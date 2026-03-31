Piețele petrolului din Europa şi Africa devin tot mai tensionate, în timp ce Asia cumpără tot mai mult țiței

Piețele petrolului din Europa şi Africa devin tot mai tensionate, unele diferențe de preț atingând niveluri record, pe fondul cererii în creștere din Asia și al perturbărilor provocate de războiul cu Iranul, potrivit unei analize Reuters publicate luni.

Pe măsură ce se apropie sezonul de vârf al cererii din timpul verii, statele asiatice caută noi surse de aprovizionare pentru a compensa lipsurile provocate de blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, conflictul intrând acum în a cincea săptămână.

Războiul a dus la oprirea a cel puţin 10 milioane de barili de petrol pe zi din Orientul Mijlociu, din cauza închiderii de facto a strâmtorii şi a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Iran şi din alte state din Golf. Acest volum reprezintă cel puţin 10% din consumul global zilnic de petrol.

Asia este regiunea cea mai afectată de perturbările din sectorul petrolului şi gazelor, deoarece este cel mai mare importator de petrol din lume şi depinde în mare măsură de aprovizionarea din Orientul Mijlociu, scrie News.

Preţurile de referinţă din regiune au urcat la niveluri record. Indicatorul Dubai, folosit pentru petrolul din Orientul Mijlociu, a atins pe 23 martie un maxim istoric de 169,75 dolari pe baril, depăşind precedentul record al contractelor Brent din 2008, de 147,50 dolari pe baril.

Semnele de înăsprire a pieţei sunt vizibile şi în Europa. Petrolul Forties din Marea Nordului a ajuns vineri la un premiu de 7,20 dolari pe baril faţă de Brentul fizic, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, potrivit datelor LSEG.

Pieţele financiare legate de preţul petrolului din Marea Nordului arată aceeaşi tendinţă. Diferenţa dintre contractele Brent pe termen scurt şi cele pentru livrare peste şase săptămâni a atins pe 27 martie un record de 12,35 dolari pe baril, semn că disponibilitatea petrolului pe termen scurt este tot mai limitată.

„La nivel global sunt mai puţini barili disponibili, iar cei care au nevoie de petrol licitează tot mai mult pentru a-l obţine”, a declarat Neil Atkinson, fost director al diviziei pentru pieţele petroliere din cadrul Agenţiei Internaţionale pentru Energie.

Analiştii Morgan Stanley afirmă că deficitul de aprovizionare şi competiţia puternică din partea cumpărătorilor asiatici au dus la creşterea preţurilor pentru rafinăriile europene.

Asia cumpără tot mai mult petrol şi produse petroliere din Europa şi Africa. Potrivit surselor din industrie şi datelor de transport maritim, cargourile de benzină din Europa sunt redirecţionate către Asia, unde preţurile au crescut puternic din cauza deficitului de aprovizionare.

De asemenea, statele asiatice achiziţionează mai mult ţiţei din Europa şi Africa de Vest, inclusiv din Angola şi Nigeria, două ţări care îşi pot orienta exporturile atât către Europa, cât şi către Asia.

Analiştii Morgan Stanley arată că petrolul care pleacă spre Asia provine din volumele pe care Europa le-ar fi folosit în mod normal pentru echilibrarea pieţei interne.

Datele companiei de analiză Kpler arată că livrările de petrol şi produse petroliere către Asia din Europa şi din Africa de Vest sunt estimate să crească în martie la aproximativ 3,72 milioane de barili pe zi, cu circa 200.000 de barili pe zi mai mult decât în februarie.

Pe piaţa americană, petrolul WTI Midland, care contribuie la stabilirea preţului de referinţă Brent, a ajuns luni la un premiu record de 9,50 dolari pe baril faţă de Brentul fizic pentru livrările către Europa, cu aproape 8 dolari mai mult decât înainte de izbucnirea războiului.