Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț: a fost lansată licitaţia pentru consultanţă

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerbann a anunțat joi că a fost lansată licitația pentru serviciile de consultanță aferente Drumului Expres Bacău - Piatra Neamț, necesare pentru ca proiectul să fie urmărit și implementat ca la carte.

„Lucrările privind infrastructura rutieră din Neamț și Moldova se mișcă”, a scris ministrul Ciprian Șerban pe pagina sa de Facebook, precizând că a fost lansată licitația pentru serviciile de consultanță pentru Drumul Expres Bacău - Piatra Neamț, necesare pentru ca proiectul să fie urmărit și implementat ca la carte.

„Ce înseamnă asta? Consultantul va avea grijă ca proiectarea și lucrările să fie de calitate, termenele respectate și șantierul să meargă înainte fără blocaje.

Vorbim despre o investiție de peste 6 miliarde lei, finanțată din bani europeni, care va lega Piatra Neamț de Autostrada Moldovei (A7)”, a spus ministrul.

Drumul expres are o lungime de 51 km și șase noduri rutiere, creând, pe perioada construcției, aproape 2.000 de locuri de muncă.

„Este un proiect uriaș, așteptat de toți cei din Neamț, Bacău și din toată regiunea.

Ca nemțean, mă bucur să văd că drumul pe care îl așteptăm de atâția ani prinde viață. Mergem înainte pas cu pas, până la șantier și, mai apoi, până la inaugurare. Iar toate acestea în mod transparent. Toate șantierele sunt priorități zero pentru agenda mea, iar fiecare evoluție pentru fiecare obiectiv o să o facem publică”, a afirmat ministrul.

Noul drum expres va trece prin vecinătatea următoarelor arii de interes comunitar: Piatra Şoimului - Scorţeni - Gârleni; Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti; Munţii Goşman; Dealurile Podoleni; Lunca Siretului Mijlociu; Siretul Mijlociu; Lacurile Vaduri şi Pângăraţi; Pădurea şi Lacul Mărgineni.

Pe traseu vor fi construite inclusiv 30 structuri (poduri, pasaje, viaducte) cu o lungime totală de aproximativ 16 km; 5 noduri rutiere (nod rutier pentru conexiunea cu A7, nod rutier Racova pentru conexiunea cu DN 15, nod rutier Podoleni, nod Săvinești și nod rutier Piatra Neamț); un Spațiu de servicii; un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Pe traseul care se desfășoară în județele Bacău și Neamț este prevăzută și plantarea a aproximativ 20 km de perdele forestiere.