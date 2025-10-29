search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

De ce ne enervează bogații? Morala ascunsă din spatele judecăților despre avere

0
0
Publicat:

Percepția legată de bogăție trece, cu siguranță, prin stomac. Dar și prin educație, cultură și valori morale. De la felul în care am fost crescuți până la lumea digitală care glorifică succesul rapid, judecata noastră despre bani spune mai mult despre noi decât despre cei care îi au.

bani romanesti
Sursă foto: shutterstock

„Percepția legată de bogație trece, cu siguranță, prin stomac. Depinde de cât de bine o duci, de nivelul financiar la care te afli, de modul în care ai fost crescut, de valorile bulei în care trăiești. Una este să te naști într-o familie bogată, să nu-ți lipsească nimic și alta este să provii dintr-o familie săracă, în care accesul la bunăstare este mult mai dificil”, explică, pentru „Adevărul”, Adrian Negrescu, analist economic.

În opinia sa, de aici, în linii mari, rezidă și percepția diferintă în privința bogăției, asta dincolo de un alt aspect care contează: educația.

„Un om cultivat, care înțelege cu adevărat lumea în care se află, va avea o concepție total diferită față de cel fără școală, focusat pe tot ceea ce strălucește: un ideal la care nu are acces”, explică el.

În plus, bogăția, tot mai mult, este influențată de percepția publică, de social media, de exemplele de succes pe care le vedem în prim-plan, pe telefon, în spațiul public. „Și acolo, dincolo de factorul aspirațional, această grilă asociată nivelul intelectual, educației și culturii, cerne valorile și situează bogăția pe diferite niveluri, în funcție de percepție”, mai spune Adrian Negescu. Bogăția are legătură, bineînțeles, și cu moralitatea.

„Nu mă întreba cum am făcut primul milion este o expresie care, din păcate, este aplaudată tot mai mult în societate, moralitatea fiind trecută în subsidiar atunci când vine vorba de calea spre îmbogățire”, susține economistul.

Aici intervine și rolul statului, cel care are toate pârghiile de a canaliza bunăstarea, bogăția, pe căile licite, sancționând evaziunea, încălcarea legii și prezentând public exemplele negative de îmbogățire ilegală, potrivit declarațiilor sale.

La rândul ei, Mara Drăgușin, sociolog, punctează: „Nu este greșit să ai mulți bani, dar bogăția capătă adevărat sens abia prin felul în care este trăită și înțeleasă în societate. În România, trecerea de la comunism, cu idealul său de egalitate, la o lume marcată de diferențe economice foarte vizibile, a făcut ca mulți să asocieze banii cu corupția sau privilegii nedrepte. Pierre Bourdieu ne amintește că averea este doar o formă de capital; fără educație, gusturi și relații sociale, banii pot fi percepuți ca nejustificați sau goi de valoare.”

Conform declarațiilor sale, pentru tineri, bogăția poate fi un teren de provocări în contextul social actual: dorința de a se afirma, de a-și construi identitatea și de a-și urma visele se lovește adesea de bariere economice și sociale care par imposibil de depășit. Fiecare alegere, fiecare efort de a se diferenția, de a crea propria cale, devine astfel mai greu de realizat atunci când șansele nu sunt distribuite egal, spune ea.

„A avea prea mulți bani” devine problematic doar atunci când privilegiile unei clase închid uși pentru ceilalți, limitând dezvoltarea și implicarea socială. „Dar atunci când este folosită responsabil și cu dorința de a crea oportunități și solidaritate, bogăția poate deveni o forță care sprijină nu doar pe cei care o dețin, ci și întreaga comunitate. În fond, valoarea banilor nu se măsoară doar în ceea ce cumperi, ci în ceea ce ajuți să crească în jurul tău”, continuă Maria Drăgușin  

Aceeași dinamică dintre norme culturale și valori personale se regăsește și în modul în care oamenii privesc alte forme de „exces”: de la iubire până la bogăție.

Un studiu recent publicat în The Conversation de psihologul social Jackson Trager arată că felul în care judecăm relațiile, posesiunile sau succesul nu ține doar de fapte, ci de codurile morale ale culturii în care trăim.

Concluziile studiului oferă o perspectivă interesantă asupra felului în care morala colectivă se amestecă cu economia. Cercetarea arată că percepțiile despre bogăție nu sunt doar economice, ci profund culturale.

Cercetarea relevă că oamenii care pun preț pe valori morale precum egalitatea și puritatea tind să vadă acumularea excesivă de avere ca pe ceva greșit. Iar legătura cu ideea de „puritate” e cea mai surprinzătoare: termenul, asociat de obicei cu curățenia sau sfințenia, capătă o nuanță morală neașteptată atunci când explică disprețul față de „bogații murdari”.

În țările mai dezvoltate și mai egalitare, oamenii sunt mai predispuși să condamne excesul de avere, în timp ce în societățile marcate de inegalitate, acumularea de bogăție e adesea justificată moral: văzută ca un semn al progresului sau al speranței. Studiul sugerează că, în lipsa unei distribuții echitabile a resurselor, morala se adaptează sistemului economic: cei din medii mai sărace tind să vadă succesul material ca legitim, iar cei din societăți prospere îl privesc ca pe un potențial dezechilibru.

Autorul ridică, totodată, o întrebare provocatoare: atunci când oamenii din țările privilegiate condamnă miliardarii, o fac din empatie față de injustiția globală sau dintr-o vinovăție subtilă legată de propriul confort?

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Cine este Ștefania Szabo, medicul decedat la Spitalul Județean din Buzău. A fost atacată de un coleg înainte de pandemie
stirileprotv.ro
image
În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux în care se plătește pe măsură
gandul.ro
image
Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova
mediafax.ro
image
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru care patronul FCSB nu a mai ajuns la eveniment
fanatik.ro
image
PSD i-a dat ultimatum lui Ilie Bolojan cu pensiile magistraților. Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură dacă legea pică iar la CCR
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Secretul întunecat al doctoriţei Ştefania Szabo: şi-ar fi injectat des sedative puternice
observatornews.ro
image
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
playtech.ro
image
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom încălzi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! Sedativul pe care Ștefania Szabo și l-ar fi injectat înainte să moară ar fi cel care i-a adus sfârșitul și lui Michael Jackson. Ies la iveală NOI detalii absolut ȘOCANTE: „Într-o lună câte 32 de...”
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
Cresc facturile la încălzire. Cât vor plăti românii de la bloc în noiembrie
mediaflux.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!