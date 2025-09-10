Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. Acțiunile Oracle au crescut cu 40% într-o singură zi

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, a urcat pe primul loc în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, devansându-l pe Elon Musk, după ce acțiunile companiei Oracle au crescut cu 40% într-o singură zi.

Potrivit Bloomberg Billionaires Index, averea lui Ellison a ajuns la 393 de miliarde de dolari, în timp ce Elon Musk deține în prezent o avere estimată la 385 de miliarde de dolari. Creșterea spectaculoasă de 101 miliarde de dolari într-o singură zi reprezintă cel mai mare câștig înregistrat vreodată de o persoană, relatează New York Post.

Succesul fulminant al Oracle este legat de investițiile masive în domeniul inteligenței artificiale. Compania estimează venituri de 500 de miliarde de dolari din AI, după ce în primul trimestru a semnat patru contracte de miliarde cu clienți de top.

Aceste acorduri au dus la o creștere de 359% a Obligațiilor de Performanță Rămase (RPO), până la 455 miliarde de dolari.

Oracle mizează pe puterea sa de calcul și pe stocurile uriașe de cipuri Nvidia, pe care le închiriază prin serviciul său cloud către giganți precum Amazon și Google.

Compania prognozează că veniturile sale din cloud vor urca la 144 de miliarde de dolari până în anul fiscal 2030, față de sub 20 de miliarde în prezent.

„Ne așteptăm ca veniturile Oracle Cloud Infrastructure să crească cu 77% la 18 miliarde de dolari în acest an fiscal – și apoi să ajungă la 32 miliarde, 73 miliarde, 114 miliarde și 144 miliarde în următorii patru ani”, a precizat Safra Catz.

Pentru a susține expansiunea în AI, Oracle a aplicat măsuri de reducere a costurilor, inclusiv concedieri și posibile înghețări ale salariilor și bonusurilor. Totodată, compania își va crește cheltuielile de capital la 35 de miliarde de dolari până în 2026, față de 25 de miliarde cât estima anterior.

Proiectul Stargate – infrastructura AI a viitorului

Oracle este implicată în Stargate, un proiect de infrastructură AI în valoare de 500 de miliarde de dolari, dezvoltat împreună cu OpenAI și SoftBank. Lansat la începutul anului de președintele american Donald Trump, proiectul are ca obiectiv accelerarea construcției de centre de date AI în SUA. Totuși, planurile pe termen scurt au fost reduse, după ce partenerii au întâmpinat dificultăți în finalizarea acordurilor.

A fost publicat clasamentul anual Forbes 400, care evidențiază cei mai bogați 400 de americani, a căror avere cumulată a atins un nivel record de 6,6 trilioane de dolari. Potrivit publicației, aproape jumătate din această sumă este concentrată în mâinile primilor 20 cei mai bogați oameni.