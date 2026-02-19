Efectul deciziei CCR. Nazare: Obligațiunile României s-au ieftinit imediat după verdictul pe pensii speciale

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat joi că, în urma deciziei CCR privind reforma pensiilor speciale, obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi, ceea ce înseamnă că ne putem împrumuta mai ieftin.

„Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România. După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale — o reformă esențială, cerută și de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR — obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului.

Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar.

Iar consecvența reformelor se va vedea direct și în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung — adică mai mulți bani pentru investiții și dezvoltare”, a afirmat ministrul.

„Încrederea agenţiilor de rating nu e doar o chestiune tehnică”

Anterior, ministrul Finanțelor afirmase că încrederea agenţiilor de rating nu este doar o chestiune tehnică, ci aceasta reflectă seriozitatea politicilor publice, predictibilitatea deciziilor şi capacitatea statului de a-şi respecta angajamentele.

Acesta a participat joi, alături de premierul Ilie Bolojan şi alţi reprezentanţi ai Guvernului, la întâlnirea cu reprezentanţii agenţiei de rating Moody's, în cadrul evaluării periodice a economiei României.

„Stabilitatea financiară a României se construieşte prin decizii responsabile, dialog constant şi credibilitate internaţională. (...) Pentru Ministerul Finanţelor, aceste discuţii sunt esenţiale: ratingul de ţară influenţează costurile la care statul se împrumută, nivelul investiţiilor şi, implicit, stabilitatea economică resimţită de fiecare român. Le-am prezentat progresele făcute în digitalizarea administraţiei fiscale şi măsurile care vor îmbunătăţi colectarea veniturilor, precum şi direcţiile de consolidare bugetară pe care le urmăm. Obiectivul este clar: reducerea deficitului bugetar, menţinând în acelaşi timp investiţiile şi sprijinul pentru dezvoltarea economiei.

Încrederea agenţiilor de rating nu este doar o chestiune tehnică - aceasta reflectă seriozitatea politicilor publice, predictibilitatea deciziilor şi capacitatea statului de a-şi respecta angajamentele", a scris ministrul, joi, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că o economie credibilă înseamnă dobânzi mai mici, investiţii mai multe şi perspective mai bune pentru România.

„Vom continua acest dialog transparent şi profesionist, pentru că stabilitatea financiară şi încrederea partenerilor internaţionali sunt fundamentale pentru creşterea economică durabilă şi pentru bunăstarea românilor", a punctat Alexandru Nazare.