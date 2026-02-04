search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Contribuția la Pilonul 2 de pensii private ar putea crește la 6%

Senatul a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege care prevede majorarea cotei de contribuție la Pilonul 2 de pensii private obligatorii de la nivelul actual de 4,75% la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027.

Contribuția la Pilonul 2 de pensii private ar putea crește la 6% de anul viitor. Foto arhivă
Contribuția la Pilonul 2 de pensii private ar putea crește la 6% de anul viitor. Foto arhivă

Proiectul va fi trimis Camerei Deputaților, care este for decizional, urmând ca în cazul aprobării acestuia, să fie promulgat de președintele României.

Inițiativa modifică Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și stabilește un calendar clar de creștere a contribuțiilor: de la 1 ianuarie 2026 – cota de contribuție va fi de 5,25%; de la 1 ianuarie 2027 – cota de contribuție va ajunge la 6%. În prezent, contribuția la Pilonul 2 este de 4,75%, un nivel mult sub ținta inițială stabilită la momentul lansării sistemului.

Potrivit Expunerii de motive, încă din anul 2004 în legea privind fondurile de pensii administrate privat era prevăzut în mod expres făptul că, la momentul îmceperii activităţii de colectare, cuantumul contribuţiei este de 2% din baza de calcul, urmând ca îm temen de 5 ani de la începerea colectării, cota de contribuţie urma să se majoreze până la 6%, cu o creştere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an.

„Crizele economice şi financiare din ultimii 15 ani au deteminat guvemele să adopte derogări şi amânări de la implementarea majorării anuale a contribuţiilor individuale, deşi toate prognozele demografice şi financiare demonstrau foarte clar că, după anul 2030, sistemul de pensii de asigurări sociale de stat Pilonul 1 va avea mari dificultăţăți în a asigura o rată decentă de înlocuire a salariului prin pensie. Aşadar, Pilonul 2 de pensii necesită o susţinere puternică şi accelerată în vederea creşterii considerăbile a acumulărilor în conturile individuale ale celor peste 8,4 milioane de participanţi, în condiţiile în care foarte mulţi vor solicita acest drept în aproximativ 5-10 ani”, menționează inițiatorii proiectului în documentul citat, precizând că, de altfel, România și-a asumat prin PNRR să asigure viabilitatea pe termen lung a fondurilor de pensii din cadrul Pilonului 2.

Economist: Oamenii ar trebui să se gândească serios la pensiile private

Economistul Radu Nechita, profesor de economie la UBB a declarat pentru „Adevărul” că oamenii ar trebui să se gândească serios la investițiile în pensiile private, pentru că în curând statul nu va mai putea susține pensionarii din contribuțiile salariaților.

„Deja sistemul de pensii de stat (Pilonul 1) este de ani de zile în deficit, finanțat de la bugetul de stat. În 2024, subvențiile primite de bugetul asigurărilor sociale de stat s-au ridicat la 24 miliarde de lei, adică 18% din venituri! Contribuțiile care alimentează Pilonul 1 sunt deja insuficiente. Veniturile sunt DEJA mai mici cu aproape o cincime față de promisiunile fără acoperire făcute de sistem.

În câțiva ani, vor ieși la pensie generațiile „mari”, așa-numiții „decreței”, adică cei născuți în perioada 1967-1973. Numărul pensionarilor va crește, iar cel al salariaților se va prăbuși. (Nici nu amintim și factorul agravant al emigrației românești, care restrânge și mai mult numărul contribuabililor). Dacă acum se plânge lumea că pensiile sunt mici, dar și că sunt mari contribuțiile de asigurări sociale, ce se va întâmpla atunci?”, a afirmat economistul Radu Nechita.

Adrian Negrescu: Pilonul 3 și-a pierdut atractivitatea

Analistul Adrian Negrescu susține că, în momentul de față, după modificarea legislației pensiilor private, atractivitatea Pilonului 3 a scăzut semnificativ. „Și asta pentru că statul a introdus această prevedere cel puțin absurdă – ca plățile din P3 să fie făcute doar eșalonat, similar cu cele din Pilonul 2. Mica mare diferență este P2 este un pilon obligatoriu, în timp ce Pilonul 3 este facultativ, astfel că este la latitudinea fiecăruia de a decide dacă își adună banii pentru bătrânețe în acest format investițional sau caută o alternativă.

Vestea bună este că, dincolo de Pilonul 3, cei care vor să adune bani pentru bătrânețe și să aibă un câștig suplimentar pe lângă sumele investite, o pot face în tot felul de instrumente financiare optime, de la titlurile de stat – care oferă în continuare o dobândă bună și sunt scutite de taxe, la investițiile în acțiuni la bursă, în ETF-uri, în imobiliare, în aur, argint și alte asemenea plasamente.

E un calcul simplu pe care îl putem face cu toții – să calculăm pensia pe care o vom primi de la stat ca 30% din ce câștigăm acum. Dacă suma rezultată este prea mică, este absolut necesar să ne apucăm să punem bani deoparte, prin investiții, chiar și prin depozite bancare, pentru că ce vom primi în plus pe Pilonul 2 va fi o sumă simbolică, de până în 300-400 de euro lunar.

Altfel spus, dacă nu vrem să devenim niște asistați social la bătrânețe, e timpul să investim oricât putem, în așa fel încât să nu depindem de pensia publică și cea din Pilonul 2”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

