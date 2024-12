Ce beneficii salariale sunt scutite de impozit pe venit și contribuții sociale LISTA

Beneficiile salariale reprezintă un instrument esențial pentru optimizarea resurselor umane, anumite categorii oferind avantaje fiscale și motivaționale atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Aceste beneficii, variind de la cadouri simbolice la planuri complexe de tip Stock-Option, contribuie semnificativ la retenția și satisfacția angajaților, optimizând în același timp costurile salariale.

„Conform articolului 76 din Codul Fiscal, pentru a putea fi considerate neimpozabile și totodată pentru a rămâne scutite de contribuții sociale, anumite beneficii salariale trebuie să se încadreze într-un plafon individual, în timp ce alte venituri trebuie să fie expres prevăzute în Regulamentul Intern/ Contractul Colectiv de Muncă. Adițional, există o categorie aparte de avantaje salariale neimpozabile (precum indemnizația de mobilitate, contravaloarea hranei acordată de angajator salariaților proprii, abonamentele medicale, contribuțiile la un fond de pensii facultative, contravaloarea serviciilor turistice și/ sau de tratament, etc.), care în plus de plafonul individual, acordate împreună trebuie să se încadreze și într-un plafon global de 33% din salariul de bază, pentru a-și păstra tratamentul fiscal avantajos. Dacă o companie dorește să acorde mai multe beneficii din această categorie, suma totală nu trebuie să depășească 33% din salariul de bază al angajatului. Angajatorul are libertatea de a stabili ordinea în care aceste beneficii sunt incluse în plafonul lunar neimpozabil, însă este important ca această ordine să fie clar specificată într-un document intern al companiei, pentru a asigura transparența și respectarea prevederilor legale.”, a menționat Cătălina Călinescu, Partner, HR & Payroll, Forvis Mazars în România.

Este adevărat că avantajele salariale scutite de impozit și contribuții sunt mai atractive pentru angajatori, deoarece optimizează costurile cu salariile pentru companii. Aceste beneficii permit companiilor să ofere pachete salariale competitive fără a crește semnificativ costurile totale. Pe de altă parte, beneficiile care sunt asimilate veniturilor salariale și, prin urmare, sunt subiect de impozit pe venit de 10% și contribuții sociale, sunt mai puțin utilizate de companii în pachetele salariale, deoarece cresc costurile totale pentru angajatori.

Este important pentru angajatori să găsească un echilibru între oferirea de beneficii atractive pentru angajați și menținerea costurilor salariale la un nivel optim.

În categoria beneficiilor salariale scutite atât de impozit pe venit de 10%, cât și de la plata contribuțiilor sociale, putem menționa următoarele:

1. Cadouri de sărbători pentru angajați și pentru copiii minori ai acestora

Cadourile în bani sau în natură, inclusiv tichetele cadou oferite cu ocazia sărbătorilor precum Crăciunul, Paștele, 1 Iunie (doar pentru copiii minori ai angajaților) sau 8 Martie (doar pentru salariate), în limita a 300 lei per beneficiar, pentru fiecare ocazie în parte reprezintă venituri neimpozabile, fiind scutite și de la plata contribuțiilor sociale obligatorii. Sumele până la această limită sunt neimpozabile, dar orice depășire a acestei sume este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale. Aceste beneficii trebuie să fie prevăzute în contractele de muncă sau în regulamentul intern al companiei și sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 5% din cheltuielile salariale.

2. Petrecerea de Crăciun

Petrecerile de Crăciun oferite angajaților pot fi considerate cadouri în natură, scutite de impozit pe venit și contribuții sociale, în limita a 300 lei per salariat, dacă sunt prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul Intern sau în contractul individual de muncă. Orice valoare care depășește acest plafon este considerată venit salarial și este supus impozitului pe venit (10%) și contribuțiilor sociale obligatorii. Totuși, în condițiile în care nu există o prevedere concretă în politicile interne ale companiei, că scopul petrecerii de Crăciun este de a acorda sub această formă salariaților proprii un cadou cu această ocazie, opinăm că o abordare fiscală prudentă este de a considera contravaloarea petrecerii de Crăciun venit salarial, subiect al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii.

