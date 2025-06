Ce înseamnă taxarea inversă a TVA și cine virează de fapt banii către stat

În ultima perioadă s-a tot avansat ideea taxării inverse a TVA ca soluție la combaterea evaziunii fiscale, măsură care ar crește nivelul colectării taxelor de către stat fără a împovăra și mai mult consumatorul final.

Taxarea inversă este modalitatea prin care nu se efectuează nici o plată de TVA între furnizorul şi beneficiarul unor livrări, beneficiarul datorând, pentru operaţiunile efectuate, taxa aferentă intrărilor, cu posibilitatea de deducere a acesteia.

Potrivit Codului fiscal, taxarea inversă este un mecanism fiscal conceput pentru a simplifica colectarea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) și pentru a reduce riscul de frauda asociat cu sistemul tradițional de colectare a TVA. În loc să fie colectată de către vânzător și transferată autorităților fiscale, responsabilitatea pentru plata TVA-ului revine cumpărătorului sau beneficiarului tranzacției.

„Să luăm un exemplu - cineva cumpără un frigider de la un mall sau magazin online. Plătește TVA.

Cel care i-a vândut frigiderul cumpără la rândul său de la un intermediar tot cu TVA, deci TVA-ul se mută în zona de intermediari de unde trebuie plătit la stat. Doar ca intermediarii/importatorii fac firme suveica cu facturi false sau intră în insolvență și nu mai plătesc TVA la stat. Deci - cetățeanul a plătit TVA-ul dar a fost furat de rețeaua de intermediari/importatori.

Taxarea inversă înseamnă că magazinul la care plătim TVAplătește direct TVA-ul la stat - și tranzacțiile cu intermediarii și importatorii nu sunt cu TVA. Deci ar fi mult mai ușor de încasat și mult mai greu de fraudat”, a explicat pentru „Adevărul” economistul Andrei Caramitru.

Întrebat de ce nu s-a aplicat până acum dacă taxarea inversă a TVA este o soluție atât de bună, economistul a spus că nu se dorește închiderea conductei de bani.

„Se putea face asta de mult (nu există vreo limitare de la UE cum ni se spune, e fals) - doar că nu a fost voință politică. De fapt - este o rețea extrem de puternică care fraudează 9 miliarde de euro pe an, an de an. Și probabil oamenii ăștia controlează mult din statul român și nu permit închiderea conductei de bani”, a explicat economistul.

Anterior, analistul economic Gabriel Biriș, expert în fiscalitate, atrăgea atenția că evaziunea fiscală rămâne o problemă cronică în România, iar una dintre cele mai vulnerabile zone este cea a TVA-ului, unde se pierd sume uriașe.

Soluția propusă de Gabriel Biriș este aplicarea taxării inverse pe TVA – un mecanism fiscal care transferă obligația de plată a TVA-ului de la vânzător la cumpărător în tranzacții între firme. În opinia sa, acest sistem ar bloca exact acele „găuri” prin care se scurg banii publici, făcând mai greu de operat circuitele frauduloase. „E ca și cum pui un robinet pe o țeavă. În loc să stai cu paznici care tot prind hoți sau, mai rău, se prefac că nu-i văd, tai alimentarea. Nu mai curge nimic acolo unde nu trebuie.”

În Uniunea Europeană, taxarea inversă a fost deja aplicată în domenii cu risc ridicat de fraudă, precum achizițiile de electronice, deșeuri sau lucrări de construcții. Biriș susține că extinderea acestui model în România ar putea duce la o scădere semnificativă a pierderilor din TVA, care se ridică anual la miliarde de euro.