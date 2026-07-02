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Certificatul de integritate comportamentală: ce este, cine are nevoie de el și cum poate fi obținut

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În ultimii ani, tot mai mulți români au auzit despre certificatul de integritate comportamentală, un document solicitat în special la angajare pentru anumite profesii sau activități care implică lucrul cu copii și alte persoane vulnerabile.

O polițistă scrie datele dintr-un buletin de identitate într-un registru
Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat la angajare. Foto arhivă

Deși este adesea confundat cu certificatul de cazier judiciar, cele două documente au scopuri diferite și nu se înlocuiesc unul pe celălalt.

Ce este certificatul de integritate comportamentală

Certificatul de integritate comportamentală este un document oficial eliberat de Poliția Română care atestă dacă o persoană figurează sau nu în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Documentul nu conține informații despre toate condamnările penale, ci doar despre existența unor înscrieri în acest registru special.

Scopul său este de a contribui la protejarea copiilor și a persoanelor vulnerabile, prin verificarea persoanelor care urmează să desfășoare activități ce implică un contact direct cu acestea.

Cine are nevoie de acest certificat

Certificatul de integritate comportamentală este solicitat în numeroase situații prevăzute de lege, în special pentru persoanele care urmează să ocupe funcții sau să desfășoare activități ce implică lucrul cu minori.

Printre acestea se numără:

  • cadrele didactice și personalul auxiliar din unitățile de învățământ;
  • educatorii, instructorii și antrenorii sportivi;
  • personalul din creșe, grădinițe și centre de zi;
  • angajații centrelor rezidențiale și ai serviciilor sociale;
  • asistenții maternali;
  • persoanele care desfășoară activități de voluntariat cu copii;
  • alte categorii de personal pentru care legislația impune această verificare.

De asemenea, certificatul poate fi solicitat și în alte situații prevăzute de lege sau de angajator, atunci când natura activității justifică verificarea integrității comportamentale.

Cu ce diferă de certificatul de cazier judiciar

Cazierul judiciar oferă informații despre antecedentele penale ale unei persoane, în condițiile prevăzute de lege.

În schimb, certificatul de integritate comportamentală verifică exclusiv dacă persoana figurează în registrul persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, infracțiuni de exploatare a unor persoane sau infracțiuni asupra minorilor.

Certificatul de integritate pentru participare în alegeri se propune a fi exclus

Din acest motiv, există situații în care un angajator poate solicita ambele documente.

Cum poate fi obținut

Certificatul se eliberează, la cerere, de unitățile Poliției Române competente pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar.

Solicitantul trebuie să prezinte, în general:

  • un act de identitate valabil;
  • o cerere tip, completată la ghișeu sau conform procedurii aplicabile.

În anumite situații, cererea poate fi depusă prin împuternicit, în condițiile prevăzute de lege.

Totodată, certificatul poate fi solicitat și prin platformele digitale puse la dispoziție de autorități, acolo unde serviciul este disponibil.

Eliberarea certificatului de integritate comportamentală este gratuită.

Cât timp este valabil

Legea nu stabilește o perioadă generală de valabilitate a certificatului. În practică, instituția sau angajatorul care solicită documentul stabilește cât de recent trebuie să fie acesta, motiv pentru care este recomandat ca solicitarea certificatului să fie făcută cât mai aproape de momentul depunerii dosarului de angajare sau al începerii activității.

În ce situații este solicitat cel mai frecvent

Cele mai multe cereri pentru certificatul de integritate comportamentală apar la:

  • angajarea în învățământ;
  • ocuparea unui post într-o creșă sau grădiniță;
  • angajarea în centre pentru copii sau persoane cu dizabilități;
  • desfășurarea unor activități de voluntariat cu minori;
  • obținerea unor avize sau autorizații pentru activități care presupun contact direct și frecvent cu copii ori alte persoane vulnerabile.

Scopul documentului este de a oferi angajatorilor și instituțiilor o garanție suplimentară că persoanele care urmează să lucreze în astfel de domenii nu figurează în registrul special al persoanelor care au comis infracțiuni de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau împotriva minorilor.

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