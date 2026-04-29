Prefectul de Călărași s-a conformat deciziei lui Grindeanu şi a demisionat, după ce a participat în calitate oficială la Ziua Veteranilor UPDATE

Prefectul județului Călărași, Laurențiu State, a fost prezent miercuri la Ziua Veteranilor în calitate oficială, în ciuda apelului lansat de peşedintele PSD pentru retragerea din funcţii a tuturor prefecților, subprefecților și secretarilor de stat susținuți de formațiune. La scurtă vreme, însă, el şi-a depus demisia.

UPDATE 15.10 Laurențiu State și-a depus demisia

Prefectul de Călăraşi, Laurențiu State, și-a depus demisia în cursul zilei de miercuri, respectând decizia PSD. Deşi iniţial apăruseră informaţii că acesta refuză să-şi dea demisia, el s-a conformat cerinţei lui Sorin Grindeanu şi şi-a depus demisia imediat după ce a participat în calitate oficială la Ziua Veteranilor.

Ştirea iniţială

Prefectul județului Călărași nu și-a prezentat demisia, deși Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, le-a cerut tuturor reprezentanților partidului din structurile guvernamentale să se retragă din funcții. În cursul dimineaţă, el a participat, în calitate oficială de prefect, la evenimentele organizate la Călăraşi cu prilejul Zilei Veteranilor, o decizie care îl plasează pe într-o poziție singulară, într-un moment în care social-democrații încearcă să transmită un semnal politic clar, notează editia.ro.

Refuzul său vine în contrast cu reacția rapidă a mai multor reprezentanți ai partidului din teritoriu, care au ales să își depună demisiile la scurt timp după solicitarea formulată de Sorin Grindeanu şi scoate la iveală primele semne vizibile de nealiniere în interiorul PSD, într-o perioadă în care partidul încearcă să își redefinească poziția politică.

„Le cer tuturor reprezentanților PSD din Guvern – prefecți, subprefecți și secretari de stat – să își depună demisiile. Vrem să avem lucrurile cât se poate de clare în perioada următoare”, a fost solicitarea făcută de Sorin Grindeanu.

Mesajul conducerii PSD a fost interpretat drept un semnal că partidul intenționează să își retragă oamenii din funcțiile executive și să marcheze o nouă etapă în raport cu actuala guvernare.

În total, aproximativ 25 de prefecți susținuți de PSD din întreaga țară sunt vizați de această decizie.

Demisii în mai multe județe

În urma apelului venit de la centru, mai mulți prefecți au anunțat deja că se retrag din funcțiile pe care le ocupă.

În acest context, poziția adoptată de Laurențiu State devine una neobișnuită. În timp ce majoritatea reprezentanților partidului au ales să respecte cererea conducerii, prefectul de Călărași a decis să rămână pe post, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la raportul de autoritate dintre centrul partidului și organizațiile locale.

Un test pentru conducerea PSD

Situația riscă să devină un test de autoritate pentru Sorin Grindeanu, aflat în poziția de a demonstra dacă decizia conducerii este una care se aplică uniform în toate organizațiile sau dacă poate fi contestată în teritoriu.

Deputatul liberal Octavian Oprea a acuzat PSD că induce în eroare opinia publică atunci când afirmă că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile guvernamentale. El a oferit exemplul lui Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), un demnitar susținut de PSD care a rămas „bine ancorat” în funcție. „PSD spune că pleacă, dar își lasă oamenii în punctele-cheie, acolo unde se decid bani, contracte și proiecte importante”, a declarat Octavian Oprea.