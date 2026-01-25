Omul de afaceri român Avram Gal, discuţii cu Bonnie Carroll, fondatoarea celei mai importante organizații de sprijin pentru veterani

Avram Gal anunță că s-a întâlnit, la Washington, cu Bonnie Carroll, fondatoarea uneia dintre cele mai importante organizații americane dedicate veteranilor și familiilor militarilor decedați.

Omul de afaceri clujean Avram Gal, fost lider al PSD Câmpia Turzii și fost consilier parlamentar, cunoscut ca susținător declarat al președintelui american Donald Trump, a anunțat că s-a întâlnit, la Washington, cu Bonnie Carroll, una dintre cele mai cunoscute figuri din Statele Unite în domeniul sprijinirii veteranilor și familiilor acestora.

Întâlnirea a avut loc într-un context internațional sensibil, marcat de declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump referitoare la rolul aliaților NATO în Afganistan, care au generat reacții puternice în Europa, declanșând un val de răspunsuri extrem de dure din partea veteranilor de război și a liderilor politici.

De-a lungul carierei sale, Bonnie Carroll, ea însăși veteran de război, a activat în cadrul administrațiilor Reagan și Bush, iar în prezent este președinte și fondator al Tragedy Assistance Program for Survivors (TAPS), cea mai importantă organizație națională de servicii militare din Statele Unite.

A înființat această organizație după moartea soțului său, generalul de brigadă Tom Carroll, care și-a pierdut viața pe 12 noiembrie 1992, într-un accident aviatic al unui avion militar C-12 al armatei americane, transformând tragedia personală într-o rețea națională și internaționala de sprijin pentru familiile militarilor.

TAPS oferă sprijin non-stop veteranilor şi persoanelor afectate de pierderea unui membru al familiei aflat în serviciul militar, asigurând asistență socială, îngrijire specializată și suport emoțional.

Avram Gal a vorbit public despre întâlnirea de la Washington într-o postare pe rețelele de socializare, subliniind impactul personal și profesional al dialogului cu fondatoarea TAPS.

„Cu mare bucurie am avut onoarea de a o reîntâlni la Washington, D.C. pe Bonnie Carroll, fondatoarea TAPS – Tragedy Assistance Program for Survivors, un om care a transformat durerea în speranță și solidaritate.

Întâlnirea cu Bonnie este de fiecare dată o lecție de umanitate. Energia, claritatea morală și dedicarea ei pentru familiile militarilor căzuți la datorie depășesc orice graniță și orice diferență culturală. TAPS nu este doar o organizație, ci o comunitate globală a compasiunii, iar Bonnie Carroll este sufletul ei.

Discuția noastră de la Washington a fost profundă și autentică, centrată pe respectul pentru sacrificiu, pe responsabilitatea față de veterani și familiile acestora și pe nevoia de a construi punți reale între națiuni care împărtășesc aceleași valori fundamentale.

M-am bucurat sincer de această revedere și de dialogul deschis cu un lider care inspiră prin fapte, nu prin discursuri. Bonnie Carroll rămâne un reper de integritate, empatie și leadership moral la nivel internațional”, a scris pe rețelele sociale omul de afaceri Avram Gal.