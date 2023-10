Încep discuțiile referitoare la construcția noului pod Giurgiu-Ruse

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Bogdan Mîndrescu, a participat luni la întâlnirea de lucru pe teme de interes privind infrastructura de interconectare comună, organizată în marja trilateralei România-Bulgaria-Grecia.

Evenimentul s-a desfășurat la Varna, Bulgaria, delegația României fiind condusă de prim-ministrul Marcel Ciolacu. În domeniul infrastructurii, agenda de discuții a abordat două subiecte importante, comune cu Bulgaria cu privire la asigurarea navigabilității pe fluviul Dunărea și construcția unui nou pod peste Dunăre, care va fi realizat în zona Giurgiu-Ruse.

Pentru partea română obiectivul prioritar l-a reprezentat asigurarea condițiilor minime pentru desfășurarea în siguranță a navigației pe sectorul comun româno–bulgar al Dunării, respectiv: proiectul Fast Danube 1 și viitorul proiect Fast Danube2, dar și întreținerea anuală a șenalului navigabil al Dunării.

Secretarul de stat Bogdan Mîndrescu a solicitat respectarea Planului de Acțiuni stabilit între autoritățile din România și Bulgaria în vederea finalizării proiectului Fast Danube 1, astfel încât să se poată depune cererea de finanțare pentru proiectul Fast Danube 2 până la data de 30.01.2024, dar și garantarea de către cele două state a cofinanțării proiectului.

Complementar, secretarul de stat român a menționat că este necesară intensificarea eforturilor pentru înființarea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (EGTC), în vederea atingerii obiectivului reprezentat de îmbunătățirea navigabilității pe Dunăre.

Totodată, părțile au convenit necesitatea consolidării și continuarea utilizării liniilor de solidaritate (EU-Ukraine Solidarity Lines) prin creșterea capacităților din porturile Constanța și Sulina, dar și asigurarea navigabilității pe tot parcursul anului pe fluviului Dunărea.

n privința construcției unui nou pod în zona Giurgiu-Ruse, secretarul de stat a susținut construcția podului, urmând ca în perioada imediată a finalizării studiului de fezabilitate, în conformitate cu soluția tehnică rezultată, se va decide dacă podul va fi unul rutier/feroviar/mixt. Partea română a menționat că a depus aplicația de finanțare pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a documentațiilor aferente proiectului ”Military Mobility – Feasibility Study for Giurgiu – Ruse II Bridge over the Danube — FSGRB ”, în cadrul apelului de proiecte deschis pe CEF - Mobilitate Militară. Obiectivul general al acestei acțiuni este asigurarea conexiunii transfrontaliere dintre România și Bulgaria, în scopul asigurării unui trafic rutier fluent și a unei stări tehnice adecvate, în conformitate cu reglementările în vigoare. Obiectivul specific al proiectului este de a studia și proiecta un nou pod la Giurgiu-Ruse, precum și infrastructura de acces necesară pe partea românească și bulgară, parte a rețelei TEN-T Core, pentru utilizarea duală a infrastructurii de transport, în scopul îmbunătățirii mobilității civile și militare.

Valoarea totală a contractelor de execuție din cadrul acestei aplicații de finanțare este estimată la valoarea de 13.835.779 euro, cu o rată de cofinanțare de 50% și o contribuție UE de 6.917.890 euro. Perioada de implementare este de 39 de luni.