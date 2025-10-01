Când ar putea începe controalele cu drone pentru identificarea construcțiilor ilegale. Anunțul ministrului Cseke Attila

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a confirmat că Guvernul ia în calcul folosirea dronelor deasupra proprietăților private pentru a identifica construcțiile nedeclarate la Fisc, ca parte a unui plan amplu de reformă fiscală locală. Oficialul a înaintat chiar și un termen pentru când ar putea intra în vigoare această măsură.

„Nu se poate ca dumneavoastră și cu mine și cu mulți alți cetățeni, în fine, o parte a societății, să plătească impozitele, iar alții să nu plătească și să nu declare ei construcțiile pe care le-au edificat”, a spus Cseke Attila, miercuri, 1 octombrie, invitat la Digi24.

„Nu este o vânătoare, este punerea în legalitate a situației de fapt și o corectitudine față de cetățeanul care își plătește impozitele. Nu doar unii trebuie să plătească impozite. Și ceilalți care au construcții nedeclarate trebuie să plătească. Și atunci statul trebuie să creeze mecanisme pentru a face acest lucru, inclusiv prin verificări cu drone, așa cum se face în Occident, în alte țări de mult timp”, a declarat ministrul.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește controale cu drone și inteligență artificială, care să ajute la reducerea fraudelor. Proiectul ar putea permite primăriilor să colaboreze cu firme de executare fiscală pentru recuperarea taxelor locale restante. Scopul este dublu: creșterea gradului de colectare a impozitelor locale și înregistrarea tuturor imobilelor în sistemul fiscal.

Cseke Attila a precizat că măsura nu poate fi aplicată imediat.

„Când pachetul de administrație va fi promovat și trecut, la începutul anului viitor, această măsură poate intra în vigoare”, a explicat ministrul, adăugând că inițiativa face parte dintr-un set mai larg de reforme privind administrația publică și justiția fiscală.