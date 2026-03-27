Articol publicitar

eMAG deschide Beauty Hub, un shop-in-shop dedicat frumuseții

eMAG lansează Beauty Hub, primul shop-in-shop fizic dedicat produselor premium de îngrijire și înfrumusețare, integrat în showroomul eMAG Băneasa. 

Acest hub este dublat și în online, direct în aplicație, cu o sortimentație potrivită pentru orice rutină de beauty. Conceput ca un spațiu de descoperire și testare, Beauty Hub aduce mai aproape de clienți branduri internaționale și locale de top din categorii precum cosmetice de lux, dermato-cosmetice și îngrijire profesională pentru păr.

Începând de vineri, 27 martie, vizitatorii eMAG Băneasa vor putea descoperi cele mai potrivite produse pentru nevoile lor cu ajutorul specialiștilor prezenți în showroom, beneficiind de recomandări personalizate și de acces la o gamă de 1.600 de produse.

Mai mult, în weekendul inaugural, vizitatorii Beauty Hub au oportunitatea de a beneficia gratuit de o dermo-analiză aprofundată, realizată de un specialist cu ajutorul sistemului digital VISIA. Această tehnologie de ultimă generație utilizează scanarea multi-spectrală pentru a evalua starea pielii în profunzime, oferind o imagine completă a sănătății tenului. Consultanțele VISIA sunt disponibile vineri între orele 12:00-16:00, iar sâmbătă și duminică între 12:00-18:00, în limita locurilor disponibile.

Segmentul de beauty este una dintre categoriile noastre cu cea mai rapidă creștere, adunând sute de mii de articole în shop-urile noastre dedicate. Dar pentru că în acest domeniu încrederea se construiește prin interacțiune directă, am creat Beauty Hub. Aici, clienții pot testa fizic produsele și pot discuta cu specialiști, având apoi libertatea de a le recumpăra online, cu aceeași ușurință cu care i-am obișnuit”, a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Cu ocazia inaugurării, în perioada 27-29 martie, clienții beneficiază de o reducere de 20% la orice achiziție realizată în Beauty Hub.

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius peste un anumit prag în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.

image
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg
digi24.ro
image
https://stirileprotv.ro/show-buzz/hailey-bieber-intr-o-tinuta-indrazneata-la-biserica-a-participat-la-slujba-fara-sotul-ei-justin-bieber.html
stirileprotv.ro
image
Polonia reduce TVA și accizele la combustibil, Bolojan așteaptă până „săptămâna viitoare”. Premierul român susține că nu poate să scadă TVA că ar declanșa o procedură de infringement
gandul.ro
image
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
mediafax.ro
image
Jucătorul uitat care ar fi putut întoarce soarta calificării în Turcia. Cifre impresionante ale fotbalistului neconvocat de Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
Cum au schimbat aplicațiile de întâlniri modul în care oamenii formează relații. Denisa Stancioiu, psihoterapeut: „Trăim cu iluzia unei piețe infinite”
libertatea.ro
image
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
În Islanda, casele nu folosesc electricitate sau gaz pentru încălzire, ci au un sistem mult mai interesant și mai sustenabil
antena3.ro
image
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
observatornews.ro
image
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
cancan.ro
image
Pensionarii pe minus. Au câștigat 360 lei la pensie la marea recalculare. Anularea indexării le-a luat 580 lei
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Câţi bani a cheltuit Nicusor Dan pe vizitele externe în 2025? Suma nici nu se compară cu cea de care a dispus Iohannis
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, apariție neașteptată după despărțirea de Alexandru Țiriac. Are legătură cu un celebru tenismen
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Iarna se întoarce. Se depune strat de zăpadă, fenomene extreme şi la Bucureşti. Alertă de Florii şi de Paşte
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, dezlănțuit după Turcia – România: „Vrem să batem cu ăsta? Nu ți-e rușine, porcovane?”
gsp.ro
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Andreea Marin și Dan Alexa, împreună la Parlamentul European. Sănătatea mintală a copiilor în era digitală, în centrul unei dezbateri la Bruxelles
actualitate.net
image
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei
click.ro
image
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
click.ro
image
Ce i-au transmis românii Cristinei Șișcanu, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc: „Tu urmezi!”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
girl completing homemade cupcakes jpg
Răsfăț dulce în zilele de post: 5 idei de deserturi economice și rapide pentru familia ta
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
