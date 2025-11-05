search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Harta zonelor cu risc de explozie în cazul deteriorării conductelor subterane de gaze

0
0
Publicat:

O hartă a zonelor cu risc de explozie în cazul deteriorării conductelor subterane de gaze arată porțiunile de pericol maxim în cazul excavărilor neautorizate sau efectuate în necunoștință de cauză, pentru că nu există la nivel național informații suficiente privind infrastructura subterană critică.

Un pompier încearcă să stingă un incendiu provocat de o explozie
Harta zonelor cu risc de explozie în cazul deteriorării conductelor subterane de gaze

„Sub asfaltul orașelor noastre pulsează o lume ascunsă: o rețea de conducte care poartă, nevăzut, viața și pericolul deopotrivă. În fiecare zi, pașii noștri trec peste conducte sau fire ce nu cer decât respect și atenție. Dar câți dintre noi știm cu adevărat pe unde trec aceste vene subterane ale civilizației? Câți se gândesc, atunci când se sapă o groapă, când se construiește o casă, că sub pământ pot dormi scânteile unei tragedii?”, se arată într-o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Lipsa cunoașterii amplasamentului conductelor este a doua cea mai importantă cauză tăcută a exploziilor care ne bântuie tot mai des, precizează Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Potrivit acestuia, în graba modernizării, săpăm fără să știm ce atingem. „Hărțile sunt vechi, semnele lipsesc, iar comunicarea între instituții e adesea doar o formalitate. Așa se nasc catastrofele: dintr-o simplă necunoaștere, dintr-o eroare care, la adăpostul pământului, crește până devine fatală”, a adăugat Flavius Dordea, coordonator al proiectului.

Asociația arată că fiecare explozie de gaz este, în fond, o lecție despre neatenția noastră colectivă. Ne-am obișnuit să trăim la suprafață, fără să mai privim dedesubt — nici la propriu, nici la figurat. Nu mai știm ce se află sub orașele noastre, cum funcționează lucrurile care ne țin în viață. Trăim printre conducte, dar nu le vedem; respirăm prin rețele, dar nu le cunoaștem. Și astfel, ignoranța devine combustibilul perfect pentru o explozie.

„Totuși, dincolo de vină, există și speranță. Fiecare tragedie poate fi o trezire. Poate că e timpul să învățăm nu doar unde sunt conductele, ci și unde greșim noi — ca oameni, ca societate. Să învățăm să privim dincolo de beton și să redescoperim responsabilitatea ascunsă sub pașii noștri.

Pentru că adevăratul pericol nu e doar gazul care scapă dintr-o țeavă, ci neștiința care scapă de sub control”, a dăugat Dumitru Chisăliță.

În urma unei analize detaliate a informațiilor publicate de operatorii de rețele de distribuție gaze naturale a incidentelor raportate în perioada ianuarie–decembrie 2024 a rezultat faptul că pe întreg teritoriul țării au fost înregistrate zeci de incidente tehnice provocate de lucrări de excavație neautorizate sau neautorizate corespunzător.

Ce arată harta incidentelor

Harta preliminară, realizată de Asociația Energia Inteligentă cu resurse proprii pe baza datelor publice furnizate de operatorii de distribuție, evidențiază zonele cu cele mai frecvente incidente în localități precum București, Tunari, Corbeanca, Domnești, Sibiu, Cisnădie, Bistrița. În toate cazurile, cauza principală a fost lipsa de informare privind poziția exactă a conductelor de gaze.

image

Fig. 1 Incidente tehnice lucrări excavație Romania 2024

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizata pe baza datelor publice cuprinse in PUGurile localitatilor din RO

Fiecare punct de pe hartă reprezintă un pericol evitat la limită sau un incident care a dus la întreruperea furnizării gazelor. Asociația Energia Inteligentă consideră ca este inadmisibil că în anul 2025 România să nu aibă un sistem public de informare privind infrastructura subterană critică.

image

Fig. 2 Incidente tehnice lucrări excavație zona București-Ilfov 2024

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizata pe baza datelor publice cuprinse in PUGurile localitatilor din RO

Consecințele incidentelor provocate de terți

  • Întreruperea furnizării gazelor naturale către gospodării, societății comerciale și instituții.
  • Risc de explozie sau incendiu în cazul deteriorării conductelor.
  • Costuri suplimentare pentru intervenții și reparații.
  • Amenințări la siguranța publică și la integritatea rețelelor.
image

Fig. 3 Incidente tehnice lucrări excavație zona Sibiu 2024

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizata pe baza datelor publice cuprinse in PUGurile localitatilor din RO

De ce este importantă publicarea amplasamentului conductelor

În lipsa unui sistem național de tip „Sună înainte de a săpa! Call Before You Dig!” sau a unei platforme GIS accesibile publicului, lucrările de construcții și dezvoltare urbană se desfășoară adesea fără coordonare cu operatorii de rețea. Publicarea hărții este un prim pas spre:

  • Creșterea gradului de conștientizare în rândul autorităților locale, dezvoltatorilor și cetățenilor.
  • Reducerea riscurilor de avarii și accidente.
  • Promovarea unei culturi a prevenției în infrastructura energetică.
image

Fig. 4 Incidente tehnice lucrări excavație zona Bistrița 2024

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizată pe baza datelor publice cuprinse în PUGurile localităților din RO

„Asociația Energia Inteligentă solicită autorităților centrale și locale să sprijine inițiativa de transparentizare a infrastructurii subterane și să participe alături de experții AEI la implementarea unui sistem digital național care să permită consultarea amplasamentului conductelor înainte de orice lucrare de excavație”, precizează Asociația.

Economie

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
stirileprotv.ro
image
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
gandul.ro
image
INFOTRAFIC: Vizibilitate redusă din cauza ceții în mai multe județe ale țării
mediafax.ro
image
Gigi Becali îi răspunde lui Victor Pițurcă în războiul FCSB – CSA Steaua: “Să fie el manager când o promova Steaua”
fanatik.ro
image
Trei lovituri simultane care ar putea duce Rusia spre o catastrofă economică și militară
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
O nouă ieșire din București spre Pitești. Ciprian Ciucu promite o variantă de trafic alternativă pentru Bd. Iuliu Maniu
playtech.ro
image
Ionel Dănciulescu, dezvăluiri tulburătoare despre situaţia lui Cornel Dinu! Drama prin care trece legenda lui Dinamo. “Nu mai vrea să dialogheze cu nimeni!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Când vor fi virate bursele elevilor aferente lunilor septembrie şi octombrie: Banii vor intra direct pe carduri
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
Ea este tânăra ucisă de propriul iubit pentru că a refuzat să facă avort! A fost găsită fără suflare în mașină, cu ecografia lângă ea, la scurt timp după ce l-a anunțat despre sarcină
wowbiz.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Catedrala Națională se închide pe perioadă nelimitată. Când mai poate fi vizitată
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dieta lui Dan Negru, la 54 de ani: „Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”. Ce pune, de fapt, în farfurie și cum slăbește rapid?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Reese Witherspoon foto Profimedia jpg
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și-a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate