Daibau - cel mai ușor mod de a găsi meșteri buni!

Aveți nevoie de meșteri, dar nu știți unde să îi găsiți? Nu doriți să așteptați zile întregi un răspuns, ca apoi meșterul să nu mai apară deloc, sau să dați peste cineva fără experiență care va lucra după principiul „merge și-așa”? Fie că renovați, construiți sau reparați, aveți nevoie de meșteri cu experiență. Poate nu știați, dar meșterii buni sunt la doar câteva clicuri distanță de dumneavoastră.

În ultimii ani, toată lumea spune același lucru: nu mai există meșteri pe piața muncii, mai ales meșteri buni. Din această cauză, mulți renunță la renovări, schimbarea pardoselilor, mobilierului etc. Și chiar dacă reușiți să obțineți un contact, de cele mai multe ori meșterul este „rezervat” cu câteva luni înainte și nimeni nu vă garantează că lucrarea va fi făcută cum trebuie.

Cum să găsiți cel mai ușor un meșter?

Cel mai simplu este prin platforma Daibau unde sunt înregistrate peste 19.000 de firme de construcții din toată România. Gratuit și fără niciun comision, puteți trimite o cerere și veți primi rapid oferte și date de contact ale meșterilor bine cotați din zona dumneavoastră. Toate evaluările sunt transparente, astfel încât veți primi cea mai obiectivă recomandare posibilă.

Daibau este cea mai mare platformă de construcții din România și din regiune. Prin intermediul platformei, în România au fost realizate peste 129.000 de proiecte de construcții.

„Cu ajutorul platformei Daibau veți găsi cel mai ușor executanți buni pentru lucrările dumneavoastră.”

Cum se procedează?

Tot ce trebuie să faceți este să trimiteți o cerere pentru lucrarea dorită - durează doar câteva minute. În cerere, bifați cât de repede aveți nevoie de un meșter, locația lucrării și o scurtă descriere a ceea ce vă doriți. Cererea dumneavoastră va fi procesată în cel mai scurt timp, iar în curând veți primi datele de contact ale meșterilor potriviți!

„Echipa Daibau vă va analiza cererea și vă va contacta pentru detalii suplimentare, pentru a găsi cei mai buni meșteri pentru dumneavoastră. Vă ajută și vă consiliază atunci când trimiteți cererea!”

Pe adresa dumneavoastră de e-mail veți primi în scurt timp contacte și oferte de la meșteri din apropiere, specializați exact în tipul de lucrare de care aveți nevoie. Tot ce rămâne este să alegeți oferta care vă convine cel mai mult și să stabiliți detaliile colaborării. Totul gratuit și fără niciun comision!

Cum alegeți un meșter bun?

Ați primit contactele executanților, dar nu știți pe cine să alegeți? Răspunsul e simplu: pe baza evaluărilor lor.

Utilizatorii platformei Daibau, după finalizarea proiectului, pot evalua meșterul și își pot exprima gradul de satisfacție față de lucrare și implicare. Astfel, primiți o recomandare de la sursă. Comparând evaluările și recenziile altor clienți, vă va fi ușor să luați o decizie.

„Pe platforma Daibau puteți găsi profiluri de meșteri cu evaluări reale și obiective, primite de la clienții anteriori, precum și poze cu proiecte realizate.”

Toți meșterii își doresc să obțină evaluări cât mai bune, pentru că acestea reprezintă cea mai bună reclamă a lor. De aceea, cei înregistrați pe platforma Daibau se străduiesc să își facă treaba corect, cu seriozitate și atenție la detalii!

Până acum, pe platformă au fost lăsate peste 32.000 de evaluări de la clienți mulțumiți. Prin conectarea gratuită cu meșteri buni, Daibau este partenerul dumneavoastră în construcția sau renovarea casei, cu ușurință și fără stres.