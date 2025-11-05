Harta zonelor cu risc de explozie în cazul deteriorării conductelor subterane de gaze

O hartă a zonelor cu risc de explozie în cazul deteriorării conductelor subterane de gaze arată porțiunile de pericol maxim în cazul excavărilor neautorizate sau efectuate în necunoștință de cauză, pentru că nu există la nivel național informații suficiente privind infrastructura subterană critică.

„Sub asfaltul orașelor noastre pulsează o lume ascunsă: o rețea de conducte care poartă, nevăzut, viața și pericolul deopotrivă. În fiecare zi, pașii noștri trec peste conducte sau fire ce nu cer decât respect și atenție. Dar câți dintre noi știm cu adevărat pe unde trec aceste vene subterane ale civilizației? Câți se gândesc, atunci când se sapă o groapă, când se construiește o casă, că sub pământ pot dormi scânteile unei tragedii?”, se arată într-o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Lipsa cunoașterii amplasamentului conductelor este a doua cea mai importantă cauză tăcută a exploziilor care ne bântuie tot mai des, precizează Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Potrivit acestuia, în graba modernizării, săpăm fără să știm ce atingem. „Hărțile sunt vechi, semnele lipsesc, iar comunicarea între instituții e adesea doar o formalitate. Așa se nasc catastrofele: dintr-o simplă necunoaștere, dintr-o eroare care, la adăpostul pământului, crește până devine fatală”, a adăugat Flavius Dordea, coordonator al proiectului.

Asociația arată că fiecare explozie de gaz este, în fond, o lecție despre neatenția noastră colectivă. Ne-am obișnuit să trăim la suprafață, fără să mai privim dedesubt — nici la propriu, nici la figurat. Nu mai știm ce se află sub orașele noastre, cum funcționează lucrurile care ne țin în viață. Trăim printre conducte, dar nu le vedem; respirăm prin rețele, dar nu le cunoaștem. Și astfel, ignoranța devine combustibilul perfect pentru o explozie.

„Totuși, dincolo de vină, există și speranță. Fiecare tragedie poate fi o trezire. Poate că e timpul să învățăm nu doar unde sunt conductele, ci și unde greșim noi — ca oameni, ca societate. Să învățăm să privim dincolo de beton și să redescoperim responsabilitatea ascunsă sub pașii noștri.

Pentru că adevăratul pericol nu e doar gazul care scapă dintr-o țeavă, ci neștiința care scapă de sub control”, a dăugat Dumitru Chisăliță.

În urma unei analize detaliate a informațiilor publicate de operatorii de rețele de distribuție gaze naturale a incidentelor raportate în perioada ianuarie–decembrie 2024 a rezultat faptul că pe întreg teritoriul țării au fost înregistrate zeci de incidente tehnice provocate de lucrări de excavație neautorizate sau neautorizate corespunzător.

Ce arată harta incidentelor

Harta preliminară, realizată de Asociația Energia Inteligentă cu resurse proprii pe baza datelor publice furnizate de operatorii de distribuție, evidențiază zonele cu cele mai frecvente incidente în localități precum București, Tunari, Corbeanca, Domnești, Sibiu, Cisnădie, Bistrița. În toate cazurile, cauza principală a fost lipsa de informare privind poziția exactă a conductelor de gaze.

Fig. 1 Incidente tehnice lucrări excavație Romania 2024

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizata pe baza datelor publice cuprinse in PUGurile localitatilor din RO

Fiecare punct de pe hartă reprezintă un pericol evitat la limită sau un incident care a dus la întreruperea furnizării gazelor. Asociația Energia Inteligentă consideră ca este inadmisibil că în anul 2025 România să nu aibă un sistem public de informare privind infrastructura subterană critică.

Fig. 2 Incidente tehnice lucrări excavație zona București-Ilfov 2024

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizata pe baza datelor publice cuprinse in PUGurile localitatilor din RO

Consecințele incidentelor provocate de terți

Întreruperea furnizării gazelor naturale către gospodării, societății comerciale și instituții.

către gospodării, societății comerciale și instituții. Risc de explozie sau incendiu în cazul deteriorării conductelor.

sau incendiu în cazul deteriorării conductelor. Costuri suplimentare pentru intervenții și reparații.

pentru intervenții și reparații. Amenințări la siguranța publică și la integritatea rețelelor.

Fig. 3 Incidente tehnice lucrări excavație zona Sibiu 2024

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizata pe baza datelor publice cuprinse in PUGurile localitatilor din RO

De ce este importantă publicarea amplasamentului conductelor

În lipsa unui sistem național de tip „Sună înainte de a săpa! Call Before You Dig!” sau a unei platforme GIS accesibile publicului, lucrările de construcții și dezvoltare urbană se desfășoară adesea fără coordonare cu operatorii de rețea. Publicarea hărții este un prim pas spre:

Creșterea gradului de conștientizare în rândul autorităților locale, dezvoltatorilor și cetățenilor.

în rândul autorităților locale, dezvoltatorilor și cetățenilor. Reducerea riscurilor de avarii și accidente.

de avarii și accidente. Promovarea unei culturi a prevenției în infrastructura energetică.

Fig. 4 Incidente tehnice lucrări excavație zona Bistrița 2024

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizată pe baza datelor publice cuprinse în PUGurile localităților din RO

„Asociația Energia Inteligentă solicită autorităților centrale și locale să sprijine inițiativa de transparentizare a infrastructurii subterane și să participe alături de experții AEI la implementarea unui sistem digital național care să permită consultarea amplasamentului conductelor înainte de orice lucrare de excavație”, precizează Asociația.