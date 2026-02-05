Hidroelectrica, pe primul loc în topul capitalizării BVB, cu 62,4 miliarde de lei

Hidroelectrica a revenit joi pe prima poziție în clasamentul companiilor listate la Bursa de Valori București, din perspectiva capitalizării bursiere, confirmând încrederea investitorilor în performanța și strategia de dezvoltare a companiei.

În cadrul ședinței de tranzacționare din 5 februarie 2026, acțiunea Hidroelectrica a înregistrat o apreciere de aproximativ 14% față de luna septembrie 2025. Această evoluție pozitivă s-a reflectat direct în capitalizarea bursieră a companiei, care a crescut cu aproximativ 7,7 miliarde lei, de la 54,7 miliarde lei la 62,4 miliarde lei.

„Ca urmare, Hidroelectrica a revenit pe poziția I în topul capitalizării bursiere, consolidându-și statutul de cea mai mare companie românească listată la bursă”, a informat joi compania.

Totodată, din perspectiva randamentului total al prețului acțiunii, ajustat cu dividendele distribuite, evoluția companiei a fost semnificativă. La data de 1 septembrie 2025, randamentul total era de aproximativ 39%, iar la data de 5 februarie 2026, în timpul ședinței de tranzacționare, acesta a atins un nivel de aproximativ 56%.

Performanța bursieră a fost susținută și de atingerea unui maxim istoric al prețului acțiunii, înregistrat în data de 28 ianuarie 2026, la nivelul de 142 lei/acțiune. Acest prag a corespuns unei valori de piață de 63,8 miliarde lei, reprezentând o creștere de aproximativ 17% față de septembrie 2025.

„De la preluarea mandatului de CEO în septembrie 2025, am avut ca prioritate accelerarea programului de investiții al Hidroelectrica, dezvoltarea de noi capacități de producție și stocare și valorificarea parteneriatelor strategice. Revenirea companiei pe prima poziție în clasamentul capitalizării bursiere confirmă încrederea investitorilor în direcția noastră de dezvoltare, în proiectele majore aflate în derulare, precum și în programele de hibridizare hidro-solar și stocare. Continuăm să investim responsabil în modernizarea infrastructurii, în extinderea capacităților regenerabile și în soluții inovatoare, pentru a asigura creștere sustenabilă, securitate energetică și valoare pe termen lung pentru acționari și pentru economia României” - a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Rezultatele înregistrate confirmă soliditatea financiară a companiei, atractivitatea acțiunii Hidroelectrica pentru investitori, precum și capacitatea acesteia de a genera valoare sustenabilă pentru acționari, într-un context economic și energetic complex.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România și unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est. Cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, cumulat cu parcul eolian de la Crucea, compania contribuie la securitatea energetică națională și la atingerea obiectivelor de decarbonizare stabilita de politicile UE.