Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de lei

Ai nevoie de un electrician, un instalator sau un mecanic și trebuie să cauți zile întregi până găsești pe cineva disponibil? Situația nu este întâmplătoare. Meseriașii cu pregătire și experiență sunt tot mai căutați în România, iar firmele întâmpină dificultăți în găsirea oamenilor potriviți. Un electrician sau un instalator poate câștiga în jur de 5.500 de lei net pe lună, însă salariile mai mari nu rezolvă problema lipsei de personal calificat.

Meseriașii calificați sunt tot mai căutați pe piața muncii din România. Foto: arhivă

Dificultățile se văd în special în construcții, producție și logistică, unde angajatorii au nevoie de oameni care știu să lucreze cu echipamente și să rezolve probleme practice. În același timp, numărul total al locurilor de muncă vacante din România este în scădere, ceea ce arată că nu orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă are și pregătirea cerută de companii.

Gabriel Gătejoiu, președintele Asociației Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU), spune că problema este vizibilă în continuare în mai multe domenii.

„Dificultățile sunt în continuare importante în zona meseriilor tehnice și a personalului operațional, în special în producție, logistică și anumite specializări din construcții. Vorbim despre electricieni, sudori, mecanici, operatori CNC, dar și despre lucrători în depozite sau în producție”, a declarat Gabriel Gătejoiu pentru „Adevărul Financiar”.

De ce găsesc firmele tot mai greu oameni calificați

Datele arată că există în continuare persoane care își caută un loc de muncă, dar companiile nu găsesc întotdeauna candidați care să aibă pregătirea necesară.

În trimestrul al doilea din 2026, România avea aproximativ 26.500 de locuri de muncă vacante, cu 4.900 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

În schimb, datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) arată că, la 21 octombrie, erau disponibile 30.677 de locuri de muncă. Dintre acestea, 6.468 erau destinate persoanelor cu studii profesionale, iar alte 5.991 celor cu studii liceale sau postliceale.

Cele două situații nu se contrazic. Firmele pot avea nevoie de electricieni, sudori sau mecanici cu experiență, în timp ce persoanele care își caută un loc de muncă nu au neapărat calificările cerute.

„Nu vorbim întotdeauna despre o lipsă generală de candidați, ci despre lipsa oamenilor cu pregătirea și experiența de care companiile au nevoie. Un angajator poate primi zeci de CV-uri și, totuși, să nu găsească un electrician industrial sau un sudor cu specializarea necesară”, a explicat Gabriel Gătejoiu.

Cât câștigă un electrician sau un instalator

Salariile sunt unul dintre motivele pentru care meseriile tehnice pot deveni o opțiune atractivă pentru cei care își aleg un domeniu de lucru.

Potrivit estimării lui Gabriel Gătejoiu, un electrician sau un instalator poate câștiga în medie aproximativ 5.500 de lei net pe lună. Pentru persoanele cu experiență și specializări mai complexe, veniturile pot fi mai mari.

Criză de meseriași și specialiști: firmele așteaptă și 5 luni până găsesc omul potrivit

Prin comparație, salariul mediu net pe economie a fost de 5.688 de lei în august 2026, potrivit INS. Așadar, veniturile unui electrician sau instalator pot ajunge aproape de media națională, iar în anumite cazuri o pot depăși.

„Și da, un meseriaș foarte bun poate câștiga mai mult decât o persoană cu studii superioare. Diploma universitară, în sine, nu garantează un salariu mai mare. Contează ce știi să faci, cât de căutate sunt competențele tale și ce valoare aduci angajatorului”, a declarat reprezentantul AFSRU pentru „Adevărul Financiar”.

Totuși, veniturile diferă în funcție de oraș, experiență, domeniu și tipul lucrărilor. Un electrician care lucrează în industrie sau are calificări suplimentare poate avea câștiguri diferite față de o persoană aflată la început de drum.

Ce se întâmplă când firmele nu găsesc meseriași

Lipsa personalului calificat nu îi afectează doar pe angajatori. Atunci când o companie nu găsește suficienți oameni, proiectele pot întârzia, iar capacitatea de lucru poate scădea.

Unele firme încearcă să își reorganizeze echipele, să pregătească angajații pe care îi au deja sau să caute personal în alte regiuni. Altele apelează la firme specializate în recrutare.

„Pentru o companie, un post neocupat nu este doar o problemă de recrutare. Poate deveni o problemă de business”, a declarat Gabriel Gătejoiu pentru „Adevărul Financiar”.

O altă variantă este recrutarea muncitorilor din afara Uniunii Europene. Pentru anul 2026, Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața muncii. În primul trimestru al anului au fost emise 36.925 de avize de muncă pentru cetățeni străini, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări.

De ce aleg tot mai puțini tineri meseriile tehnice

O parte dintre meseriașii cu experiență au plecat să lucreze în străinătate, unde au găsit salarii mai atractive. În același timp, numărul tinerilor care aleg școlile profesionale nu este suficient pentru a înlocui generațiile care se apropie de pensionare.

Gabriel Gătejoiu spune că problema are și o componentă legată de felul în care a fost privit învățământul profesional în ultimii ani.

„Ani la rând, am transmis tinerilor ideea că succesul profesional înseamnă, aproape obligatoriu, o diplomă universitară. Învățământul profesional a ajuns să fie privit, de multe ori, ca o variantă de rezervă, nu ca o alegere bună în sine”, a declarat acesta pentru „Adevărul Financiar”.

Pentru ca situația să se schimbe, este nevoie de mai multă practică în școli și de colaborări între unitățile de învățământ și companii. Tinerii trebuie să poată vedea ce oportunități au după absolvire, cât pot câștiga și cum pot avansa într-o meserie.

Lipsa meseriașilor nu se rezolvă doar prin salarii mai mari. România are nevoie și de oameni pregătiți să preia locul specialiștilor care ies treptat din activitate.