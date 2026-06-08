Cum transformi incertitudinea economică într-un plan de economisire inteligent pentru copilul tău. Soluția Groupama

Economiile sunt puse la încercare, piața muncii se transformă sub ochii noștri, iar planurile pe termen lung par mai fragile ca oricând. În acest context, orice părinte responsabil se întreabă: cum pot garanta că, peste 10, 15 sau 20 de ani, copilul meu va avea resursele necesare pentru a-și urma visurile? Răspunsul stă în planificare, iar instrumentele financiare inteligente pot face diferența între speranță și certitudine.

Într-o Românie în care stabilitatea financiară este o prioritate absolută pentru familii, simpla economisire într-un cont bancar nu mai este suficientă. Părinții de astăzi înțeleg că au nevoie de soluții complexe, care nu doar să pună bani deoparte, ci să ofere siguranță în fața neprevăzutului.

Pentru a răspunde acestei nevoi concrete, Groupama a dezvoltat Asigurarea de Viață cu Economisire pentru Copii, un produs hibrid conceput ca un scut financiar pentru viitorul celor mici. Acesta depășește conceptul clasic de „pușculiță”, integrând economisirea pe termen lung cu o componentă esențială de acoperire în fața riscurilor, conform condițiilor contractuale.

Un plan financiar adaptat realității economice

Unul dintre principalele avantaje ale produsului este flexibilitatea sa. Părinții sau bunicii pot contracta asigurarea. Aceaștia au posibilitatea de a alege durata contractului, însă nu mai mică de 10 ani, frecvența plăților și valoarea sumelor asigurate pentru acoperirile disponibile, adaptând planul la bugetul și obiectivele de viitor ale celui mic.

Mai mult, într-un climat economic volatil, produsul poate include mecanisme de protecție a valorii banilor:

· Siguranța capitalului : Pe perioada contractuală poți beneficia, la alegere, de protecție împotriva inflației pentru contractele în lei și de indexare pentru cele în valută, prin actualizarea anuală a sumei asigurate și implicit a primei de asigurare.

Participare la profit: Începând cu al patrulea an de asigurare, poți să beneficiezi de participare la profit prin acumularea de beneficii în cont separat, conform condițiilor contractuale.

Mai mult decât o sumă de bani: stabilitate și continuitate

Ce se întâmplă însă dacă viața intervine în mod neașteptat în planurile familiei? Componenta de asigurare face o diferență fundamentală. Produsul este disponibil în două variante:

Varianta Standard: O opțiune directă și eficientă, unde copilul este unicul asigurat. Poate fi încheiată de părinți, bunici sau tutori și garantează plata sumei asigurate în cazul evenimentului asigurat, oferind familiei sprijin financiar, conform condițiilor contractuale.

Varianta Premium: O abordare completă, pentru întreaga familie. Cu o singură primă, atât copilul, cât și părintele contractant sunt asigurați. În situația tragică în care părintele nu mai poate susține planul, Groupama preia plata primelor până la finalul contractului. Astfel, planul de economisire pentru copil merge mai departe neîntrerupt.

Acces la servicii de sănătate: o investiție în prezentul copilului

Pe lângă siguranța viitorului, familiile sunt tot mai preocupate de bunăstarea din prezent. De aceea, în funcție de varianta de produs aleasă, pot fi adăugate acoperiri suplimentare de sănătate, esențiale pentru acces la servicii medicale de calitate, cum ar fi: spitalizare și intervenții chirurgicale, servicii stomatologice, acces la servicii de telemedicină („ÎntreabăMedic”), suport pentru echilibrul emoțional, cât și acoperire pentru invaliditate permanentă a contractantului.

A construi un viitor sigur pentru copilul tău nu mai este doar o aspirație, ci o decizie strategică ce necesită instrumentele potrivite. Într-o lume plină de incertitudini, o Asigurare de viață cu economisire pentru copii nu reprezintă o cheltuială, ci poate fi una dintre cele mai eficiente investiții: certitudinea că, orice s-ar întâmpla, copilul tău va avea un start solid în viață, construit cu responsabilitate și viziune.

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