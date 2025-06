Cele 7 măsuri economice de șoc propuse de Caramitru. „Atât aveți în cap ...taxe, taxe, taxe. O dau dracu de firmă”

Cunoscutul economist Andrei Caramitru propune 7 măsuri economice menite a salva economia României de deficitul bugetar uriaș. Printre soluții, el avansează ideea ca toate veniturile - pensie, salariu, dividende – să fie considerate la fel și impozitate în funcție de cuantum.

România ar trebui să coboare deficitul de la 9,3% anul trecut, la 7% anul acesta pentru a nu risca suspendarea accesului țării la banii din PNRR și la fondurile de coeziune. În același timp, România trebuie să transmită Comisiei Europene (CE) până spre finalul acestei luni măsurile pe care le propune pentru ajustarea deficitului bugetar.

Economistul Andrei Caramitru propune șapte măsuri care ar trebui luate „dacă nu ar fi ăștia capturați de interese de clan”.

„De fapt scad taxele pe salarii în special cele mici și tineri și compensez din taxa pe imobile, profit etc. vreau să încurajăm munca și investițiile”, a explicat el pe Facebook.

Redăm mai jos cele 7 măsuri:

1) impozit pe profit - 20% pentru profitul scos, 10% pe cel reinvestit. Ca să încurajezi investițiile nu scosul banilor . Dividende 16% și preg micro scăzut.

2) tva invers - OBLIGATORIU !!!! Altfel continua frauda acolo. Asta e ESENȚIAL.

3) toate veniturile considerate la fel - pensie, salariu, dividende, drepturi de autor etc. și impozitate așa:

- sub 2.000 lei : 0% profit, 5% sănătate

- între 2000 și 15000 lei net : 20% profit+sanatate

- peste 15000: 20% profit+sanatate, 5% la angajator in plus (peste brut); la pensii mari direct 25%

- se scade 5% dacă ai de la 2 (sau 3) copii în sus sau dacă ai sub 25 de ani.

- se pot deduce / scădea o parte din impozite în caz de rată la bancă pentru casa; și se pot scădea din impozite / sunt încurajate asigurările de sănătate.

4) cine nu e asigurat la sănătate - trebuie să plătească minim 50 Ron pe lună. Și toată lumea plătește co-plata la intervenții dar nu mai mult de niște sume palier. DAR - se include decontare parțială la spitale private ! Plătești dar ai ceva în plus !

5) contribuția la pensii : 25% acum. Aș schimba așa:

- 10% până la 25 de ani

- 22% 25-45 de ani.

- 30% 45 și peste (cu cei 5% extra plătiți de angajator).

6) taxe pe clădiri / proprietăți (care sunt cred cele mai mici din lume în Ro). Ceva SIMPLU : creștere de 2x în zone defavorizate / sate nedezvoltate , 5X în orașe dezvoltate (ajungem așa la media europeană ca procent din pib). 25X dacă proprietatea e în ruină. Totul dublat dacă e deținut de firmă comparat cu persoana fizică peste nivelele astea. Diferența merge la bugetul central 50%, 50% rămâne local. Taxa se împarte la 12 si e adăugată la factura de utilități / e colectată așa (ca în Grecia).

7) tva - e ok sa fie 2 praguri 10/20%.

„Atât aveți în cap ...taxe, taxe, taxe. O dau dracu de firmă și mă angajez la stat”

Postarea lui Caramitru a avut peste 200 de comentarii. Mulți comentatori l-au criticat că se concentrează doar pe taxe și nu pe reducerea cheltuielilor:

„Ești bine documentat pe partea de taxe. Ai uitat însă de pensiile speciale și sporurile de 80% primite de mulți bugetari.”

„Cum să impoziteze pensiile? Vrei să omori pensionarii cu pensii mici? Și așa, abia supraviețuiesc. Poate de la un prag, de 4500 lei, dar impozitezi de la 1500 lei? Cum trăiești o luna cu 1500 lei? Facturi, mâncare, medicamente? Aud?”

„Adică la un ap de 3 camere care acum e 900 lei 4500 lei ?!”

„Ce impozit e asta și pt ce?”

„Am plătit impozit pe banii să l cumpăr plătesc rate la banca plătesc apa de ploaie n București pt ce aș plati un impozit de 1000 de euro pe casa mea?”

„Mai e a mea sau o împart cu statul ce mi da statul pt asta?”

„În Olanda prima casa e valoarea jumătate din ce spui tu.”

„Reducerea numărului de parlamentari, taxarea pensiilor nesimțite, reducerea stipendiilor aleșilor. De la ei nimic, de la noi, totul.”

„Nici o taxa în plus sau mai mare până când deficitul nu este rezolvat de cei care l-au făcut și/sau au beneficiat de el. Red line, cu consecințele de rigoare.”

„Atât aveți în cap ...taxe, taxe, taxe. O dau dracu de firmă și mă angajez la stat.”

„Taxa pe proprietate n-o să crească niciodată. De asta și bula asta imobiliara. Toți cei din politică sunt super-proprietari, unii chiar zeci și sute de imobile. De aici și prietenia dintre clasa politică și dezvoltatori. N-o să-și taie niciodată craca de sub picioare.”

„Ca să meargă unde taxele astea ?”

„Într-un sac peticit de unde să curgă salarii de mii de Euro?”

„Că doar deficitul e datorat dezmățului, chiar nu are sens să plătească cei care au muncit și agonisit pt salariile enorme ale altora.”

„E un non-sens. Ok,plătești taxe - dacă banii tăi sunt folosiți eficient,nu aruncați pe salariile unora.”