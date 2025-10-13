Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați

Verificarea cărții de muncă după CNP nu e doar o formalitate, ci o modalitate simplă de a fi sigur că tot ce ai muncit se regăsește în acte, astfel încât, în cazul în care sunt probleme, acestea să poată fi remediate cât nu e încă prea târziu.

E destul de simplu să verifici cartea de muncă după CNP, fără să mai fi nevoit să cauți prin arhiva vreunei companii sau vechea carte de muncă uitată prin vreun sertar prăfuit.

Orice salariat din România îşi poate crea un cont de utilizator pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) pentru a afla ce vechime în muncă a acumulat pentru pensia de stat. Odată creat contul, poţi afla rapid vechimea acumulată, prezentată fie ca situaţie lunară, fie ca situaţie anuală.

Cum poţi obţine informaţiile

Înainte de orice, trebuie să îţi faci un cont online pe site-ul CNPP, pentru a putea vedea vechimea ta în muncă din evidenţele autorităţilor. În acest sens, se completează un formular online care apoi trebuie tipărit şi prezentat, împreună cu actul de identitate (original şi copie), la orice casă locală de pensii. Ulterior, vei primi un e-mail prin care vei putea seta parola contului, după care vei putea accesa efectiv contul tău din site-ul CNPP.

1. Primul pas este autentificarea în contul de utilizator. Apeşi pe butonul „Autentificare” din colţul din dreapta-sus al site-ului www.cnpp.ro. Se va deschide o pagină în care vei introduce e-mail-ul şi parola pe care le-ai setat pentru contul tău, iar apoi vei apăsa pe „Autentificare”.

2. Odată intrat în cont, vei avea la dispoziţie un meniu în partea stângă a paginii. În meniu, selectezi „Datele mele din sistemul public de pensii”.

3. În acea secţiune, poţi alege fie un document cu stagiile lunare de cotizare înregistrate în evidenţele CNPP începând cu aprilie 2001, fie un document cu stagiile anuale de cotizare. Intri pe stagii lunare sau pe stagii anuale şi apoi apeşi pe „Generează raport actualizat”.

4. Diferenţa este că în primul fişier poţi vedea situaţia vechimii lună cu lună (zile lucrate, venituri, condiţii de muncă, punctaj, angajatorii care au cotizat pentru tine, vechime totală de muncă acumulată), din aprilie 2001 şi până în prezent, iar în al doilea poţi vedea doar situaţia anuală (fără detalii lunare). Dacă vrei să vezi situaţia anterioară lunii aprilie 2001, trebuie selectat „Informaţii din carnetul de muncă” şi apăsat pe „Generează raport actualizat”. De ce? Pentru că din aprilie 2001 s-a renunţat la vechile carnete de muncă şi s-a trecut la evidenţa electronică a muncii (datele raportate de angajatori prin declaraţia 112).

5. După ce ai solicitat generarea unui raport actualizat (sau a mai multor rapoarte), trebuie să aştepţi câteva minute până se generează efectiv în sistem şi devine disponibil în contul tău. Când un raport este gata, primeşti un e-mail de notificare şi raportul îl poţi descărca, în format PDF, din contul de pe site-ul CNPP. Mai precis, te duci înapoi în pagina în care ai cerut generarea raportului şi vei găsi acolo fişierul descărcabil.