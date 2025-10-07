Cât consumă zilnic centrala electrică și ce putem face ca să plătim mai puțin la factură

Centralele termice sunt principalele aparate folosite pentru încălzirea locuințelor și a apei, fiind o opțiune potrivită în special în zonele în care racordarea la sistemul public de gaze este imposibilă sau vine cu dezavantaje.

O centrală electrică de apartament este un dispozitiv compact și eficient. Spre deosebire de centralele termice clasice, care utilizează combustibili fosili precum gazul natural, centralele electrice funcționează pe bază de energie electrică.

Consumul de energie al unei centrale electrice de apartament poate varia semnificativ în funcție de o serie de factori:

Puterea centralei: cu cât puterea nominală a centralei este mai mare, cu atât potențialul de consum este mai ridicat.

Dimensiunea încăperii: o încăpere mai mare necesită mai multă energie pentru a fi încălzită.

Izolația termică a încăperii: o bună izolare termică reduce pierderile de căldură și, implicit, consumul de energie.

Temperatura setată: cu cât temperatura dorită este mai mare, cu atât consumul va fi mai ridicat.

Numărul de puncte de consum: cu cât sunt mai multe puncte de consum (chiuvete, dușuri etc. ), cu atât consumul de apă caldă va fi mai mare.

Tipul de rezistență electrică: rezistențele din oțel inoxidabil sunt în general mai eficiente decât cele din cupru.

Vârsta centralei: centralele mai vechi pot avea un randament energetic mai scăzut.

Calitatea apei: apa dură poate duce la formarea de depuneri de calcar pe rezistență, reducând eficiența acesteia.

Temperatura apei de intrare: cu cât temperatura apei de intrare este mai scăzută, cu atât centrala va consuma mai multă energie pentru a o încălzi.

Frecvența de utilizare: cu cât centrala este utilizată mai des, cu atât consumul va fi mai mare.

Cât consumă centrala electrică pe zi

Calculul exact al consumului de energie al unei centrale electrice de apartament poate fi complex și depinde de o serie de factori, cum ar fi cei menționați anterior. Cu toate acestea, există câteva metode generale care pot fi utilizate pentru a obține o estimare.

Puterea nominală a centralei: aceasta este indicată în specificațiile tehnice ale centralei și reprezintă puterea maximă pe care o poate consuma.

Timpul de funcționare: estimează numărul de ore pe zi în care centrală funcționează la putere maximă.

Formula: Consum (kWh) puterea (kW) x timp (ore)

Așadar, dacă ai o centrală cu o putere de 9 kW și funcționează în medie 3 ore pe zi, consumul zilnic va fi de 9 kW x 3 ore 27 kWh, iar dacă centrala funcționează 6 ore pe zi vom avea un consum de 54 kWh.

La un preț mediu al kWh de 1,8 lei, acest lucru ar însemna aproape 100 de lei/zi în cazul în care centrala funcționează timp de 6 ore.

Consum mediu de 1.300 kWh pe lună

La fel de importantă este și suprafața locuinței, pentru a calcula cât mai corect care sunt cheltuielile pe care va trebui să le faci lunar când folosești centrală electrică. Așadar, se poate lua ca exemplu o suprafață de 70 de mp pentru care va fi nevoie de aproximativ 5.5 și 9 kW; dacă alegi o centrală termică electrică de 9kW, aceasta presupune un consum mediu lunar de 1300 kW, potrivit specialiștilor.

Puterea centralei electrice de care ai nevoie este la fel de importantă, deoarece doar astfel vei putea face alegerea corectă când o achiziționezi. Randamentul pe care îl oferă centrală electrică este, de obicei, unul ridicat, dar trebuie să ții cont de aspecte esențiale precum nivelul de termoizolație. Pentru a calcula necesarul termic pentru centrală, folosește următoarea formula: P (puterea centralei) V (volum încăpere) x Q (coeficient izolație).

Așadar, se poate face un calcul prin aproximarea perioadei în care este folosită centrală zilnic pentru a afla cât consumă o centrală electrică de 9kW. Astfel, dacă este folosită 6 ore pe zi, avem: 6 X 9 kWh X 30 de zile 1.620 kWh.

Rezultatul se înmulțește cu prețul pe kWh al furnizorului de energie electrică pentru a determina costul lunar. În ceea ce privește consumul zilnic, este greu de spus cu exactitat, deoarece numărul de ore în care este folosită centrală electrică nu poate fi aflat decât după folosire. Aproximativ, o centrală electrică de 9 kWh poate consuma în jur de 50 kW pe zi.

Cum poţi să faci economii la factură

Alege o centrală cu un randament energetic cât mai mare.

Îmbunătățește izolația termică a încăperii în care este instalată centrala.

Setează o temperatură optimă a apei calde, fără a exagera. Schimbă regulat filtrul de apă. Un filtru înfundat poate reduce debitul și crește consumul de energie.

Întreține periodic centrala. Curățarea regulată a centralei și verificarea funcționarii corecte pot prelungi durata de viață și îmbunătăți eficientă.

Utilizează dușuri economice. Acestea reduc consumul de apă și, implicit, consumul de energie.

A pornit căldura în București

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunţat luni, 6 octombrie, că a demarat procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire, conform graficului stabilit pentru sezonul rece. Însă, având în vedere dimensiunea reţelei de termoficare și faptul că unele asociaţii de proprietari nu au deschis încă circuitul de încălzire, căldura va ajunge gradual în apartamente.