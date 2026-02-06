search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Expert: Prețul „administrat” al gazelor naturale va duce la apariția „băieților deștepți” în energie

0
0
Publicat:

Prețul „administrat” al gazelor naturale, anunțat de premierul Ilie Bolojan ca măsură tranzitorie pentru renunțarea la plafonarea prețului, va duce la apariția „băieților deștepți” în energie, susține expertul în energie Dumitru Chisăliță, în cadrul unei analize care prezintă efectele acestei măsuri.

Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că schema actuală de plafonare a prețurilor la gaze naturale va fi înlocuită, pentru o durată de un an, cu un mecanism de „preț administrat”, conceput ca soluție tranzitorie către liberalizarea completă a pieței. Oficialul a susținut că începerea exploatării gazelor naturale din Marea Neagră, estimată pentru anul 2027, va duce la scăderea prețurilor gazelor pentru consumatorii din România, sugerând că datorită importurilor gazele sunt scumpe în România.

„O analiză comparativă a prețurilor gazelor naturale din România și din statele vecine arată însă o realitate diferită. Deși țările din regiune sunt dependente în proporție de 85–95% de importuri de gaze, acestea înregistrează în anul 2025, prețuri finale pentru populație mai mici decât România, chiar și în condițiile unui preț plafonat pe piața internă. În acest context, argumentul potrivit creșterii producției interne – menită să acopere aproximativ 7% din necesarul de import – ar reprezenta soluția reducerii prețurilor la gaze în România se dovedi a fi nefundamentat”, se arată în analiza expertului în energie, care a prezentat prețul gazelor din țările vecine și ponderea importurilor efectuate de acestea:

image

Amintind că, potrivit declarațiilor oficiale, în perioada de tranziție, prețul gazelor va fi administrat pe întreg lanțul producătorului, distribuitorului și furnizorului și se va aplica tuturor consumatorilor casnici și centralelor de producere a energiei termice (CET-uri), cu scopul asigurării stabilității tarifelor timp de un an, în timp ce pentru ceiilalți consumatori, respectiv cei non-casnici, prețurile vor fi lăsate la nivelul pieței, Dumitru Chisăliță a afirmat că stabilirea administrativă a prețului pentru o parte a consumatorilor va genera distorsiuni majore în piață.

„Această abordare favorizează anumiți jucători și dezavantajează alții, în timp ce costurile reale vor fi transferate către ceiilalți consumatori. Practic, toți consumatorii casnici, indiferent de nivelul veniturilor (inclusiv cei cu venituri de peste 3.000 euro lunar), vor beneficia de un preț fix, în timp ce consumatorii non-casnici vor fi încărcați cu costurile aferente acestei scheme”, a explicat expertul în energie, argumentând, cu calcule, reapariția „băieților deștepți”.

Redăm în continuare, integral, calculele și considerentele expertului în energie Dumitru Chisăliță, care indică efectele economice negative ale intenției guvernanților de administrare a prețurilor gazelor, măsură care nu ar însemna plafonarea adaosului comercial, așa cum a precizat ministrul Energiei Bogdan Ivan în conferința susținută joi.

Efectele negative ale intenției de administrare a prețurillor gazelor

Pentru a ilustra efectele, expertul în energie Dumitru Chisăliță a realizat un calcul simplificat:

Reapariția „băieților deștepți”

Presupunând prețul administrat pentru populație va fi menținut la nivelul actual al prețului plafonat, respectiv 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, iar prețul gazelor din producția internă va rămâne la 120 lei/MWh, diferențe dintre tarifele de distribuție vor conduce la marje de profit semnificativ ale furnizorilor. În acest mod, statul va facilita cine câștigă și cine pierde. Pentru unii furnizori, prețul administrat va însemna marje de aproximativ 2%, insuficiente pentru acoperirea costurilor operaționale, ceea ce poate conduce la faliment în câteva luni. Pentru alții, prețul va genera marje de până la 24%, reprezentând un câștig favorizat de propunerea premierului.

Citește și: Bolojan: Vom renunța la plafonarea prețurilor la gaze. Vom avea un preț administrat pentru consumatorii casnici și pentru agentul termic
image

Afectarea industriei și a sectorului serviciilor

Prin menținerea pieței libere exclusiv pentru consumatorii non-casnici, aceștia vor ajunge să suporte atât propriile costuri, cât și o parte din povara financiară a consumatorilor casnici. Furnizorii vor achiziționa gazele pentru a aceștia din piața liberă, iar prețurile vor crește natural, ca urmare a încercării de a recupera pierderile generate de prețurile administrate pentru consumatorii casnici.

