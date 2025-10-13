search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați

0
0
Publicat:

Verificarea cărții de muncă după CNP nu e doar o formalitate, ci o modalitate simplă de a fi sigur că tot ce ai muncit se regăsește în acte, astfel încât, în cazul în care sunt probleme, acestea să poată fi remediate cât nu e încă prea târziu.

Cineva transferă datele din cartea de muncă într-un registru
Verificarea cărții de muncă se poate face online. Foto arhivă

E destul de simplu să verifici cartea de muncă după CNP, fără să mai fi nevoit să cauți prin arhiva vreunei companii sau vechea carte de muncă uitată prin vreun sertar prăfuit.

Orice salariat din România îşi poate crea un cont de utilizator pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) pentru a afla ce vechime în muncă a acumulat pentru pensia de stat. Odată creat contul, poţi afla rapid vechimea acumulată, prezentată fie ca situaţie lunară, fie ca situaţie anuală.

Cum poţi obţine informaţiile

Înainte de orice, trebuie să îţi faci un cont online pe site-ul CNPP, pentru a putea vedea vechimea ta în muncă din evidenţele autorităţilor. În acest sens, se completează un formular online care apoi trebuie tipărit şi prezentat, împreună cu actul de identitate (original şi copie), la orice casă locală de pensii. Ulterior, vei primi un e-mail prin care vei putea seta parola contului, după care vei putea accesa efectiv contul tău din site-ul CNPP.

formular cnpp

1.  Primul pas este autentificarea în contul de utilizator. Apeşi pe butonul „Autentificare” din colţul din dreapta-sus al site-ului www.cnpp.ro. Se va deschide o pagină în care vei introduce e-mail-ul şi parola pe care le-ai setat pentru contul tău, iar apoi vei apăsa pe „Autentificare”.

2.  Odată intrat în cont, vei avea la dispoziţie un meniu în partea stângă a paginii. În meniu, selectezi „Datele mele din sistemul public de pensii”.

3.  În acea secţiune, poţi alege fie un document cu stagiile lunare de cotizare înregistrate în evidenţele CNPP începând cu aprilie 2001, fie un document cu stagiile anuale de cotizare. Intri pe stagii lunare sau pe stagii anuale şi apoi apeşi pe „Generează raport actualizat”.

4.  Diferenţa este că în primul fişier poţi vedea situaţia vechimii lună cu lună (zile lucrate, venituri, condiţii de muncă, punctaj, angajatorii care au cotizat pentru tine, vechime totală de muncă acumulată), din aprilie 2001 şi până în prezent, iar în al doilea poţi vedea doar situaţia anuală (fără detalii lunare). Dacă vrei să vezi situaţia anterioară lunii aprilie 2001, trebuie selectat „Informaţii din carnetul de muncă” şi apăsat pe „Generează raport actualizat”. De ce? Pentru că din aprilie 2001 s-a renunţat la vechile carnete de muncă şi s-a trecut la evidenţa electronică a muncii (datele raportate de angajatori prin declaraţia 112).

5.  După ce ai solicitat generarea unui raport actualizat (sau a mai multor rapoarte), trebuie să aştepţi câteva minute până se generează efectiv în sistem şi devine disponibil în contul tău. Când un raport este gata, primeşti un e-mail de notificare şi raportul îl poţi descărca, în format PDF, din contul de pe site-ul CNPP. Mai precis, te duci înapoi în pagina în care ai cerut generarea raportului şi vei găsi acolo fişierul descărcabil.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
digi24.ro
image
Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO
stirileprotv.ro
image
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
gandul.ro
image
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
mediafax.ro
image
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
fanatik.ro
image
Șeful NATO râde de Rusia, după ce submarinul Novorossiisk s-a stricat în apele Meditarenei: „Un submarin mic și singur care șchiopătează spre casă”
libertatea.ro
image
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
observatornews.ro
image
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
playtech.ro
image
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
El este tânărul care și-a pierdut viața într-un teribil accident, în Argeș! În coliziune a fost implicat și un cunoscut fotograf
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis 3 decrete importante la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Tradiții și superstiții de Cuvioasa Parascheva. De ce nu e bine să dai bani cu împrumut în 14 octombrie și ce mai este interzis azi
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică