Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Criza politică lovește economia: euro crește, prețurile urcă, locurile de muncă sunt în pericol

Criza politică prelungită se reflectă tot mai vizibil în economie. Leul continuă să se deprecieze accelerat, iar miercuri, 6 mai, euro a atins un nou maxim istoric: 5,2688 lei/euro, potrivit datelor oficiale. Deprecierea monedei naționale se transmite rapid în prețuri, facturi, rate bancare și costuri de producție, amplificând presiunea asupra populației și mediului de afaceri.

Prețurile sar pe măsură ce euro crește FOTO Shutterstock

Pentru românii care au credite în euro sau se află în procesul de achiziție a unei locuințe, situația devine tot mai dificilă, potrivit TVR Info.

Un client bancar aflat în plin proces de cumpărare a unui apartament a explicat impactul:

„Sunt în procesul de cumpărare a unui apartament cu trei camere. Valoarea lui e 210 mii de euro. (…) După un calcul îmi apare o diferență de aproximativ 31 de mii de lei, ceea ce este destul de mult.”

Brokerii de credite confirmă că volumul de muncă a crescut, pentru că dosarele trebuie refăcute la noile valori.

„Ne-a crescut volumul de muncă pentru că le facem dosarele de credit cu sumele noi. (…) Din păcate, a crescut considerabil cursul valutar”, a mărturisit Mariana Văcărescu, broker de credite.

Incertitudinea politică înseamnă, de asemenea, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol.

Scumpiri în lanț

Deprecierea leului se vede deja în prețurile de la raft, în special la produsele importate.

„Transmiterea creșterii euro la prețul de raft se face pentru produsele importate (…) aproape instant”, a explicat Feliciu Paraschiv, vicepreședinte ANCMMR, care spune că produsele care încă au stocuri de materii prime se vor scumpi mai târziu, inevitabil.

Statisticile arată că aproape 80% dintre români au redus deja cheltuielile neesențiale în prima parte a anului, încercând să facă față presiunilor economice tot mai mari.

Unele bănci vând euro cu aproape 5,38 lei

După moțiunea de cenzură de ieri, din Parlament, România a intrat într-o nouă perioadă de incertitudine politică care riscă să accentueze problemele economice.

Moneda românească a continuat să se deprecieze, în a doua zi după ce Guvernul Bolojan a fost demis.

Potrivit informațiilor oficiale consultate de „Adevărul”, imediat după ce BNR a anunțat cursul, unele bănci au scos euro la vânzare la aproape 5,38 de lei (Intesa Sanpaolo), al doilea cel mai mare preț fiind la ING Bank (5,3719 lei), la Banca Transilvania fiind vândut cu 5,3550 lei.

Printre cele mai mici prețuri de vânzare pentru euro se numără Exim Banca Românească (5,28 lei), BRD (5,3150 lei) și Raiffeisen (5,3198 lei).

Leul se depreciază și în raport cu dolarul american și lira sterlină.

