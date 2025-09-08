„Tratament preferențial pentru super-bogați”: Miliardarul Porsche primește undă verde pentru un tunel privat printr-un deal protejat

Miliardarul Wolfgang Porsche a obținut aprobarea pentru construirea unui tunel privat de 500 de metri sub dealul Kapuzinerberg, în Salzburg, Austria. Proiectul, estimat la 10 milioane de euro, a stârnit critici aprinse, mai ales din partea Partidului Verzilor, care acuză „un tratament preferențial pentru super-bogați”.

Porsche, în vârstă de 82 de ani, plănuiește să amenajeze un garaj sub Paschinger Schlössl, o vilă istorică aflată pe Kapuzinerberg, un deal împădurit, aflat chiar vizavi de centrul vechi al orașului și considerat un reper cu valoare simbolică. Miliardarul a cumpărat proprietatea în urmă cu aproximativ cinci ani și a investit sume considerabile în renovare.

Pentru ca garajul să fie funcțional, Porsche are nevoie de o legătură directă cu rețeaua rutieră. Soluția găsită: un tunel de 500 de metri, cu intrarea într-o parcare publică din centrul Salzburgului. Costul estimat al proiectului este de 10 milioane de euro.

Critici dure din partea Verzilor

Proiectul a devenit public în februarie, când Verzii au atras atenția asupra acordului semnat de fostul primar conservator chiar înainte de finalul mandatului. Înțelegerea îi oferea miliardarului drept de acces pe teren public pentru doar 40.000 de euro.

„Este un tratament preferențial pentru super-bogați”, au acuzat Verzii, cerând deschiderea unei anchete. În semn de protest, la intrarea în viitorul tunel au fost puse pancarte cu inscripția: „Spune NU Tunelului Porshe!”.

În ciuda nemulțumirilor, joi, comisia de construcții a aprobat proiectul. Totuși, pentru că suprafața de teren public folosită este mai mare decât cea prevăzută inițial, Porsche va trebui să plătească 48.000 de euro, relatează The Times.

Un fenomen mai amplu: privilegii pentru cei bogați

Scandalul din Salzburg nu este un caz izolat. Presa elvețiană a relatat numeroase situații similare, în care reglementările au fost „flexibilizate” pentru a avantaja investitorii bogați.

Legea Lex Koller, care limitează achizițiile de terenuri pentru străini la 1.000 de metri pătrați, a fost ignorată în mai multe cazuri din Oberlandul bernese. În cantonul Vaud, între 2009 și 2021, discrepanțele între reglementările fiscale și aplicarea lor au dus la reduceri ilegale de taxe pentru persoane înstărite.

De asemenea, în prezent 496 de persoane beneficiază în Elveția de așa-numita „viză de aur”, care oferă drept de ședere în schimbul unor contribuții fiscale anuale. Cele mai ieftine sunt în Obwalden, unde pragul este de 250.000 de franci pe an, iar cele mai scumpe în Zürich, unde suma minimă se ridică la un milion de franci.