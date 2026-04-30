Depreciere record a leului în raport cu euro. Motivele, explicate de analişti. „Va ajunge la 5,5 lei sau chiar la 6 lei”

Moneda naţională s-a depreciat joi, 30 aprilie, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1417 lei, în creştere cu 4,13 bani (0,8%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

Cursul leu/euro a crescut joi cu 2 bani față de ultimul record istoric înregistrat la data de 8 mai 2025, când a fost cotat la 5,1222.

Codirlașu: Evoluțiile din plan politic și-au pus amprenta

Volatilitatea recentă a activelor româneşti este determinată de evoluţiile din plan politic, fenomen vizibil atât pe piaţa de capital şi pe cea a titlurilor de stat, cât şi pe cursul valutar, susţine preşedintele CFA România, Adrian Codirlaşu.

„Ceea ce vedem acum este o volatilitate ridicată a preţurilor activelor româneşti în contextul evoluţiilor politice. Am văzut acest lucru la Bursă, la obligaţiunile de stat, iar acum şi la cursul valutar euro/leu. Pentru România este extrem de important să absoarbă banii din PNRR, pentru că sunt prinşi ca venituri în bugetul de stat. Nerealizarea acestui obiectiv va avea impact puternic asupra sustenabilităţii deficitului bugetar. Aşa cum menţionează şi agenţiile de rating, atragerea fondurilor UE este de asemenea esenţială şi pentru păstrarea ratingului de economie recomandată investiţiilor. Deficitul bugetar şi cel de cont curent sunt în continuare nesustenabile şi este în continuare nevoie de reformă în sectorul public. Dacă aceasta este stopată, acest lucru va avea automat impact şi asupra încrederii investitorilor în economia românească", a explicat Adrian Codirlaşu.

Adrian Negrescu: Deprecierea reflectă ieșirile de capital. Va ajunge la 5,5 lei

La rândul său, analistul Adrian Negrescu a afirmat că deprecierea reflectă ieşirile semnificative de capital din economia românească, care au loc în ultimele zile pe fondul efectelor crizei politice.

„Deprecierea are un singur numitor comun: lipsa de perspectivă a investitorilor în ceea ce priveşte puterea decizională de la Bucureşti, în contextul crizei politice. Altfel spus, investitorii se tem că, indiferent cine se va afla la Palatul Victoria, fără un plan concret de măsuri de reformă, va eşua în tentativa de a reduce deficitul bugetar la 6,2% şi, practic, de a repune economia românească şi finanţele statului pe linia de plutire. Asistăm, din punctul meu de vedere, la o depreciere accentuată a monedei naţionale", a menţionat Negrescu.

Potrivit acestuia, Banca Naţională încearcă „să reducă presiunea asupra cursului de schimb", reuşind treptat să ducă euro către un nivel mai adecvat actualei situaţii economice şi politice din ţara noastră.

„Problema este că, dacă vom continua pe acest trend de depreciere, aşa cum vedem în ultimele trei zile, există riscul ca, în următoarele săptămâni, cursul să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro, în cel mai nefavorabil scenariu", a adăugat specialistul.

În opinia sa, presiunea pe curs ar putea continua dacă la Bucureşti nu va exista un guvern stabil, cu puteri depline, capabil să reafirme angajamentele investiţionale şi de reformă ale statului român în cadrul înţelegerilor pe care le are cu Comisia Europeană, cu agenţiile de rating şi cu marii finanţatori ai României.

Se scumpesc chiriile și ratele la bănci

Adrian Negrescu a subliniat că se vor scumpi chiriile, ratele bancare şi serviciile de telefonie dacă această criză valutară se amplifică.

„Singura veste bună în actuala situaţie dificilă este că o mare parte dintre companiile private, inclusiv cele cu impact major în economie, şi-au restructurat activitatea”, a spus el.

„Se observă un nivel ridicat de rezilienţă în faţa provocărilor generate de inflaţie, deprecierea cursului şi alte probleme macroeconomice. Economia reuşeşte să reziste acestor presiuni, iar faptul că nu asistăm la închideri masive de companii, la un val semnificativ de concedieri sau la falimente pe scară largă arată că, dincolo de pierderile conjuncturale, România rămâne pe un parcurs relativ stabil", a menţionat specialistul.

Adrian Negrescu a subliniat că România se află într-o perioadă de încetinire economică, dar nu într-o criză severă care să ducă la ruperea lanţurilor de producţie sau la un val generalizat de falimente şi disponibilizări.

Suciu, BNR: Am văzut azi o zi foarte agitatp

Piaţa valutară a avut joi o zi foarte agitată, aşa cum se întâmplă în perioadele de incertitudine, dar, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare piaţa se va calma, a declarat purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu.

„Într-adevăr, am văzut astăzi o zi foarte agitată pe piaţa valutară. Aşa se întâmplă în perioadele de incertitudine, în perioadele tulburi. Suntem într-o asemenea perioadă de incertitudine în ceea ce priveşte guvernarea şi acest lucru s-a manifestat serios pe piaţa valutară. Acum, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare situaţia se va calma. Este în curs de calmare. Sunt date pe care le putem extrage din piaţă şi ne pot permite să facem această evaluare, că în perioada imediat următoare avem o calmare a pieţei. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor", a explicat Suciu.

El a subliniat că urmează câteva zile în care tensiunile politice sunt ridicate, incertitudinile sunt numeroase şi asta înseamnă că pot continua să fie presiuni eventuale pe curs.