Dăianu: România nu va intra în incapacitate de plată. Trebuie reduse cheltuielile permanente ale statului

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a vorbit sâmbătă la B1 Tv despre deficitul bugetar și măsurile care pot fi luate pentru diminuarea acestuia, punctând că trebuie reduse cheltuielile statului.

„Părerea mea e că era obligatorie această rediscutare a țintei de deficit pentru acest an, deoarece 4,4% era completamente nerealist. Am fi nenorocit economia dacă am fi încercat să luăm măsuri care să creadă unii că ne-ar fi putut îndrepta cu deficitul către 4,4% în execuție. E foarte dificil să ajungem cu o țintă în urma rectificării care să fie într-un fel validată, chiar dacă nu explicit, de către Comisie și de către Consiliu.

Nu toate cheltuielile pe care un stat le face pentru a sprijini Ucraina își găsesc un corespondent în bani europeni, deci nu există această automaticitate. Eu vorbesc de cheltuielile care erau prinse în construcția bugetului de 7,5 miliarde, 0,05% din PIB, și care erau în consonanță cu angajamentul României ce a precedat invadarea Ucrainei de către Rusia.

Carențele bugetare nu le rezum la cheltuielile militare nici pe departe”, a declarat Daniel Dăianu la B1 TV.

Acesta a precizat apoi că de mult timp Consiliul Fiscal atrage atenția asupra deficitului structural mare: „Noi de ani buni spunem că diferența între cheltuieli permanente și venituri permanente este de peste 5% din PIB, adică avem un deficit structural. Noi am considerat că această reechilibrare nu se poate face numai pe partea de cheltuieli”.

Președintele Consiliului Fiscal a mai afirmat apoi că România are un mare dezechilibru structural care oricum trebuia corectat.

Dăianu: România nu va intra în incapacitate de plată

Daniel Dăianu a calificat apoi drept „mai mult decât neinspirate, ca să nu spun necugetate” declarațiile ministrului de Finanțe, Marcel Boloș (PNL), potrivit cărora aplicarea reformei salarizării ne va duce la incapacitate de plată.

„Nu cred că se pune problema reformei salarizării unice, nu avem cum să o ducem din punctul de vedere al bugetării și al spațiului fiscal. Am explicat Comisiei că asta ne duce în incapacitate de plată, să nu avem posibilitatea să o aplicăm. Nu se pot aplica și legea salarizării unice, și legea pensiilor, și reducerea deficitului bugetar. Nu se pot face toate aceste lucruri. Spun asta cu toată responsabilitatea”, afirmase Boloș.

Președintele Consiliului Fiscal a ținut să precizeze apoi că România nu va intra în incapacitate de plată.

Daniel Dăianu: Trebuie reduse cheltuielile permanete ale statului

„Noi trebuie să avem o corecție pe fond, adică să reușim să reducem cheltuieli permanente, acele economii despre care se vorbea – 6 miliarde de lei în acest an, dacă se mai pot realiza și să fie mult mai mult în 2024 – și creștere de venituri care nu înseamnă neapărat creșteri de taxe și impozite. Premierul Ciolacu a menționat că se dorește o impulsionare a luptei împotriva evaziunii fiscale. (…)

Noi ar trebui… ANAF, conformarea la plată a cetățenilor și firmelor să facă în așa fel încât să ajungem la nivelul veniturilor din țările vecine, ceea cem după minem e o fantzie, așa ceva nu se poate realiza în 2 – 3 ani. Noi suntem într-o cursă contra timpului pentru că ani de zile chestiunea fiscală structurală a României a fost subestimată, de unii ignorată, unii au crezut că lucrurile se rezolvă de la sine. (…)

Am ignorat acest deficit structural. În opinia mea și după unele estimări, avem și la Consiliul Fiscal, acest deficit e acum în jur de 6%, e mai mare decât deficitul structural din perioada imediat intrării în pandemie.

E drept că vremurile sunt extrem de vitrege, dar nu putem să explicăm piețelor financiare și interlocutorilor de la Bruxelles mereu că vremurile sunt dificile, există război în Ucraina”, a mai declarat Daniel Dăianu, pentru B1 TV.