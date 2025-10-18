Casele de la sate vor putea fi construite fără autorizație. Ministrul Cseke Attila explică în ce condiții

Casele de până la 150 de metri pătrați din mediul rural și anexele aferente ar putea fi ridicate fără autorizație de construcţie, conform noilor propuneri ale Ministerului Dezvoltării. Ministrul Cseke Attila a explicat mecanismele de simplificare a procedurilor în cadrul noului Cod al Urbanismului.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a oferit detalii despre noile reguli privind construcțiile în mediul rural și urban, în cadrul unei declarații făcute la Sebeș, cu ocazia inaugurării unei creșe. Potrivit oficialului, casele unifamiliale de până la 150 de metri pătrați din zonele rurale, precum și anexele de dimensiuni mai mici, vor putea fi ridicate fără autorizație de construire, dar cu notificarea prealabilă a primăriei.

„În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții. Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții. La bucătării de vară, garaje sau anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect, dar procedura va fi simplificată, în sensul că nu mai este nevoie de o autorizaţie de construcţie”, a explicat Cseke Attila pentru Alba24.

Ministrul a precizat că autoritățile locale nu sunt excluse din procesul decizional, însă, de la depunerea proiectului, vor avea un termen de 15 zile pentru a răspunde dacă construcția necesită autorizație.

„Dacă primăria nu răspunde în acest interval, beneficiarul poate începe lucrarea. Nu mai vorbim de hățișul de documente de până acum”, a adăugat ministrul Dezvoltării.

„Acest lucru este valabil și pentru comunitățile locale, specific acest lucru, comunitățile rurale, pentru case de locuit până la 150 metri pătrați, unifamiliale pentru locuința proprie, nu pentru vânzare, pe un singur nivel, fără supraetajări, pe baza unui proiect depus la primărie…

Dacă primăria consideră că lucrarea poate merge mai departe, atunci se poate începe investiția. Este un model pe care îl preluăm din alte părți, fără a elimina un anumit control al comunității locale” a mai spus Cseke Attila.

Proiectul noului Cod al Urbanismului se află în prezent în dezbaterea Camerei Deputaților.