Cofondatorul Lukoil și-a vândut participația înapoi către compania rusă. Valoarea estimată, 7 miliarde de dolari

Cofondatorul Lukoil, Leonid Fedun, şi-a vândut participaţia de aproximativ şapte miliarde de dolari în compania rusă, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Decizia lui Fedun vine în contextul în care, luna trecută, SUA și Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft - în urma invadării Ucrainei.

Lista posibililor licitatori a crescut după ce vineri Trezoreria SUA a emis un set de licenţe, din care una autorizează companiile să discute cu Lukoil până în 13 decembrie despre achiziţionarea activelor sale internaţionale, scrie Agerpres.

După sancțiunile impuse de SUA, Lukoil a întâmpinat probleme în operațiunile externe și caută cumpărători pentru activele sale internaționale, care reprezintă 0,5% din producția mondială de petrol și sunt evaluate la circa 22 miliarde de dolari. În total, Lukoil produce aproximativ 2% din petrolul global.

Fedun, născut în Ucraina şi cu domiciliul în Monaco, şi-a vândut participaţia de aproximativ 10% înapoi către Lukoil la începutul lui 2025, susţin sursele, un rar exemplu al unui miliardar rus care renunţă în linişte la deţinerile sale din ţară.

În august, Lukoil a anunţat că va anula 76 milioane de acţiuni - sau aproximativ 11% din capitalul său - pe care le-a răscumpărat de pe piaţă în perioada 2024-2025.

Conform calculelor Reuters, participaţia lui Fedun valora aproximativ şapte miliarde de dolari. Reprezentanţii Lukoil au refuzat să comenteze iar Fedun nu a putut fi contactat pentru comentarii.