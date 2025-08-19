Guvernul schimbă regulile pentru proiectele din PNRR. Bolojan: „Clarificăm în următoarele două săptămâni care rămân în program”

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 19 august, că o urgenţă în şedinţa de guvern este legată de fondurile din PNRR, mai exact clarificarea situaţiei proiectelor, în aşa fel încât să se poată continua derularea lor şi să se accelereze absorţia celor care sunt în finanţare.

„În ceea ce priveşte primul punct, ordonanţa de urgenţă privind fondurile din PNRR, suntem în situaţia în care, prin această ordonanţă, clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program.

După clarificarea tuturor aspectelor care ţin de aceste proiecte, printr-o altă ordonanţă care va fi publicată, vom reglementa asigurarea finanţărilor şi a fluxurilor financiare, în aşa fel încât cea mai mare parte a acestor proiecte care sunt începute atât prin autorităţile locale, dar şi prin ministere, să poată fi continuate şi până în a doua jumătate anului viitor să închidem aceste proiecte”, a menţionat premierul Bolojan.

Guvernul a adoptat o ordonanță prin care stabilește noi condiții pentru derularea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu accent pe stadiul lucrărilor și pe termenul limită de finalizare. Proiectele aflate la un progres fizic de cel mult 30% vor putea continua doar în baza unui memorandum aprobat de Executiv. În cazul proiectelor unde stadiul execuției este de peste 30%, acestea vor putea fi derulate numai dacă pot fi finalizate până la 31 august 2026.

Textul ordonanței mai prevede suspendarea emiterii de noi contracte sau ordine de finanțare în cadrul PNRR, precum și blocarea atribuirii de servicii și lucrări aferente investițiilor.

Contractele pentru care nu au fost demarate proceduri de achiziție până la intrarea în vigoare a ordonanței vor fi denunțate unilateral. Totodată, până la 31 decembrie 2026, contractele de finanțare unde există studii de fezabilitate sau autorizații obținute, dar nu a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, vor fi suspendate de către autoritățile responsabile.