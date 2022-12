Florin Spătaru: Industria de apărare va fi reorganizată, astfel încât să creștem producția și exporturile

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a declarat într-un interviu pentru Reuters că industria de apărare va fi reorganizată astfel încât să crească producția și exporturile.

România își propune să-și revizuiască industria de apărare de stat prin investiții în noi tehnologii pentru a crește producția și exporturile din regiune, a declarat pentru Reuters ministrul economiei, schițând planuri pentru un sector a cărui cifră de afaceri a crescut în timpul războiului din Ucraina.

ROMARM, deținută de stat, controlează 15 companii producătoare de arme și muniții, de la praf de pușcă și transportoare blindate până la obuze de infanterie și rachete dirijate.

În cele nouă luni de când Rusia a invadat Ucraina vecină, ROMARM și-a văzut cifra de afaceri crescută de șase ori față de 131,6 milioane de lei din 2021 (28,48 milioane de dolari), exporturile reprezentând cea mai mare parte, a spus ministrul Florin Spătaru.

Romarm ține cu greu pasul cu firmele private din industrie

Dar costurile ridicate ale energiei și tehnologia învechită înseamnă că compania se luptă să țină pasul cu firmele private de apărare.

„Ceea ce vedem este că prețurile ridicate la energie și o bază tehnologică scăzută au dus la un nivel de producție mai scăzut decât cel așteptat”, a declarat Spătaru pentru Reuters într-un interviu.

„Avem nevoie de investiții în noi tehnologii pentru a rezolva această problemă de competitivitate. Ne propunem să creștem producția pentru a satisface nevoile ministerelor relevante, dar ne uităm și la exporturi și acoperim cererea regională.”

Industria de arme din Europa de Est a intensificat producția în acest an, deoarece guvernele din regiune conduc eforturile de a ajuta Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei.

România va crește cheltuielile de apărare la 2,5% din PIB în 2023

Spre deosebire de alte țări din regiune, România, care împarte o graniță de 650 km (400 de mile) cu Ucraina, a refuzat să comenteze despre ajutorul militar pe care îl furnizează, dar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat în noiembrie că este „semnificativ”.

Membră NATO din 2004, România își va crește cheltuielile de apărare la 2,5% din produsul intern brut anul viitor de la 2% în prezent.

Spătaru a spus că firmele de apărare de stat au în derulare proceduri de achiziție pentru noi linii de producție și echipamente în valoare de 600 de milioane de lei (129,83 milioane de dolari), cu alte 200 de milioane de lei alocate pentru anul viitor.

În 2023, Electromecanica Ploiești, o subsidiară a ROMARM, va demara un program de investiții pe trei ani pentru a construi interceptoare de rachete SkyCeptor în parteneriat cu US Raytheon, primele rachete fiind așteptate în 2026, a spus Spătaru.

Se impune o reformă în industria de apărare

Industria de apărare are nevoie atât de o finanțare substanțială, cât şi de o strategie adaptată noilor condiții geopolitice, ceea ce presupune reformarea ei, declara Spătaru la jumătatea lunii noiembrie.

„Am aprobat cel mai mare buget dedicat industriei de apărare din ultimii 30 de ani și am făcut pași importanți și pentru îmbunătățirea cadrului normativ care reglementează acest sector industrial. Astăzi, am făcut încă un pas în acest sens şi am reușit să actualizăm Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare”, a declarat Florin Spătaru, Ministerul Economiei.

În ședința de Guvern din data de 16 noiembrie 2022 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2017.

Legea nr. 232/2016 urmărește organizarea sectorului industriei naționale de apărare prin intermediul proceselor de autorizare și prin legiferarea obligativității operatorilor economici astfel autorizați de a întocmi inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare și reglementează doar o categorie de activități specific determinate, respectiv activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice.