Economist român: „Bucureșteanul mediu o duce mai bine decât neamțul mediu. E totuși senzațional”

Economistul Andrei Caramitru face o comparație între salariile nete din Germania și România, mai exact din București. În condițiile în care, spune el, 95% dintre români sunt proprietarii caselor în care locuiesc, „bucureșteanul mediu o duce mai bine decât neamțul mediu”.

Economistul a postat pe Facebook un grafic cu salariul net în Germania. Apoi a făcut o comparație cu salariul net din România, de fapt, din București.

„O poza mai jos. Salariul net în Germania de la cei mai de jos până la cei mai bogați. La nivel de household / familie”, precizează acesta. Graficul cuprinde diferite categorii de venituri, de la sub 500 de euro, la peste 5.000 de euro.

„Bun. Acum. În București, salariul mediu net e 1.500 de EUR. Să zicem ca avem un cuplu care lucrează amândoi. 2500 EUR net împreună e absolut fezabil și rezonabil”, arată Andrei Carmitru.

El constată că acest nivel este „MAI RIDICAT decât jumătate din nemți. Însă mai e un mic mare detaliu. În România 95% detin casa în care stau. În Germania imensa majoritate stau cu chirie. Dacă cuplul nostru mediu din București e mediu - are un apartament. Deci îi rămân banii în buzunar (sau plătește o chirie de 550 de EUR maxim care e media la 2 camere). Nemții plătesc 1000 de EUR pe chirie minim”.

„Bucureșteanul mediu o duce mai bine decât neamțul mediu”

Caramitru susține că într-adevăr, Germania ca economie e mult peste România. „Dar taxele sunt mult mai mari, și lucrătorii acolo sunt mai iobagi decât la noi, dacă nu știați. Iobagi industriali. Și da - bucureșteanul mediu o duce mai bine decât neamțul mediu. Facts”, a concluzionat el.

Caramitru a subliniat că nu vorbește despre „românul mediu”, ci despre „bucureșteanul mediu”. „Ca să fie clar. Datele sunt precise și clare, doar vi le raportez și vouă. Sursele sunt solide - Institutul Federal German de Statistică. Probabil ca aia știu mai bine ce e în Germania la ei decât gigel din Văscăuți totuși”, completează economistul.

„Comparăm mere cu pere”

Postarea lui Caramitrul privind salariul net din Germania comparat cu salariul net din România, București mai exact, a avut aproape 100 de comentarii.

„Comparăm mere cu pere. Raționamentul complet sună un pic diferit, adică un cuplu funcțional, cu buget comun, format din 2 persoane cu pregătire medie-superioară, trăiește în Bucureșți ceva mai bine decât nemții celibatari sau familiile germane cu studii primare-medii. Dacă comparăm media rural-urban dintr-o țară vârful populației din cea mai bogată zonă a României, s-ar putea să tragem concluzii greșite”, a comentat Narcis.

Beni a susținut că aceasta este o comparație între media întregii Germanii cu cele mai bune salarii din România (Bucureșți). „E comparație între mere și pere. Trebuie comparată media germană cu media din România”, a arătat acesta.

Caramitru a răspuns: „Evident că Germania ca medie e peste România ca medie. Nu contest. Zic doar că nu e prea grozav acolo și că Bucureșți e peste media germană . E totuși senzațional”

Beni a susținut că procentul Bucureștiului din PIB-ul României este de 20% și e normal că acolo sunt cei mai mulți bani. „Berlinul reprezenta doar 3.85% din PIB-ul Germaniei în 2021. Nu ne putem muta toți la Bucureșți. Nici nu cred că vă doriți voi, bucureștenii. În Giurgiu și Teleorman, județe apropiate de Bucureșți stau altcumva lucrurile. Sigur, sunt campionii pensionarilor și ajutorului social. Dar cred că media e mai importantă decât Bucureștiul unde ai 20% din PIB-ul țării.”

„Romania nu este București, Cluj, Timișoara .. și de ce nu? Că am ales prost so am preferat să fugim din țară că vin alții și fac? N-a venit nimeni .. poate doar să-ți cumpere pământul”, a scris un alt internaut.

„Zona rurală din Germania plătește bunurile de consum în majoritatea cazurilor .. la noi omul trăiește din ele ... neamțul stă la țară nu că țăranul roman ci că "turist" după 8 ore de munca și încă 2 în trafic .. neamțul trăiește bine că și-a făcut în câteva generații acest trai lăudat de voi .. noi?”, arată un al comentator.