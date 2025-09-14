search
Criptomonedele, între oportunitate și pericol. Valentin Lazea: „Bula se va sparge” – avertismentul experților

0
0
Publicat:

Piața cripto a crescut vertiginos în ultimii ani, ajungând să fie mai matură. Investițiile în criptoactive aduc însă și o serie de dezavantaje, nu numai avantaje, potrivit specialiștilor consultați de „Adevărul”. De exempli, cconomistul șef al BNR, Valentin Lazea, a precizat că bula criptoactivelor se va sparge mai devreme sau mai târziu.

Criptomonede
Piața cripto a crescut vertiginos în ultimii ani. Foto arhivă

Avantajele și dezavantajele investițiilor în criptomonede sunt subiecte de interes pentru mulți investitori. Deși acestea sunt active volatile și riscante, sunt și o modalitate atractivă de a obține randamente mari pe termen lung.

Valentin Lazea: Bula criptoactivelor se va sparge

„Apropo, titulatura corectă este criptoactive, nu criptomonede, acestea neavând nici una din caracteristile necesare ale unei monede: mijloc de schimb, unitate de cont, mijloc de păstrare a valorii.

Mai mult, ele nu se bucură de garanția vreunei entități emitente (așa cum monedele se bucură de garanția băncilor centrale și a ministerelor de finanțe respective).

Dar ce contează aceste avertismente, repetate ad nauseam de specialiști, în fața dorinței de îmbogățire rapidă (și fără muncă) a unui număr tot mai mare de oameni? Mai ales când acestea sunt alimentate de un președinte american, care confundă fișa postului cu îmbogățirea personală, dând un exemplu cât se poate de nociv.

Ca economist, sunt sigur că bula criptoactivelor se va sparge mai devreme sau mai târziu, pentru că nu are nimic care să o susțină la nivel fundamental”, a declarat Lazea pentru „Adevărul”.

Bitget: E un cuțit cu două tăișuri

La rândul său, Vugar Usi Zade, director operațional Bitget, a punctat pentru „Adevărul” că în general toate investițiile implică riscuri, fie că vorbim despre cripto sau despre finanțele tradiționale.

„Prin urmare, este important să avem prudență atunci când începem să investim. Totuși, putem evidenția aspectele cheie care sunt mai specifice pieței cripto.

Una dintre cele mai proeminente caracteristici ale pieței cripto este mediul său în creștere rapidă, ceea ce duce la o volatilitate mai ridicată. Spre deosebire de activele financiare tradiționale, universul cripto poate înregistra fluctuații rapide și importante ale prețurilor. Acest lucru înseamnă că, deși există potențial pentru randamente mai mari, există și un risc mai ridicat de pierderi bruște.

Piața cripto este, de asemenea, cunoscută pentru barierele sale mai scăzute la intrare. Acest lucru a dus la o explozie de proiecte noi, ceea ce reprezintă o sabie cu două tăișuri. În timp ce multe dintre aceste proiecte pot fi inovatoare și valoroase, piața conține și o serie de fraude și proiecte cu valoare redusă. Acest lucru face ca diligența și cercetarea amănunțită să fie o necesitate absolută pentru fiecare investitor”, a declarat Vugar Usi Zade pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, un alt element unic al lumii cripto este comunitatea sa puternică, care reprezintă atât un punct forte, cât și un factor de risc. Comunitatea poate stimula o creștere pozitivă, dar poate fi influențată și de mișcări sociale puternice precum FOMO (teama de a rata o oportunitate) și FUD (frica, incertitudinea și îndoiala). Aceste impulsuri emoționale îi pot face pe oameni să ia decizii pripite, fără o analiză adecvată, ceea ce duce adesea la rezultate slabe.

„Având în vedere acești factori, cel mai important sfat este să fie aplicat principiul DYOR (Do Your Own Research, adică fă-ți propria cercetare). Persoanele ar trebui să privească dincolo de entuziasmul pieței, să citească whitepaper-urile, să evalueze echipele fondatoare și să consulte surse multiple și de încredere de informații.

Un alt sfat pentru a naviga cu succes această piață dinamică este să existe o strategie de investiții clară. Înainte de a începe, trebuie definit bugetul, stabilit obiective realiste și înțeleasă toleranța personală la risc. Aceasta nu înseamnă să fim rigizi. Este absolut recomandat să fii pregătit să te adaptezi dacă schimbări semnificative de piață îți afectează cu adevărat strategia. Totuși, orice ajustare trebuie să fie bazată pe propria cercetare și analiză riguroasă”, a spus el.

Avantajele criptomonedelor

Potențialul de creștere a valorii: Criptomonedele sunt active volatile, dar cu un potențial ridicat de creștere a valorii pe termen lung. Investițiile timpurii în Bitcoin sau Ethereum, de exemplu, s-au dovedit a fi investiții profitabile.

Accesibilitate: Investiția în crypto este accesibilă oricui, deoarece acestea sunt disponibile pe diverse platforme de tranzacționare și investiții online.

Confidențialitate: Tranzacțiile cu criptomonede sunt pseudonime și confidențiale, fără a fi necesară divulgarea identității sau a altor informații personale.

Diversificarea portofoliului: Investițiile în criptomonede pot fi o modalitate de diversificare a portofoliului și de reducere a riscului.

Dezavantajele

Volatilitatea ridicată: Prețurile sunt extrem de volatile, ceea ce face investițiile în acestea riscante și imprevizibile.

Reglementări slabe: Criptomonedele nu sunt reglementate la fel de stricte ca alte clase de active, ceea ce poate duce la tranzacționare ilegală și fraude.

Riscul de securitate: Tranzacțiile sunt vulnerabile la atacurile cibernetice și la furtul de active digitale.

Limitări de utilizare: Nu sunt acceptate încă de majoritatea comercianților și instituțiilor financiare, ceea ce limitează utilizarea lor în viața de zi cu zi.

Trebuie analizate riscurile

Așadar, investițiile în criptomonede prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje, iar decizia de a investi în acestea trebuie să fie luată în urma unei analize atente și echilibrate a riscurilor și a potențialului de câștig.

„Este important să înțelegeți că investițiile în criptomonede sunt o formă de investiție riscantă și nu sunt pentru toată lumea. Acestea necesită o înțelegere profundă a piețelor financiare, a tehnologiei blockchain și a modului în care funcționează criptomonedele.

De asemenea, este important să păstrați un portofoliu diversificat și să nu investiți mai mult decât vă permiteți să pierdeți. Dacă decideți să investiți, este recomandat să faceți cercetări ample înainte de a face acest pas și să luați în considerare consultarea unui specialist financiar sau a unui expert în domeniu.

În general, criptomonedele sunt o investiție interesantă și cu potențial, dar este important să abordați investițiile cu precauție și să fiți pregătiți pentru riscuri ridicate.

Un alt aspect important de luat în considerare atunci când investiți în criptomonede este volatilitatea lor. Prețurile crypto sunt cunoscute pentru fluctuații bruște și dramatice, ceea ce poate face ca investițiile să fie imprevizibile și riscante. În timp ce aceste fluctuații pot aduce profituri uriașe pentru unii investitori, ele pot fi foarte periculoase pentru alții, mai ales pentru cei care nu au o toleranță ridicată la riscuri”, au explicat experții Casei de Avocatură Buju Stanciu și Asociații.

Economie

