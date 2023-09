Ciolacu, la finalul vizitei la Bruxelles: Comisia Europeană va propune Consiliului o renegociere a planului privind descreșterea deficitului bugetar

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, că aceasta va propune Consiliului o modificare a planului privind descreșterea deficitului la 3%, așa cum este în plan pentru anul viitor. „Se mută lucrurile în zona tehnică pentru a găsi soluțiile cele mai bune. România este reprezentată la Consiliu de către președinte”, a conchis șeful Guvernului.

„Am vorbit de modificarea PNRR, pentru că nu putem depune cererea de plată 3 fără reducerea prinsă în PNRR de 2 miliarde de granturi și fără capitolul RepowerEu. Am venit cu o echipă tehnică de la Ministerul Justiției și Ministerul Fondurilor Europene”, a explicat premierul Marcel Ciolacu în urma întâlnirilor de la Bruxelles.

„Nu a fost o zi normală, cred că era necesară această vizită. Pentru prima oară am avut o viziune comună și un plan abordat. Despre pachetul legislativ pe care o să mi-l asum în Parlamentul României, va avea cele trei paliere, va cuprinde reforma administrativă, cu componente atât centrale cât şi locale, va cuprinde combaterea evaziunii fiscale, care în România ceste estimată la 10% din PIB, în acest moment, şi de asemenea, ajustările fiscale”, a mai arătat șeful Guvernului român.

„Comisiile tehnice și în acest moment au rămas să discute anumite aspecte, în schimb am stabilit principiile, am anunțat clar că nu sunt de acord să creștem cota de TVA, un lucru care va duce evident, din nou la o creştere a inflaţiei şi la o scădere economică. Dacă s-ar fi crescut un punct, ar fi produs la pachet o inflație de 0,5%. Este pentru prima oara după doi ani când am reușit să aducem inflația la singură cifră şi vom continua să descreştem şi mai mult. Numai aşa putem să creştem puterea de cumpărare a românilor”, a mai explicat premierul.

„Comisia Europeană nu este cea care avizează o nouă încadrare în deficitul bugetar. Este evident că în urma efortului României, (...) că avem influențe negative, de la asigurări, la dobânzile pentru împrumuturi pentru că suntem o țară cu un risc mai ridicat, Comisia a înțeles întreg acest context. (...) Suntem singurul stat european care suntem sub un acord cu CE în ceea ce privește descreșterea deficitului către 3%. Există o flexibilitate în acest sens de a veni cu un nou plan în ceea ce privește deficitul României. Comisia, în urma și a reformelor pe care le implementăm în țară, Comisia va propune Consiliului această nouă renegociere. Am găsit o flexibilitate și o înțelegere a contextului întreg. Deci se mută lucrurile în zona tehnică pentru a găsi soluțiile cele mai bune”, a afirmat Ciolacu.

Potrivit premierului o decizie ar urma să fie luată până la finalul anului. „România este reprezentată la Consiliu dcătre președinte, de aceea am și avut o discuție cu președintele”, a arătat premierul.

De asemenea, Ciolacu a explicat că România nu poate veni cu un deficit mai mare de 6,2% sau micșorat mai puțin de 0,5%.