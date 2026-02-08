Video Chinezii se mișcă rapid pe Autostrada Bucureștiului A0: asfalt turnat, pasaje aproape finalizate și stadiu fizic peste 77%, surprins de noile imagini

Autostrada Bucureștiului A0 prinde contur pe Lotul 3, unde lucrările au înregistrat un avans semnificativ în ultimele două luni. Pe șantierul executat de compania chineză, stratul de bază de balast este aproape finalizat, iar pasarele și pasajele peste DN2 și DN3 sunt în curs de finalizare.

Noi imagini de pe șantierul Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord arată progresul semnificativ înregistrat pe Lotul 3, executat de compania chineză China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

Lotul 3, care leagă DN2 (Afumați) de DN3 (Cernica), are o lungime de 8,6 kilometri, iar contractul pentru realizarea acestuia a fost semnat în martie 2023, cu o durată totală de 30 de luni, dintre care 12 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Ordinul de începere a proiectării a fost dat în mai 2023, potrivit economedia

La jumătatea lunii decembrie 2025, stadiul fizic al lucrărilor era de 57%, iar cel financiar de 40,3%. La începutul lunii februarie 2026, stadiul fizic a ajuns la 77,55%, iar stadiul financiar la 48%.

Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate în trimestrul trei al acestui an.

Lotul 3 face parte din segmentul Nord al autostrăzii A0, care este împărțit în patru loturi.

Lotul 1 leagă DJ601 de DN1 și este executat de Impresa – Pizzarotti – Retter, contract semnat în septembrie 2023.

Lotul 2, care traversează DN1 – DN2, este realizat de asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade, cu o parte din tronson deschisă în noiembrie 2023 și restul în decembrie 2024.

Lotul 4, DN3 – A2, este construit de aceeași asociere, contractul fiind semnat în august 2020.

Pe Lotul 3 se desfășoară lucrări intense la pasaje și drumuri de legătură.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat recent că la pasajul DN3 peste autostradă s-au forat și armă piloții, fiind executați 34 din 56, iar structura pasajului peste DN2 este finalizată, fiind montat parapetul metalic de siguranță.

La pasajele peste DC27, DJ300 și CF800 București – Constanța se montează plăci prefabricate și se realizează suprabetonarea, în timp ce cele 26 de podețe sunt aproape finalizate. Lucrările de drum și terasamente sunt în avans: stratul de formă din balast este realizat aproximativ 90%, iar stratul de fundație aproximativ 80%.

Secretarul de stat a cerut constructorului să crească mobilizarea pe teren, astfel încât circulația între A3 și A2 să fie posibilă la nivel de autostradă în această vară.

Pentru acest scop, a fost realizată o bretea provizorie care permite devierea traficului pe DN3 până la finalizarea Lotului 4. Pasajul DN3 va avea patru benzi, câte două pe sens, pregătind viitoarea lărgire a DN3.