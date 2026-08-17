 Cazul Euroins: Arbitrajul de la Sofia, blocat în România. Ce se întâmplă cu reasigurarea | adevarul.ro
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Cazul Euroins: Arbitrajul de la Sofia, blocat în România. Ce se întâmplă cu reasigurarea

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Tribunalul București a respins cererea fostului grup bulgar al Euroins România de recunoaștere în România a unei hotărâri arbitrale pronunțate la Sofia în disputa privind contractul de reasigurare al companiei. Decizia permite continuarea la București a procesului în care CITR, lichidatorul judiciar al Euroins România, cere anularea contractului, pe care îl consideră fraudulos.

Peretele unei clădiri pe care scrie Euroins
Tribunalul București a respins cererea fostului grup bulgar al Euroins România. Foto arhivă

Într-un demers separat, taxa judiciară stabilită inițial la 12,7 milioane de euro pentru acțiunea împotriva hotărârii arbitrale a fost redusă la aproape 1.534 euro.

Tribunalul București nu recunoaște hotărârea de la Sofia

Litigiul privind contractul de reasigurare își are originea în perioada de dinaintea deschiderii procedurii de faliment a Euroins România. Fostul grup mamă din Bulgaria, EIG Re, în prezent Phoenix Re, a inițiat o acțiune în fața unei instanțe private de arbitraj din Sofia.

Arbitrajul a stabilit că respectivul contract de reasigurare îndeplinea condițiile formale pentru încheiere. În același timp, potrivit CITR, instanțele bulgare nu au putut confirma că acesta respecta și uzanțele din domeniul reasigurărilor.

CITR, în calitate de lichidator judiciar al Euroins România, a contestat efectele acestei hotărâri pe teritoriul României și a solicitat instanței să nu o recunoască.

Tribunalul București a respins cererea grupului bulgar de recunoaștere în România a hotărârii arbitrale de la Sofia.

Contractul de reasigurare rămâne în litigiu

Decizia Tribunalului București nu anulează contractul de reasigurare. Efectul soluției este că hotărârea arbitrală de la Sofia nu este recunoscută în România, iar litigiul privind contractul poate continua în fața instanțelor române.

CITR solicită în cadrul unui alt proces anularea contractului de reasigurare, pe care îl consideră fraudulos. După respingerea recunoașterii hotărârii arbitrale, această analiză poate continua la București.

Cele două soluții sunt importante în primul rând prin efectele lor concrete asupra procedurii Euroins România. Reducerea unei obligații potențiale de la 12,7 milioane de euro la aproximativ 1.500 de euro înseamnă protejarea directă a patrimoniului disponibil creditorilor. În același timp, respingerea recunoașterii în România a efectelor arbitrajului de la Sofia permite continuarea analizei pe fond a contractului de reasigurare de către instanțele române. Rolul nostru este să folosim toate instrumentele juridice disponibile pentru conservarea valorii și apărarea intereselor creditorilor Euroins România”, a declarat Alina Popa, Head of Legal CITR.

Astfel, în ceea ce privește reasigurarea, următorul pas rămâne procesul de la București în care este analizată cererea de anulare a contractului.

Taxa judiciară de 12,7 milioane de euro, redusă la 1.533,88 euro

În cadrul acțiunii formulate de CITR împotriva hotărârii arbitrale de la Sofia, instanța stabilise inițial în sarcina companiei o taxă judiciară de 12.767.497,98 euro.

CITR a contestat cuantumul taxei, iar în urma demersurilor inițiate Instanța Supremă din Bulgaria a redus suma la 1.533,88 euro.

Prin urmare, suma de aproximativ 12,7 milioane de euro nu mai trebuie suportată din patrimoniul Euroins România în cadrul acestei proceduri, banii rămânând disponibili în procedura de faliment pentru creditorii companiei.

Litigiul privind reasigurarea continuă la București

Contractul contestat face parte din relațiile dintre Euroins România și companiile din fostul său grup din Bulgaria.

CITR urmărește în instanță clarificarea acestor relații și susține că respectivul contract de reasigurare trebuie analizat inclusiv din perspectiva caracterului său fraudulos și a eventualei anulări.

Respingerea cererii de recunoaștere a hotărârii arbitrale de la Sofia în România permite continuarea acestei proceduri la București.

CITR a anunțat că va continua demersurile în instanță pentru clarificarea relațiilor dintre Euroins România și companiile din fostul grup și pentru protejarea valorii și sumelor disponibile pentru plata creditorilor.

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