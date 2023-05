Casa Verde Fotovoltaice: Înscrierile se fac în zile diferite, în funcție de zonă. Cum se face un cont

Administrația Fondului pentru Mediu a stabilit calendarul înscrierilor persoanelor fizice în programul Casa Verde Fotovoltaice, acestea făcându-se în zile diferite, în funcție de zona de domiciliu.

Înscrierile în programul Casa Verde Fotovoltaice se fac în acest an online, într-un mod asemănător înscrierilor pentru obținerea voucherelor din Programul Rabla pentru Electrocasnice.

Astfel, doritorii trebuie să acceseze link-ul pentru crearea contului AFM: https://inscrierionline.afm.ro

1. Apăsați pe "Creează cont"

2. Introduceți adresa de mail

3. Apăsați pe "Trimiteți codul de verificare"

4. Introduceți codul primit pe mail, după care apăsați pe "Verificați codul"

5. Parola trebuie sa fie formata din minim 8 caractere, aceasta sa contina minim o litera mare si 3 cifre

Vă recomandăm să salvați parola!

Atenție! Înscrierile nu pot începe mai devreme de data de 19 mai pentru persoane fizice, acestora fiindu-le arondate câte trei zile lucrătoare în funcție de zona de domiciliu, după cum urmează:

„Avem un buget fără precedent, un buget de două miliarde de lei pentru acest program, un buget care ne permite în primă fază alocarea a cel puţin 75.000 de finanţări pentru 75.000 de gospodării. După care, anul acesta, pentru prima dată asigurăm finanţare pentru asociaţiile, ONG-urile, fundaţiile care prestează servicii sociale. De asemenea, parohiile vor putea aplica pe câte un sistem fotovoltaic. Până acum, nici parohiile nu erau incluse în nicio formă de finanţare.

Am decis să deschidem aplicaţia pentru euro-regiuni pentru a reduce presiunea pe sistemul informatic. Am alocat trei zile lucrătoare pentru fiecare euro-regiune. În zilele nelucrătoare platforma va fi închisă. Dacă în prima zi nu se termină fondurile, urmează încărcarea cererilor documentelor în platformă în următoarea zi lucrătoare. Am aşezat regiunile de dezvoltare în ordine alfabetică. Vom începe cu Bucureşti-Ilfov, iar bugetul este alocat pe fiecare euro-regiune proporţional cu numărul de case unifamiliale intabulate în euro-regiunea respectivă, din totalul de 3 milioane astfel de imobile intabulate în România", a explicat recent ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Nu va mai fi nevoie de listele întocmite de instalatori

Ministrul Mediului a precizat, totodată, că nu va mai fi nevoie de liste preliminare întocmite de către instalatori, cum se întâmpla în anii anteriori.

„O altă modificare faţă de anii trecuţi: nu este nevoie de liste preliminare din partea instalatorilor. Din ce am auzit, în continuare există companii care fac liste. Există în continuare potenţiali beneficiari care se înscriu la companii pe anumite liste. Nu este nevoie de asemenea liste pentru a participa în program. Aplicaţia, în momentul în care se deschide, se deschide pentru toţi cetăţenii, potenţiali beneficiari.

După ce se încarcă documentele şi se primeşte confirmarea din partea sistemului că da, aplicaţia a fost încărcată şi este finanţabilă, are posibilitatea să aleagă instalatorul. Într-adevăr, în anii trecuţi, instalatorii făceau listele, le încărcau în sistem, stabileau ordinea pe listă în funcţie de criteriile personale, nu ştiu pe ce criterii. Am eliminat această posibilitate, a fost o soluţia incorectă pentru cetăţeni.

Fiecare potenţial beneficiar are posibilitate să încarce cele patru documente în platforma electronică imediat în momentul deschiderii aplicaţiei. După care, în cazul în care aplicaţia a trecut de acest filtru şi este printre cele finanţabile, poate să aleagă între 5, 10, 20 de oferte care vin din partea companiilor care în regiunea respectivă, în judeţul respectiv, în oraşul, în satul respectiv, instalează astfel de sisteme fotovoltaice", a afirmat Barna Tanczos.

Potrivit AFM, persoanele fizice se pot înscrie în noua sesiune a Programului „Casa Verde Fotovoltaice" începând din data de 19 mai, prin intermediul aplicaţiei informatice dedicate. Sesiunea de finanţare destinată persoanelor fizice se va desfăşura până pe 26 iunie, la miezul nopţii.