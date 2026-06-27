2000 de angajați CFR Marfă, în incertitudine după lichidarea companiei. Sindicaliștii cer intervenția Guvernului

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane avertizează că, în urma lichidării CFR Marfă, aproximativ 2000 de salariați se confruntă cu un viitor incert. Sindicaliștii cer Guvernului și Ministerului Transporturilor măsuri urgente de sprijin și reintegrare profesională.

Aproximativ 2000 de salariați ai CFR Marfă au rămas „ai nimănui”, într-un context marcat de lichidarea companiei și lipsa unor soluții clare de protecție socială, susține Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

„Vorbind despre oameni care au muncit zeci de ani în calea ferată, aceștia se confruntă astăzi cu nesiguranță și lipsa perspectivelor”, arată organizația sindicală, care avertizează asupra unei crize sociale majore în rândul angajaților din sistemul feroviar.

Sindicaliștii afirmă că falimentul CFR Marfă este rezultatul unui „lung șir de decizii greșite”, al subfinanțării și al lipsei de viziune din partea autorităților, invocând inclusiv declarații politice recente privind lichidarea companiei.

În acest context, Federația cere Guvernului și Ministerului Transporturilor să intervină urgent cu măsuri concrete de protecție socială, compensații și programe de reconversie profesională pentru angajații afectați.

„Nu vorbim despre cifre într-un tabel. Vorbim despre oameni. Iar oamenii nu pot fi abandonați”, transmit reprezentanții sindicali.

Aceștia solicită deschiderea unui dialog de urgență între Ministerul Transporturilor și partenerii sociali pentru identificarea unor soluții rapide pentru salariații afectați.

Amintim că CFR Marfă a depus cererea de intrare în faliment în luna mai. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a explicat la vremea respectivă că declinul companiei nu a fost unul accidental, ci rezultatul unei probleme structurale pe care statul român a evitat ani la rând să o rezolve.

Ea a afirmat atunci că problema nu a fost doar compania în sine, ci modul în care statul și-a exercitat rolul de proprietar. „Problema reală nu e doar și nu a fost niciodată doar CFR Marfă. Problema reală este incapacitatea statului român de a acționa responsabil în calitate de proprietar”, a transmis aceasta.