Rafinăria Petromidia și-a reluat activitatea. Bogdan Ivan: „Alimentarea cu benzină, fără disfuncționalități”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat luni, 6 aprilie, că Rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol, a finalizat lucrările de mentenanță și funcționează la capacitate maximă. Potrivit acestuia, aprovizionarea pieței nu a fost afectată în perioada în care instalațiile au fost oprite.

„Rafinăria Petromidia și-a reluat activitatea și funcționează la capacitate maximă pentru România!Lucrările de mentenanță au fost realizate în timp record, iar necesarul pentru piață a fost asigurat pe toată durata acestei perioade. Livrările de produse petroliere au fost reluate, iar alimentarea cu benzină și motorină continuă fără disfuncționalități”, a scris ministrul, luni, pe Facebook.

Bogdan Ivan a precizat că Petromidia acoperă aproximativ 27% din consumul intern de benzină și motorină.

„În 2025, aceasta a rafinat aproximativ 5,9 milioane de tone, dintre care aproape 5,4 milioane de tone de țiței, iar restul alte materii prime, producând circa 5,8 milioane de tone de produse finite (1,66 milioane de tone de benzină și 2,52 milioane de tone de motorină)”.

„Există capacitatea de a mobiliza rapid volumele necesare pentru acoperirea cererii”

Ministrul Energiei a subliniat că volumele disponibile sunt direcționate cu prioritate către rețeaua proprie de stații, pentru a asigura continuitatea alimentării la pompă.

„În același timp, acolo unde apar situații punctuale, critice, există capacitatea de a mobiliza rapid volumele necesare pentru acoperirea cererii. Sistemul funcționează, stocurile sunt gestionate responsabil, iar aprovizionarea continuă în condiții normale” , a mai precizat ministrul.



