Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Ce spune mediul de afaceri din România după adoptarea bugetului. Avertismentul lui Cristian Erbașu: „Prețul bitumului a crescut cu 30%”

Adoptarea bugetului de stat, chiar dacă a venit cu întârziere semnificativă față de termenele legale, a fost primită cu o doză de optimism temperat de către mediul de afaceri. Cristian Erbașu, unul dintre cei mai importanți antreprenori din sectorul construcțiilor din România, a declarat pentru „Adevărul” că semnalul transmis economiei este pozitiv, dar avertizează că marile semne de întrebare rămân legate de execuție și de stabilitatea finanțării.

Cristian Erbașu. FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea
Parlamentarii au adoptat vineri, 20 martie, bugetul de stat pe anul 2026. Acesta este construit pe o creștere economică estimată la 1%, un PIB nominal de 2.045,2 miliarde de lei. Veniturile totale ale bugetului cresc de la 34,7% la 36% din PIB, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală dar și așteptărilor de îmbunătățire a colectării. Din acest total, 31,1% din PIB reprezintă venituri curente – venituri fiscale, contribuții și alte venituri ale statului. Astfel, veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate la aproximativ 736,5 miliarde lei în 2026, în timp ce veniturile curente se ridică la 636,3 miliarde lei.

Cheltuielile cu dobânzile cresc cu aproximativ 10,3 miliarde de lei față de 2025, de la 50,5 la 60,8 miliarde de lei, reflectând costul finanțării deficitelor acumulate și menținerea unor dobânzi ridicate pe piețele financiare.

Volumul total al investițiilor ajunge la 164 miliarde de lei, cu aproape 25,8 miliarde mai mult decât în 2025, ridicând ponderea acestora la peste 8% din PIB, față de 7,2% în anul precedent.

Cristian Erbașu: „Este totuși un semnal bun pentru economie”

„Chiar dacă este târziu, foarte târziu, este totuși un semnal bun pentru economie. Există foarte multe temeri, în special în zona constructorilor, generate de întârzierile la plată și de lipsa unor alocări clare de bugete pentru proiectele în curs. Sperăm ca, de acum înainte, aceste fonduri să ajungă cât mai rapid până la nivelul bugetelor locale", spune Erbașu.

Constructorul remarcă și faptul că bugetul alocat investițiilor este substanțial, cel puțin pe hârtie. Întrebarea reală, în opinia sa, este dacă aceste sume vor fi efectiv cheltuite, în condițiile în care o bună parte din an a trecut deja.

„Un alt aspect încurajator, cel puțin la nivel teoretic, este faptul că este prevăzut un buget destul de mare pentru investiții. Rămâne însă de văzut dacă acest buget va fi și cheltuit efectiv, mai ales că o parte semnificativă din an a trecut deja. Există riscul ca birocrația să ducă la o diminuare a gradului de execuție, iar întrebarea reală este cât din acest buget va fi pus în operă", explică Erbașu.

Lipsa de cash flow, o problemă structurală

Dincolo de perspectiva bugetară, Cristian Erbașu descrie o realitate dificilă cu care sectorul construcțiilor s-a confruntat în ultimul an: investițiile au continuat, dar fără garanția că finanțarea va veni la timp. Consecințele s-au resimțit mai ales la nivelul companiilor mici și mijlocii.

„Este o perioadă destul de imprevizibilă. Deși investițiile sunt în derulare, nu au avut mereu alocate fondurile necesare. La finalul anului trecut s-au făcut plăți importante, însă întârzierile anterioare au afectat capacitatea companiilor de a performa. Lipsa de cash flow face dificilă continuarea lucrărilor, mai ales pentru companiile mai mici. În general, doar companiile mari au reușit să gestioneze această situație, însă piața nu este formată doar din proiecte de anvergură, ci și din numeroase lucrări de dimensiuni reduse", atrage atenția omul de afaceri.

Pentru lunile care urmează, Erbașu speră că logica adoptării bugetului va fi urmată de o schimbare reală în modul în care sunt gestionate finanțările. „Sper ca în lunile rămase din acest an să existe mai multă continuitate și stabilitate în finanțare, astfel încât proiectele să poată fi derulate constant", adaugă acesta.

Prețul bitumului a explodat. Efectele se vor propaga în întreaga economie

Un alt subiect de îngrijorare pentru constructori îl reprezintă evoluția prețurilor la carburanți și materiale de construcții, în contextul tensiunilor geopolitice și al volatilității pieței energetice. Erbașu avertizează că, dacă autoritățile nu intervin, șocul de prețuri se va transmite rapid în întreaga economie.

„În ceea ce privește creșterea prețurilor la carburanți, autoritățile au la dispoziție mai multe instrumente și am văzut că, în alte state, au fost deja adoptate măsuri pentru limitarea creșterilor. Nu este clar însă în ce măsură Guvernul este dispus să intervină în acest moment. Cert este că, dacă prețul carburanților va continua să crească, efectele se vor propaga în întreaga economie", spune Erbașu.

Situația este deja critică în privința unui material esențial pentru infrastructura rutieră.

„În sectorul construcțiilor, situația este deja critică în anumite privințe. De exemplu, prețul bitumului a crescut în doar câteva săptămâni cu aproximativ 30% sau chiar mai mult. Având în vedere că o mare parte din investițiile din România vizează infrastructura rutieră, acest lucru are un impact major", avertizează constructorul.

Iar presiunea nu vine doar dinspre combustibili.

„Pe lângă costurile cu combustibilul pentru utilaje, creșterea prețurilor la materiale de construcții devine un factor tot mai important. În acest moment, bitumul este unul dintre cele mai problematice elemente din punct de vedere al costurilor", conchide Cristian Erbașu.

