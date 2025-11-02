search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Bătălie strânsă între aur și Bitcoin. Ce preferă investitorii

Publicat:

După ce aurul a ajuns recent să coste sub 4.000 de dolari, investitorii se confruntă acum cu mai multe semne de întrebare, atât în privința finanțelor tradiționale, cât și a celor digitale. Această scădere importantă indică o posibilă înclinare a investitorilor către active mai riscante, potrivit analiștilor.

Bitcoin
Bitcoin pare să câștige teren în detrimentul aurului. Foto Shutterstock

De-a lungul anilor, aurul a reprezentat opțiunea de bază pentru cei care căutau un refugiu în perioade de incertitudine pe piețe. Totuși, pe măsură ce bursele cresc și jucătorii instituționali se implică tot mai mult în lumea activelor digitale, Bitcoin pare să preia acest rol tradițional al aurului de principală opțiune de protecție, se arată într-o analiză realizată de Bitget.

Potrivit acesteia, declinul aurului se produce în același timp cu un moment istoric pe piața bursieră, și anume depășirea pragului de 6.800 de puncte al indicelui S&P 500. Această realizare arată o revenire a încrederii investitorilor și produce un flux de capital către sectoare precum tehnologie, inteligență artificială și acțiuni. 

În plus, confirmările privind reducerile ratelor dobânzii de către Banca Centrală a SUA (Fed) fac activele riscante mai atractive. Schimbarea direcției instituționale este deja evidentă, ilustrată prin evoluții majore precum parteneriatul dintre Citibank și Coinbase, menit să grăbească adoptarea stablecoin-urilor și a utilității activelor digitale.

Diminuarea prețului aurului nu înseamnă absența completă a fricii, ci mai degrabă orientarea investitorilor către noi modalități de a-și proteja și dezvolta averea, un rol preluat tot mai mult de criptomonede”, mai arată analiza.

Dinamica dintre aur și Bitcoin se produce pe un teren guvernat de schimbări economice și politice globale. Incertitudini importante, precum indiciile frecvente ale președintelui Donald Trump privind numirea unui nou președinte Fed (care istoric ar fi susținut prețul aurului), atrage o atenție mai mare asupra activelor digitale.

În același timp, inovația tehnologică redirecționează capitalul. Parteneriatul de 1 miliard de dolari dintre AMD și Departamentul Energiei al SUA pentru construirea de supercomputere subliniază această orientare a investițiilor către tehnologie, care are un potențial de creștere, în detrimentul mărfurilor statice.

Pentru investitorii care urmăresc această evoluție, este mai mult decât evident că a crescut constant credibilitatea Bitcoin, iar dificultatea cu care se confruntă prețul aurului redirecționează atenția către alternative digitale. Totuși, scăderea aurului sub pragul 4.000 de dolari nu reprezintă o criză, ci mai degrabă un indicator al revenirii încrederii în activele riscante și al importanței Bitcoin într-un portofoliu modern. Este un semnal puternic că piețele evoluează constant, iar adaptarea timpurie este vitală, nu în seifuri”, mai arată Bitget, lider global în schimbul de criptomonede.

Prețul aurului va ajunge la 4.900 dolari uncia la finalul anului 2026

În contrast, experții în piața aurului de la Tavex spun că metalul prețios nu doar că și-a menținut puterea de cumpărare, dar a atins luna aceasta un nou nivel record, depășind 4.300 USD pe uncie troy. În ciuda valorii nominale record, stabilitatea sa în termeni reali continuă să îl facă o formă atractivă de păstrare a valorii, atât pentru investitorii instituționali, cât și pentru cei privați. Această reziliență este recunoscută și la nivel instituțional.

„Într-o lume în care toate monedele își pierd puterea de cumpărare, aurul rămâne măsura universală a bogăției. Nu oferă dobândă, dar își păstrează puterea de cumpărare, iar aceasta este cea mai solidă formă de protecție pe care un investitor o poate avea. Potrivit Goldman Sachs, până la sfârșitul anului viitor, prețul aurului va ajunge la 4.900 USD. Prognoza noastră este de peste 5.000 USD până la sfârșitul deceniului, deși, în acest moment, pare o estimare conservatoare” conchide Victor Dima, manager Tavex.

Potrivit World Gold Council, băncile centrale la nivel global au adăugat un volum net de 15 tone de aur în rezervele lor în luna august a acestui an, continuând tendința puternică de cumpărare observată pe parcursul întregului an. Printre cei mai activi cumpărători s-au numărat țări precum Polonia, Republica Cehă, China și Turcia, iar alte state din Europa și Asia au anunțat planuri de creștere a ponderii aurului în rezervele valutare.

Economie