3. Beneficii pentru evenimente familiale speciale

Sumele oferite cu titlu de ajutor din partea companiei pentru anumite ocazii prevăzute de Codul Fiscal, cum ar fi nașterea unui copil, ajutorul pentru boli grave și incurabile, ajutorul pentru deces, reprezintă venituri salariale neimpozabile, dacă sunt prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul Intern sau în contractul individual de muncă. Conditiile de acordare, precum și valoarea acestor ajutoare pentru evenimente speciale trebuie stabilite prin contractul colectiv sau individual de muncă sau regulament intern, iar documente justificative trebuie anexate la cererea de acordare înaintată de salariat.

4. Vouchere pentru wellbeing-ul angajaților

Pentru contravaloarea serviciilor turistice sau de tratament, inclusiv transportul, oferite angajaților și membrilor familiei acestora în timpul concediului, limita anuală neimpozabilă este stabilită la valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate (în 2024 câștigul salarial mediu brut fiind de 7.567 de lei). Acest beneficiu este netaxabil atât din perspectiva contribuțiilor sociale obligatorii, cât și a impozitului pe venit, dacă este prevăzut în contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita anterior prevăzută. Documentele justificative trebuie să demonstreze utilizarea sumei pentru scopurile declarate în perioada concediului.

Multe companii oferă și abonamente pentru activități sportive, facilitând accesul angajaților la săli de sport. Unele companii au chiar și săli de sport la locația lor, oferind astfel un avantaj suplimentar angajaților, pentru a le face mai ușor accesul la activități fizice și pentru a sprijini sănătatea lor fizică și mentală, oferind acest beneficiu care în limita a 100 de euro pe an/angajat este scutit de impozit pe venit si contributii sociale. Aceste inițiative sunt o parte importantă a strategiilor de wellbeing, contribuind la creșterea satisfacției și performanței angajaților.

5. Contribuția la un fond de pensii facultative

Contribuțiile angajatorilor la un fond de pensii facultative sunt considerate beneficii pentru angajați și sunt scutite de impozitul pe venit și contribuțiile sociale, în limita unui plafon anual de 400 de euro/salariat (1.990 de lei pe an). Sumele care depășesc acest plafon sunt impozitate și supuse contribuțiilor sociale obligatorii. Contribuțiile la fondurile de pensii facultative reprezintă un avantaj important atât pentru angajatori, care beneficiază de facilități fiscale în anumite condiții și plafoane, cât și pentru angajați, care își pot asigura o pensie suplimentară pentru viitor.

6. Răsplătirea angajaților cu acțiuni

Angajatorii pot utiliza programele de tip Stock Option Plan pentru a oferi salariaților dreptul de a achiziționa acțiuni ale companiei, fie gratuit, fie la un preț preferențial. „Aceste beneficii salariale sunt scutite de impozit pe venit 10% și contribuții sociale, cu respectarea anumitor condiții impuse de legislația în materie, principala condiție fiind ca între momentul acordării dreptului și cel al exercitării acestuia să treacă cel puțin un an. Dacă această perioadă nu este respectată, avantajele devin venituri impozabile și sunt supuse taxelor salariale. În cazul în care angajații decid ulterior să vândă acțiunile, veniturile obținute sunt considerate câștiguri de capital și sunt impozitate cu 10%. Dacă venitul din vânzarea acțiunilor depășește anumite plafoane, se poate adăuga și contribuția de asigurări sociale de sănătate - 10%.”, a menționat Anca Lamba, Senior Manager, HR & Payroll, Forvis Mazars în România.

7. Certificări internaționale pentru pregătirea profesională

Angajatorii pot oferi angajaților certificări internaționale pentru pregătirea profesională, acoperind costurile asociate cursurilor, examinărilor și materialelor de studiu. Aceste beneficii sunt considerate scutite de impozit și contribuții sociale, atâta timp cât sunt oferite în interesul companiei și contribuie la dezvoltarea competențelor profesionale ale angajatului. De asemenea, aceste cheltuieli pot fi deduse la calculul impozitului pe profit al companiei.

O altă categorie de beneficii salariale, care acordate în condițiile legale sunt purtătoare doar de impozit pe venit 10% sau impozit pe venit 10% și contribuția de asigurări sociale de sănătate 10%, o reprezintă biletele de valoare.

