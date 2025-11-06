Omul de afaceri Avram Gal, întâlnire cu fiul președintelui Donald Trump. „Împreună putem aprinde din nou flacăra dezvoltării”

Fost consilier în Parlamentul României și un influent om de afaceri, Avram Gal a avut o întrevedere cu Eric Trump, fiul președintelui Donald Trump.

Omul de afaceri clujean Avram Gal, fost lider al PSD Câmpia Turzii și fost consilier parlamentar, un susținător înfocat al liderului SUA, Donald Trump, s-a întâlnit joi, 6 noiembrie, cu Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump.

”În calitate de antreprenor vizionar, Eric Trump mi-a transmis un mesaj de încredere și deschidere sinceră față de România. Discuția noastră a fost una profundă, centrată pe renașterea parteneriatului strategic româno-american prin acțiuni economice concrete: investiții, dezvoltare imobiliară, crearea de locuri de muncă și proiecte sustenabile care pot repoziționa România pe harta marilor oportunități.

Am primit asigurarea că Organizația Trump privește către România cu interes real și dorință de colaborare, pregătind un nou capitol de investiții majore care pot transforma semnificativ mediul de afaceri românesc.

Această întâlnire nu a fost una protocolară, ci un dialog între doi antreprenori care cred în valoarea inițiativei, a încrederii și a parteneriatului onest. Dincolo de simbolism, ea deschide perspective reale de sprijin și colaborare atât în mediul privat, cât și la nivelul administrațiilor de la București și Washington.

Sunt convins că împreună putem aprinde din nou flacăra dezvoltării, consolidând un pod solid între capitalul american și potențialul românesc — o punte a încrederii și a curajului de a construi”, a scris Avram Gal pe Facebook.

Omul de afaceri a mai scris că ”România reintră în atenția celor care cred în libertate, prosperitate și forța parteneriatului real. Este începutul unei noi ere — în care faptele vor vorbi mai tare decât promisiunile politicienilor”.