Pensii în străinătate: Când și cum se pot pensiona românii din Germania

Vârsta legală de pensionare diferă de la o țară a Uniunii Europene la alta. În cele ce urmează vom prezenta condițiile de pensionare din Germania.

Persoanele asigurate care ating vârsta de pensionare și au împlinit perioada minimă de asigurare precum și eventual alte cerințe speciale de eligibilitate primesc pensie pentru limită de vârstă. Acest capitol explică asigurarea obligatorie de pensie, condițiile pentru schemele de pensii facultative și drepturile asiguraților.

În ce circumstanțe aveți dreptul la prestațiile sociale

Cerințe de eligibilitate

În cadrul pensiei de stat, asigurații au dreptul la pensie pentru limită de vârstă.

Condiția prealabilă este ca persoanele să fi împlinit o anumită vârstă (vârsta de pensionare); să fi efectuat o perioadă minimă de asigurare (timp de calificare); și să fi îndeplinit anumite cerințe speciale de asigurare pentru unele pensii pentru limită de vârstă.

Pensie de bază pentru limită de vârstă:

Din cauza dezvoltării demografice, Germania a ridicat pragul de vârstă pentru pensia de bază pentru limită de vârstă. Pentru persoanele născute între 1 ianuarie 1947 și 31 decembrie 1958, pragul de vârstă de bază anterior de 65 de ani a fost amânat cu o lună pentru fiecare an următor, iar pentru cei născuți între 1959 și 1963, cu două luni pe an. Pentru orice persoană născută după 1 ianuarie 1964, se va aplica pragul de vârstă de bază de 67 de ani.

Pentru pensia de bază pentru limită de vârstă trebuie respectată perioada generală de calificare de cinci ani. La acestea se adaugă perioade de cotizare și perioade suplimentare.

Pe lângă pensia de bază pentru limită de vârstă, puteți câștiga alte salarii/salarii fără plafon, fără a fi dedus nimic din pensie.

Pensie anticipată:

Pragurile de vârstă pentru pensiile anticipate vor fi ajustate împreună cu noul prag de vârstă de bază.

Puteți solicita o pensie anticipată de la vârsta de 63 de ani dacă puteți dovedi 35 de ani de contribuții la pensie eligibile (pensie pentru limită de vârstă a asiguraților pe termen lung). Ca compensare pentru perioada de pensie mai mare, pentru fiecare lună până la vârsta legală de pensionare (pentru pensiile pentru limită de vârstă ale persoanelor cu handicap grav până la 65 de ani), pensia se reduce cu 0,3% (reducere).

Persoanele cu handicap grav primesc o pensie pentru limită de vârstă (pensie pentru limită de vârstă pentru persoanele cu handicap grav) atunci când:

au atins pragul de vârstă;

sunt recunoscute ca fiind cu handicap grav la momentul pensionării; și

au îndeplinit o perioadă de calificare de 35 de ani.

În ceea ce privește pensiile legale pentru limită de vârstă, pragul de vârstă pentru o pensie completă pentru persoanele cu handicap grav este, de asemenea, majorat de la vârsta de 63 de ani la 65 de ani pentru cei născuți în 1952 și mai sus (vezi mai sus), cu cea mai devreme vârstă posibilă de pensionare de la 60 de ani până la 62 de ani. Ca compensare pentru perioada de pensie mai lungă, pensia pentru persoanele cu handicap grav se reduce cu 0,3% (reducere) pentru fiecare lună în care pensia este plătită înainte limita de vârstă care permite pensionarea la pensie fără deduceri.

Puteți menține pensia pentru limită de vârstă pentru persoanele care au fost asigurate deosebit de mult timp fără deduceri, dacă aveți cel puțin 63 de ani și ați îndeplinit un termen de calificare de 45 de ani. Pentru perioadele de calificare se iau în considerare contribuțiile obligatorii din muncă, activități independente și îngrijire, precum și perioadele de educație a copilului de la vârsta de 10 ani. Timpul de primire a indemnizației de șomaj și a altor indemnizații de înlocuire a salariului pentru promovarea ocupării forței de muncă (cu excepția ultimilor doi ani anteriori începerii pensiei) sunt incluse în calcul. Pe de altă parte, perioadele de primire a indemnizației de șomaj II nu sunt incluse. În plus, se iau în considerare contribuțiile voluntare, dacă se pot dovedi 18 ani de contribuții obligatorii.

Vârsta de începere a acestei pensii va fi crescută treptat până la vârsta de 65 de ani pentru asigurații născuți înainte de 31 decembrie 1952. Această majorare are loc pentru fiecare an în trepte de 2 luni, iar din anul nașterii 1964, vârsta de pensionare de 65 de ani. va fi realizat.

Dispoziții speciale se aplică minerilor: aceștia au dreptul la o pensie pentru limită de vârstă fără reducere pentru minerii care au lucrat în subteran timp de mulți ani de la vârsta de 60 de ani și după o perioadă de calificare de 25 de ani. Vârsta de intrare pentru această pensie va fi majorată treptat pentru asigurații născuți după 31 decembrie 1952. Majorarea are loc în trepte de 1 lună pe an, iar pentru anii 1959-1963 în trepte de 2 luni pe an. Pentru persoanele născute după 1 ianuarie 1964, limita de vârstă este de 62 de ani.

