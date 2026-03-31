Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Piețele petrolului din Europa şi Africa devin tot mai tensionate, în timp ce Asia cumpără tot mai mult țiței

Piețele petrolului din Europa şi Africa devin tot mai tensionate, unele diferențe de preț atingând niveluri record, pe fondul cererii în creștere din Asia și al perturbărilor provocate de războiul cu Iranul, potrivit unei analize Reuters publicate luni.

Industria petrolieră FOTO: Shutterstock
Industria petrolieră FOTO: Shutterstock

Pe măsură ce se apropie sezonul de vârf al cererii din timpul verii, statele asiatice caută noi surse de aprovizionare pentru a compensa lipsurile provocate de blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, conflictul intrând acum în a cincea săptămână.

Războiul a dus la oprirea a cel puţin 10 milioane de barili de petrol pe zi din Orientul Mijlociu, din cauza închiderii de facto a strâmtorii şi a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Iran şi din alte state din Golf. Acest volum reprezintă cel puţin 10% din consumul global zilnic de petrol.

Asia este regiunea cea mai afectată de perturbările din sectorul petrolului şi gazelor, deoarece este cel mai mare importator de petrol din lume şi depinde în mare măsură de aprovizionarea din Orientul Mijlociu, scrie News.

Preţurile de referinţă din regiune au urcat la niveluri record. Indicatorul Dubai, folosit pentru petrolul din Orientul Mijlociu, a atins pe 23 martie un maxim istoric de 169,75 dolari pe baril, depăşind precedentul record al contractelor Brent din 2008, de 147,50 dolari pe baril.

Semnele de înăsprire a pieţei sunt vizibile şi în Europa. Petrolul Forties din Marea Nordului a ajuns vineri la un premiu de 7,20 dolari pe baril faţă de Brentul fizic, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, potrivit datelor LSEG.

Pieţele financiare legate de preţul petrolului din Marea Nordului arată aceeaşi tendinţă. Diferenţa dintre contractele Brent pe termen scurt şi cele pentru livrare peste şase săptămâni a atins pe 27 martie un record de 12,35 dolari pe baril, semn că disponibilitatea petrolului pe termen scurt este tot mai limitată.

„La nivel global sunt mai puţini barili disponibili, iar cei care au nevoie de petrol licitează tot mai mult pentru a-l obţine”, a declarat Neil Atkinson, fost director al diviziei pentru pieţele petroliere din cadrul Agenţiei Internaţionale pentru Energie.

Analiştii Morgan Stanley afirmă că deficitul de aprovizionare şi competiţia puternică din partea cumpărătorilor asiatici au dus la creşterea preţurilor pentru rafinăriile europene.

Asia cumpără tot mai mult petrol şi produse petroliere din Europa şi Africa. Potrivit surselor din industrie şi datelor de transport maritim, cargourile de benzină din Europa sunt redirecţionate către Asia, unde preţurile au crescut puternic din cauza deficitului de aprovizionare.

De asemenea, statele asiatice achiziţionează mai mult ţiţei din Europa şi Africa de Vest, inclusiv din Angola şi Nigeria, două ţări care îşi pot orienta exporturile atât către Europa, cât şi către Asia.

Analiştii Morgan Stanley arată că petrolul care pleacă spre Asia provine din volumele pe care Europa le-ar fi folosit în mod normal pentru echilibrarea pieţei interne.

Datele companiei de analiză Kpler arată că livrările de petrol şi produse petroliere către Asia din Europa şi din Africa de Vest sunt estimate să crească în martie la aproximativ 3,72 milioane de barili pe zi, cu circa 200.000 de barili pe zi mai mult decât în februarie.

Pe piaţa americană, petrolul WTI Midland, care contribuie la stabilirea preţului de referinţă Brent, a ajuns luni la un premiu record de 9,50 dolari pe baril faţă de Brentul fizic pentru livrările către Europa, cu aproape 8 dolari mai mult decât înainte de izbucnirea războiului.

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Doi tați și fiii lor adolescenți au murit în tragedia de pe șosea, în Cluj. Un băiat urma să aibă majoratul în curând
stirileprotv.ro
image
Țara care reintroduce pedeapsa cu MOARTEA. Șoc la nivel planetar!
gandul.ro
image
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
mediafax.ro
image
Orașul din România în care Ion Țiriac investește o sumă fabuloasă. Ce vrea să facă, de fapt
fanatik.ro
image
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
digisport.ro
image
Curge șampania în parlamentul israelian: spânzurarea devine pedeapsă implicită pentru palestinienii din Cisiordania. Reacții dure la nivel internațional
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
SURSE: Cu cât ar putea scădea carburanţii de la 1 aprilie. Negocierile pe acciză continuă
observatornews.ro
image
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Confuzie la pensia de urmaș! Care este baza de calcul: pensia recalculată sau pensia în plată? Ce bani se iau?
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Ce face Iohannis de când nu mai e preşedinte. A dat răspunsul cu zâmbetul pe buze, mesajul transmis românilor
playtech.ro
image
Echipa din SuperLiga care este dependentă de brandul Hagi. Ultima radiografie financiară înainte de plecarea Regelui la națională
fanatik.ro
image
De ce o invazie în Iran este o sabie cu două tăișuri pentru Donald Trump. Care sunt consecințele pe care le-ar suferi președintele „păcii” dacă trimite trupe la sol
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare pentru români. Ilie Bolojan și Nicușor Dan dau semnale ferme pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
click.ro
image
Experiența amară a unui turist român în Istanbul: „Dragă Turcia, m-ai dezamăgit”
click.ro
image
Chinezii trăiesc alături de cei decedați în apartamente! Practica tot mai răspândită în marile orașe
click.ro
William, Elisabeta, Philip, Profimedia (3) jpg
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