În sezonul rece, consumul suplimentar de gaze este determinat în principal de populație, iar această cerere este acoperită, în mare parte, prin gaze achiziționate în anul 2026 la prețuri cu până la 83% mai mari decât prețul administrativ pentru gazele din producția internă. Aceste costuri vor fi transferate industriei, ceea ce va conduce la majorări semnificative de preț pentru consumatorii industriali.

Într-o simulare bazată pe prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri pentru anul 2026, la care se adaugă costurile medii aferente acoperirii costurilor generate de consumul populației la vârf de consum, tarifele de transport și distribuție (estimate pentru București la 90 lei/MWh) și o marjă comercială de 6,5% (echivalentă a dobânzii BNR), lei/MWh. Aceasta înseamnă o creștere de circa 15% față de prețul plătit de industrie în 2025, cu efecte directe asupra costurilor de producție și, implicit, o majorare estimată de aproximativ 2% a prețului energiei electrice.

Dincolo de caracterul profund inechitabil, această subvenționare încrucișată ridică serioase semne de întrebare din punct de vedere legal.

Creșterea sărăciei

Măsura propusă favorizează, în realitate, consumatorii cu venituri ridicate. Gazele naturale și energia electrică reprezintă aproximativ 15% din coșul minim de consum pentru un trai decent. Creșterea indirectă a prețurilor la energie, determinată de transferul costurilor industrie, va majora valoarea coșului minim de consum – estimat în prezent la 11.370 lei lunar pentru o familie cu doi adulți și doi copii – cu aproximativ 568,5 lei pe lună.

Citește și: Ce este prețul administrat pentru gazele naturale și cum funcționează în practică

Pentru o familie care trăiește din salariul minim, această creștere înseamnă o majorare a cheltuielilor de aproximativ 11%, în timp ce pentru o familie cu venituri de 30.000 lei pe lună impactul este de doar 1,8%. Astfel, o măsură prezentată ca sprijin pentru persoanele vulnerabile ajunge să avantajeze disproporționat gospodăriile cu venituri mari.

Mitul gazelor din Marea Neagră

Exploatarea gazelor naturale o presupune extracția constantă pe tot anul, indiferent de sezon. În condițiile în care consumul de vară în România, este redus, necesarul de înmagazinare este deja acoperit din producția onshore. Prin urmare, în perioadele de vârf de consum, cum a fost în ianuarie 2026, vor fi necesare importuri suplimentare pentru asigurarea continuității livrărilor la consumatori, având în vedere obligațiile contractuale privind gazele offshore. În consecință, cel mai probabil exploatarea gazelor din Marea Neagră nu va elimina toatl importurile.

Într-un sistem în care prețurile sunt stabilitate administrativ, „din pix”, concurența reală dispare, iar eficientizarea costurilor devine imposibilă. În loc să se stabilizeze, costurile vor continua să crească, cu efecte negative asupra economiei și nivelului de trai, chiar dacă vor veni gazele din Marea Neagră.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om
digi24.ro
image
Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!
stirileprotv.ro
image
Iarna revine în forță. Când reapar ninsorile
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
mediafax.ro
image
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
ADIO! Cristiano Ronaldo se simte "trădat" și e cu bagajele la ușă
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
observatornews.ro
image
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Conducerea fără actele originale în 2026: când e amendă și când ajungi la verificări suplimentare
playtech.ro
image
„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0. Ce măsuri va lua. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură! Chivu are contractul pe masă și semnează! "Doar un antrenor adevărat poate face asta!"
digisport.ro
image
Accelerează mega proiectul care va face din România principalul jucător din Europa: Din 2027 se schimbă total datele jocului
stiripesurse.ro
image
Incident tragic în București. Un bărbat și-a găsit sfârșitul după ce un tramvai a dat peste el
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Cod roșu de inundații în Buzău! Oamenii, avertizați prin RO-Alert. Ploile masive au blocat drumuri și inundat curți FOTO
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Repudiatul Andrew, fiul preferat al Reginei Elisabeta. I-a tolerat obscenitățile care au îngenuncheat monarhia

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?