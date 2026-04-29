Analiză Cum ar putea schimba decizia Emiratelor Arabe Unite de a părăsi OPEC echilibrul din Orientul Mijlociu

Decizia Emiratele Arabe Unite de a se retrage din OPEC este considerată de analiști nu doar una economică, ci și profund politică, cu potențialul de a reconfigura relațiile de putere din Golful Persic.

Pe termen scurt, ieșirea din cartelul petrolier oferă Emiratelor mai multă libertate de a-și ajusta rapid producția și de a-și maximiza veniturile, într-un context marcat de incertitudini privind oferta globală de petrol. Totuși, tensiunile dintre Abu Dhabi și Arabia Saudită pe tema cotelor de producție nu sunt noi, iar o astfel de decizie a mai fost luată în calcul și în trecut.

Momentul ales pentru anunț, precum și caracterul unilateral al acestuia, sugerează însă divergențe mai largi în interiorul regiunii, în special în ceea ce privește răspunsul la conflictul cu Iran, scrie The Guardian.

Distanțare de coordonarea economică regională

Retragerea este văzută ca o lovitură de imagine pentru Arabia Saudită, liderul tradițional al OPEC, și ar putea reduce capacitatea acesteia de a influența prețurile globale ale petrolului. În același timp, decizia apropie Emiratele de Statele Unite și de președintele Donald Trump, cunoscut critic al organizației.

Anunțul a fost făcut în timp ce Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC) — din care fac parte șase state, inclusiv Emiratele și Arabia Saudită — se reunea de urgență la Jeddah, pe fondul tensiunilor generate de atacurile Iranului asupra statelor din regiune.

Potrivit relatărilor, Emiratele au susținut în mod discret o poziție mai fermă față de Iran, inclusiv posibile acțiuni comune de răspuns, însă nu s-a ajuns la un consens regional. În acest context, decizia de a părăsi OPEC poate fi interpretată și ca o distanțare de coordonarea economică regională.

Compania petrolieră de stat ADNOC a anunțat planuri de creștere a producției până la 5 milioane de barili pe zi până în 2027, de la aproximativ 3,4 milioane înaintea conflictului. Totuși, capacitatea efectivă de a majora producția este disputată, mai ales după perturbările provocate de închiderea strâmtorii Hormuz.

Conflictul cu Iranul a avut deja un impact semnificativ asupra pieței, reducând producția OPEC cu aproape 8 milioane de barili pe zi într-o singură lună — una dintre cele mai mari scăderi din ultimele decenii.

Unii analiști consideră că Emiratele încearcă să își redefinească rolul pe piața energetică globală. În loc să acționeze ca parte a unui bloc, țara ar urmări să devină un actor flexibil, capabil să influențeze direct echilibrul cerere-ofertă.

Implicații geopolitice mai largi

Decizia ar putea avea și implicații geopolitice mai largi. Emiratele s-au apropiat în ultimii ani de Washington și ar putea consolida această relație, într-un moment în care sprijinul american rămâne esențial pentru securitatea regiunii.

În același timp, tensiunile cu Arabia Saudită ar putea reapărea, inclusiv în alte zone de competiție, precum Cornul Africii, unde cele două state au interese divergente.

Oficiali din Emirate au criticat în mod repetat lipsa unei reacții unite a statelor din Golf în fața amenințării iraniene, sugerând că actualul cadru de cooperare regională este sub presiune.

În acest context, decizia de a părăsi OPEC pare să reflecte o schimbare strategică mai amplă: o politică externă mai independentă, dar și o încercare de a-și consolida poziția atât pe piața energetică, cât și în arhitectura de securitate a regiunii.