• Tichetele de masă

Tichetele de masă sunt beneficii salariale acordate angajaților pentru a acoperi costurile alimentației zilnice. Acestea sunt supuse unui impozit pe venit de 10% și contribuției de asigurări sociale de sănătate de 10%, conform legislației în vigoare. Tichetele de masă sunt utilizate în principal pentru achiziționarea de produse alimentare și pot fi folosite în diverse locații, cum ar fi supermarketuri și restaurante.

• Tichetele culturale

Tichetele culturale pot fi oferite angajaților pentru achiziționarea de bunuri și servicii culturale, cum ar fi bilete la spectacole, filme, muzee sau cărți. Valoarea maximă este de 220 de lei pe lună sau 440 de lei pentru evenimente ocazionale, iar acest beneficiu este scutit de contribuții sociale, dar supus impozitului pe venit de 10%.Tichetele culturale încurajează angajații să participe la activități culturale, contribuind astfel la dezvoltarea personală și la îmbunătățirea calității vieții.

• Voucherele de vacanță

Voucherele de vacanță sunt beneficii salariale menite să acopere cheltuielile de călătorie și cazare în timpul concediilor. Acestea sunt supuse unui tratament fiscal favorabil în limita anuală a șase salarii de bază minime brute pe țară (pentru anul 2024: maxim 22.200 de lei/ an = 6 x 3.700 de lei), fiind utilizabile doar pentru turism intern. Acordate în condițiile și plafonul prevăzut de legislația specială, acestea sunt supuse doar impozitului pe venit de 10%, și contribuției de asigurări sociale de sănătate de 10%, fiind scutite de alte contribuții sociale. Dacă sunt acordate, angajatul nu mai poate beneficia de decontarea altor cheltuieli turistice în același an fiscal. Voucherele de vacanță permit angajaților să își planifice și să își petreacă vacanțele într-un mod mai accesibil, contribuind la relaxarea și refacerea acestora.

Aceste beneficii sunt acordate în conformitate cu legislația fiscală și oferă avantaje semnificative atât angajaților, cât și angajatorilor, contribuind la creșterea satisfacției și motivației angajaților.

Alte beneficii pe care o companie le poate oferi, deși sunt asimilate veniturilor salariale din punct de vedere fiscal, fiind subiect de impozit pe venit 10% și contribuții sociale obligatorii:

• Bonusuri anuale de performanță

Bonusurile de performanță sunt o practică frecvent utilizată pentru recompensarea angajaților care contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor companiei. Acestea sunt considerate venituri salariale și sunt supuse impozitului pe venit (10%) și contribuțiilor sociale obligatorii (contribuția de asigurări sociale 25%, contribuția de asigurări sociale de sănătate 10%, contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%). Deși nu sunt scutite de taxele salariale, bonusurile de performanță reprezintă un mod eficient de a motiva angajații și de a susține retenția acestora.

• Zile suplimentare libere plătite

Angajatorii pot oferi zile suplimentare de concediu plătit, în special cu ocazia sărbătorilor sau evenimentelor speciale. Deși din punct de vedere fiscal, sumele aferente sunt asimilate veniturilor salariale, aceste zile libere contribuie la bunăstarea angajaților și la creșterea productivității pe termen lung.

• Politici non-financiare și family-friendly

Multe companii implementează politici care promovează un echilibru între viața personală și cea profesională. Printre acestea se numără flexibilitatea programului de lucru, telemunca, sprijinul pentru îngrijirea copiilor, precum și accesul la programe de sănătate mintală și coaching.

În final, oferirea de beneficii salariale cu tratament fiscal preferențial angajaților reprezintă nu doar o oportunitate de a crește satisfacția și loialitatea acestora, ci și o modalitate eficientă de a atrage și reține talente valoroase. Aceste beneficii, atunci când sunt utilizate strategic, pot îmbunătăți nu doar cultura organizațională, ci și performanța companiei în ansamblu. Investind în bunăstarea angajaților, organizațiile contribuie la crearea unui mediu de lucru sănătos, echilibrat și productiv, ceea ce, pe termen lung, poate duce la o consolidare a poziției pe piață și la o creștere sustenabilă.