor, de 13,67%.

Cele mai mari scumpiri au fost consemnate la chirii, unde tarifele au crescut cu 43,29% față de iunie 2025. Urmează serviciile de apă, canal și salubritate (+16,10%), serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte (+14,55%), reparațiile auto (+14,58%) și serviciile de igienă și cosmetică (+14,24%).

Asistența medicală este mai scumpă cu 12,69%, transportul rutier cu 13,06%, iar transportul urban cu 8,94%. Tarifele serviciilor poștale au crescut cu 9,27%.

Singura categorie de servicii care a înregistrat o reducere anuală de preț rămâne cea a transportului aerian, unde tarifele sunt cu 7,31% mai mici decât în iunie 2025. Totuși, comparativ cu luna mai 2026, biletele de avion s-au scumpit cu 2,7%.

Evoluția indicelui armonizat al prețurilor de consum

Potrivit INS, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru compararea inflației între statele membre ale Uniunii Europene, a fost de 99,94% în iunie 2026 comparativ cu luna precedentă.

Rata anuală a inflației calculată pe baza IAPC a fost de 9,2% în iunie 2026 față de iunie 2025, iar rata medie a modificării prețurilor de consum din ultimele 12 luni (iulie 2025 – iunie 2026), raportată la precedentele 12 luni, s-a situat la 8,6%.

Inflația rămâne ridicată, în ciuda ușoarei temperări

Deși scăderea ratei anuale a inflației de la 10,9% la 10,42% indică o ușoară temperare a presiunilor asupra prețurilor, nivelul inflației rămâne unul ridicat. Costurile mari la energie, carburanți și servicii continuă să afecteze bugetele populației, în timp ce unele produse alimentare de bază au început să înregistreze ieftiniri, oferind primele semnale de stabilizare în anumite segmente ale pieței.