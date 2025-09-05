search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Grevă de avertisment la reprezentanța unei companii americane din România: Ne dorim un Contract Colectiv de Muncă echitabil

Publicat:
Ultima actualizare:

Angajații unei companii americane din România au anunțat vineri că au declanșat o grevă de avertiemsnt prin care vor să atragă atenția asupra importanței încheierii unui contract colectiv de muncă echitabil.

Angajați JLL în grevă
Angajații JLL au declanșat vineri o grevă de avertisment. Foto Sindicatul Familia

„Astăzi, angajați ai JLL România (membri ai Sindicatului Național Familia - construcții, materiale de construcții, lemn și tâmplărie termoizolantă și afiliați ai FGS Familia) au organizat o grevă de avertisment, un pas important prin care am demonstrat unitatea și hotărârea de a apăra drepturile salariaților.

Acțiunea noastră nu a fost una împotriva companiei, ci un semnal de alarmă menit să arate că un parteneriat real între angajatori și angajați se poate construi doar pe baza dialogului social”, a informat vineri sindicatul.

Contactat telefonic, secretarul general al Sindicatului Național Familia, Cătălin Cîrneci, a declarat pentru „Adevărul” că negocierile s-au derulat în ultimul an și jumătate, fără niciun rezultat.

„Nu vor să facă deloc un contract colectiv de muncă. Astăzi am organizat o grevă de avertisment de o oră. Va urma o grevă plină”, a declarat Cîrneci pentru „Adevărul”.

Presiuni și șicane

Potrivit acestuia, decizia declanșării grevei a fost luată după ce, în pofida rundelor de negocieri purtate și a sesizării Inspectoratului Teritorial de Muncă, solicitările legitime ale salariaților nu au primit un răspuns concret. Greva reprezintă astfel ultima soluție rămasă la dispoziția lucrătorilor.

Pe parcursul acestui demers, salariații membri de sindicat s-au confruntat cu presiuni și șicane, în încercarea de a fi descurajați să își exercite dreptul legal la grevă, notează sindicatul.

„Au existat întrebări dn partea management-ului către lucrători pentru a verifica dacă vor participa sau nu la grevă, ceea este o ingerință nelegală în drepturile și activitatea sindicală. Cu toate acestea, mobilizarea a fost exemplară și a demonstrat hotărârea angajaților de a-și apăra drepturile.

Scopul acestei acțiuni este încheierea unui Contract Colectiv de Muncă echitabil, în deplină concordanță cu una dintre valoarile declarate ale companiei – Etica – astfel încât angajamentele declarate să fie reflectate în beneficii concrete pentru angajați”, spun sindicaliștii.

Greva de avertisment a fost organizată în conformitate cu Legea dialogului social nr. 367/2022, respectând toate procedurile legale.

„În timp ce în România au loc în prezent mai multe greve în sectorul public, acțiunea noastră arată că și în mediul privat, care se confruntă și el cu dificultăți majore, există curaj și mobilizare pentru apărarea drepturilor.

Mulțumim tuturor colegilor care au demonstrat solidaritate și curaj. Suntem convinși că doar împreună putem construi un mediu de muncă sănătos și echitabil, care să aducă beneficii atât angajaților, cât și companiei”, se precizează în documentul citat.

Jones Lang LaSalle (JLL) este o companie de consultanță imobiliară și de brokeraj imobiliar din Statele Unite. Compania este prezentă în 60 de țări, având 180 de birouri, inclusiv în România.  Cifra de afaceri Jones Lang LaSalle Services SRL. a fost de 53,854,075.00 RON în anul 2024, cu un profit de 4,680,976.00 RON, după de activitate, potrivit Termene. Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 11.40%. Jones Lang LaSalle Services SRL a raportat un număr de 63 angajați în anul 2024.

Economie