Dacă doriți să lucrați ca pensionar pentru limită de vârstă, puteți depune o cerere de pensionare parțială sau puteți amâna începerea pensionării. Ar trebui să primiți sfatul furnizorului dvs. de pensii înainte de a vă ocupa de un loc de muncă sau de o ocupație ca beneficiar al unei pensii anticipate.

La ce aveți dreptul și unde puteți aplica pentru obținerea beneficiilor

Dispozițiile legale în Germania pentru persoanele în vârstă constă în:

pensia de stat;

pensie de serviciu public;

scheme de pensii profesionale; și

asigurarea pentru limită de vârstă pentru fermieri.

Toți angajații, inclusiv angajații contractați și lucrătorii, sunt obligați să aparțină unuia dintre aceste sisteme de asigurare pentru limită de vârstă. Acest lucru este valabil și pentru persoanele care desfășoară activități independente cu anumite profesii, inclusiv fermieri, artiști, jurnaliști și membri ai profesiilor organizate în asociații, precum medici, arhitecți, meșteri, farmaciști, ingineri, contabili și avocați, alături de alții. Persoanele care desfășoară activități independente care nu fac obiectul asigurării obligatorii se pot înscrie în sistemul de pensii de stat prin asigurare obligatorie sau asigurare voluntară.

Lucrătorii cu salarii mici (remunerarea obișnuită de maximum 450 EUR pe lună) care și-au început angajarea după 31 decembrie 2012 sunt supuși obligațiilor de pensie obligatorie. Totuși, aceștia pot solicita să fie scutiți de asigurarea obligatorie. Obligațiile de pensie obligatorie nu se aplică salariaților pe termen scurt și persoanelor care au lucrat mai puțin de trei luni sau cel mult 70 de zile în anul calendaristic și nu exercită această activitate ca profesie.

Calculul pensiei

Cuantumul pensiei dvs. aferente veniturilor și contribuției depinde întotdeauna de anii de asigurare acoperiți și de totalul câștigurilor asigurate. La aceasta se pot adăuga, de asemenea, perioade de cotizare reduse și perioade fără cotizare.

Conform formulei pensiei, punctele de venit personal realizat, factorul tip pensie și valoarea actuală a pensiei sunt decisive pentru calcularea pensiei.

Există un supliment de pensie de bază calculat individual la pensie după mulți ani de asigurare în asigurarea legală de pensie cu venituri sub medie. Condiția este, printre altele, cel puțin 33 de ani de „perioade de pensie de bază” (mai presus de toate stagii de cotizare obligatorii de la angajare, creșterea copiilor și munca de îngrijire). Baza de calcul a suplimentului o constituie punctele de venit realizat (PE) din perioadele de pensie de bază care au o valoare de cel puțin 0,025 PE/lună (corespunzând la 30% din câștigul mediu al tuturor asiguraților) (perioadele de evaluare a pensiei de bază). Pensia de bază se acordă în funcție de venit, verificarea veniturilor se efectuează cu puține documente prin preluarea electronică a datelor de venit prin asigurarea de pensie de către organele fiscale. Nu este necesară nicio aplicație separată.

Formulare de cerere

În esență, doar cei care au aplicat în prealabil la furnizorul de pensii relevant primesc pensii.

Nu este nevoie de o cerere suplimentară pentru suplimentul de pensie de bază.

Puteți obține formularul de cerere de pensie de la furnizorul dvs. de pensii și îl puteți găsi și pe site-ul web al Deutsche Rentenversicherung http://www.deutsche-rentenversicherung.de/

Cererile de pensie pe care nu le solicitați imediat nu se pierd: dacă depuneți cererea de pensie doar mai târziu sau dacă primiți mai întâi doar o pensie parțială, veți primi ulterior o pensie completă mai mare. Pentru fiecare lună după împlinirea vârstei standard de pensionare în care nu ați solicitat pensia integrală, deși ați îndeplinit condițiile, eventuala chirie va crește cu 0,5% (6% pe an). Ar trebui să întrebați furnizorul dvs. de pensii despre proces, astfel încât să nu pierdeți niciun termen limită de aplicare.

Informatii suplimentare

Puteți obține sfaturi și informații gratuite de la furnizorii de pensii. Pentru majoritatea oamenilor din Germania, aceasta este Deutsche Rentenversicherung cu birouri în orașele mai mari.

Puteți găsi adrese la http://www.deutsche-rentenversicherung.de/

Puteți obține informații telefonic la numărul gratuit 0800 1000 4800

Contribuția la schema de pensii pentru 2022 este de 18,6% din venitul dvs. realizat. Jumătate din contribuție este plătită de către angajator, iar cealaltă jumătate de către angajat. Există și un plafon de evaluare a contribuției pentru aceasta:

Nu efectuați nicio contribuție la pensie pentru veniturile realizate peste 84.600 EUR pe an în Germania de Vest („vechile” state germane) și 81.000 EUR în Germania de Est („noile” state germane) (în 2022).