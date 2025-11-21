search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise: 27 sunt într-o situație dificilă

Publicat:

Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise şi ele se află pe o listă întocmită recent, care este prioritară și va fi comunicată, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe în carer a explicat cauzele și efectele măsurilor de austeritate impuse.

Un lacăt pus pe ușă
Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise. Foto arhivă

O problemă care a fost discutată în şedinţa de guvern de ieri, şi anume îmbunătăţirea gestionării companiilor de stat. Companiile de stat gestionează segmente importante din activitatea economică, energie, transporturi, alte zone, militar, producţie de armament. Şi de modul în care acestea sunt gestionate depind subvenţiile pe care le acordăm, care sunt miliarde de lei în fiecare an, depind pierderile pe care ei le înregistrează în fiecare an, care, din nou, sunt de miliarde de lei în fiecare an, şi de nevalorificarea unor active importante pe care, odată introduse în circuitul economic, companii private, autorităţi locale le-ar putea pune în valoare. Şi atunci am identificat un pachet de companii unde, atât de la nivel guvernamental, de la nivel de ministere, de la nivel de AMPIP, dar şi de la conducerile acestor companii, trebuie să intervenim ca începând de anul viitor, de la începutul anului, nu de la sfârşitul anului, cum am păţit anul acesta, să punem în practică planuri care să îmbunătăţească activitatea acestora", a afirmat Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Premierul a precizat că "acele companii de stat care nu pot fi salvate trebuie închise".

Cele care trebuie menţinute, dar au pierderi, trebuie să-şi reducă pierderile, trebuie să-şi îmbunătăţească serviciile, trebuie să facă reforme. Avem companii, 27, care sunt într-o situaţie dificilă, au capitaluri proprii negative. Doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde şi mai acumulează din trecut încă 5 miliarde, peste 5 miliarde. Dacă nu vom interveni, vor rămâne în continuare o gaură neagră. Sunt pe o listă prioritară. Vi le vom comunica", a spus Bolojan.

El a adăugat că sunt „alte întreprinderi publice, care au pierderi sistematice".

Sunt cam 83 de companii care au plăţi restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care 30% sunt către bugetul de stat şi diferenţa - către parteneri, companii private şi aşa mai departe. E nevoie să intervenim în aceste companii pentru că ele beneficiază de subvenţii importante, doar în 2024 au încasat peste 8 miliarde de lei subvenţii. Fiecare leu care se economiseşte din aceste subvenţii l-am putea duce în Educaţie, Sănătate sau în alte investiţii", a explicat Bolojan.

Şeful Guvernului a menţionat că sunt companii de stat care nu au prezentat planurile de redresare.

Nu şi-au prezentat nici pe anul acesta planurile. E greu de gândit cum sunt toleraţi. Şi nu vom intra în anul viitor fără să avem aceste planuri de restructurare încheiate în luna decembrie, în aşa fel încât să nu mai ajungem în această situaţie. De asemenea, avem societăţi mai mici, cu mai puţini salariaţi, care sunt în situaţia în care nu mai desfăşoară activităţi care au fost conforme obiectului lor de activitate de la înfiinţare şi care pot fi închise fără niciun fel de problemă, pentru că sunt doar o sursă de cheltuieli pentru buget", a susţinut el.

Premierul a precizat că listele de companii cu probleme au fost stabilite.

Responsabilitatea va fi la fiecare minister care reprezintă autoritatea tutelară şi la un grup de lucru care va fi coordonat de doamna vicepremier Oana Gheorghiu. Reforma companiilor de stat este o necesitate şi trebuie să o facem şi va fi un element de bază inclusiv pe componenta de buget pentru anul următor", a declarat Bolojan.

