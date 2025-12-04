Grupul ungar Mol revine la masa negocierilor: Vrea rafinăriile Lukoil din Europa, inclusiv după refuzul României

Grupul petrolier ungar MOL i-a informat pe oficialii americani că este interesat să cumpere activele din Europa ale gigantului petrolier rus Lukoil, în ciuda refuzului României din vara anului 2024, când nu existau sancțiunile SUA.

În luna octombrie, Statele Unite au impus sancţiuni Lukoil, cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, ca parte a eforturilor de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, forţând Lukoil să anunţe vânzarea activelor sale din străinătate.

Reuters a dezvăluit anterior că Lukoil discută cu giganţii petrolieri americani Exxon Mobil şi Chevron, precum şi cu investitori din Orientul Mijlociu, înainte de termenul limită impus de SUA, 13 decembrie, după ce Washingtonul l-a respins pe traderul elveţian de mărfuri Gunvor ca posibil cumpărător.

Divizia internaţională a Lukoil, cu sediul la Viena, deţine rafinării în Europa, participaţii la câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak şi Mexic, plus sute de benzinării în întreaga lume.

Una din sursele citate de Reuters a spus că MOL ar dori să cumpere rafinăriile şi benzinăriile Lukoil din Europa, precum şi participaţiile la activele de producţie din Kazahstan şi Azerbaidjan.

Premierul ungar Viktor Orban, un vechi aliat preşedintelui american Donald Trump, a discutat planurile MOL cu Trump când cei doi lideri s-au întâlnit în noiembrie, a dezvăluit una dintre surse. Vizita lui Orban la Washington a adus Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane pentru a continua să utilizeze petrolul şi gazele ruseşti.

Budapesta se bazează în mare măsură pe energia rusească, iar Orban, aflat la putere de 15 ani, a încercat mult timp să menţină relaţii bune atât cu Moscova, cât şi cu Washingtonul. În paralel, MOL încearcă să cumpere compania de rafinare NIS din Serbia, la care pachetul majoritar de acţiuni este deţinut de Rusia, şi care este vizată la rândul ei de sancţiunile americane.

La finele lunii noiembrie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţa că trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria cât şi reţeaua de benzinării.

În 2024, România nu a fost de acord cu preluarea activelor Lukoil de către Mol

În iulie 2024, compania ungară MOL, controlată de guvernul Orban, anunța că vrea să cumpere active în România de la compania rusă Lukoil.

Printre activele negociate între cele două companii se numără și concesiunea din Marea Neagră, din perimetrul Trident, și rafinăria din Ploiești.

Reprezentanții ungari MOL România au declarat pentru economedia.ro că „explorează atât oportunitățile de dezvoltare organică, cât și anorganică”.

Cu toate acestea, reprezentanții companiei ungare nu au confirmat informația, dar nici nu au infirmat-o. Luna trecută, purtătorii de cuvât ai companiei ungare au declarat că „MOL România traversează o perioadă cu multe oportunități și obiectivul nostru este să investim în inițiative de creștere care servesc interesele clienților noștri B2B și B2C. Explorăm în permanență atât oportunitățile de dezvoltare organică, cât și anorganică și, cu siguranță, vom face tot posibilul pentru a avansa cu cele cu care identificăm sinergii. Vă mulțumim pentru întrebare și, în cazul în care vor avea loc achiziții specifice sau vor fi identificate alte oportunități de creștere, vom reveni cu informații detaliate”.

În plus, reprezentanții Lukoil România au refuzat să răspundă la întrebări, puși în fața acestei informații.

Potrivit surselor consultate de Economedia, transferul de active a fost „descurajat puternic” de statul român.

Motivul pentru care Executivul nu ar fi de acord cu aceasta tranzacție este legat de suspiciunile față de acțiunile guvernului de la Budapesta, care ar fi ajuns să controleze atât o concesiune strategică de la Marea Neagră, cât și o felie semnificativă din piața de rafinare din România.

Ce afaceri are Lukoil în Marea Neagră

Compania rusă LukOil deține concesiunea zăcământului de gaze Trident din Marea Neagră, cu rezerve estimate, dar neconfirmate, de 30 de miliarde de metri cubi. Anul trecut, Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), care acordă concesiuni în numele statului român pentru câmpurile de hidrocarburi, a aprobat continuarea programului de explorare de către ruși, având în vedere că rezultatele sondajelor de până acum nu i-au convins pe aceștia să înceapă producția.

Concesiunea Lukoil, în care Romgaz este partener cu 12%, se află între concesiunea americană BSOG și concesiunile OMV Petrom și Romgaz.

Este de menționat că Romgaz are dreptul de preemțiune în cazul în care Lukoil decide să renunțe la concesiunea din Marea Neagră.

MOL este deținută în proporție de 30,49% de trei fundații, controlate efectiv de guvernul ungar, conform agenției de rating Fitch.