Ilie Bolojan a discutat cu conducerea Wizz Air despre extinderea zborurilor companiei în România

Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria conducerea Wizz Air, discuțiile vizând planurile companiei pentru dezvoltarea rețelei de zboruri și a serviciilor pentru pasageri în România.

Marți, 13 ianuarie, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu o delegație a companiei Wizz Air, condusă de József Váradi, CEO-ul grupului, și Dorottya Durucsko, Head of Government Affairs and Sustainability. La discuții a participat și Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, întâlnirea a avut loc la solicitarea companiei, iar principala temă a reprezentat-o evoluția industriei aviatice în Europa de Est și perspectivele de dezvoltare ale Wizz Air pe piața românească.

În cadrul discuțiilor, Ilie Bolojan a subliniat importanța ca operatorul aerian să răspundă așteptărilor pasagerilor și să ofere servicii de calitate, părțile convenind că acest lucru se poate realiza prin extinderea rețelei de destinații, pentru a oferi mai multe opțiuni călătorilor, şi prin servicii de înaltă calitate și facilități moderne.

„Este esențial ca Wizz Air să continue să dezvolte servicii adaptate nevoilor călătorilor români și să își consolideze poziția pe piața din România”, se arată în comunicatul citat.

Conform datelor publice, Wizz Air este unul dintre cei mai mari transportatori aerieni din Europa de Est și rămâne compania preferată de majoritatea cetățenilor români pentru călătoriile interne și internaționale.

Întâlnirea de marţi vine într-un moment în care industria aviației din Europa de Est se află într-o perioadă de reorganizare după impactul pandemiei și pe fondul creșterii cererii pentru zboruri low-cost.